Raper Leo Beránek napadl v Bohnicích pacienta baterií, kterou vytrhl z umyvadla

  8:29
Kontroverzní raper a zápasník organizace Clash Leo Beránek (35) napadl v noci na čtvrtek v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích jiného pacienta koupelnovou baterií, kterou vytrhl z umyvadla. Napadený muž skončil v nemocnici s poraněnou hlavou, Beránka policisté zadrželi. O události informovala agentura Aktu.

K incidentu došlo v nočních hodinách. Beránek se začal kolem desáté večer chovat agresivně a následně opakovaně útočil na jiného pacienta koupelnovou baterií, kterou předtím vytrhl z umyvadla.

Na místo byla přivolána policie, která musela situaci v pavilonu 31 řešit fyzickým zákrokem a oba muže od sebe odtrhnout. Napadený utrpěl poranění hlavy a skončil v péči záchranářů.

Leo Beránek (2025)
Policisté v pondělí zasahovali v bytě rapera Lea Beránka, odvedli ho v poutech. (31. března 2026)
Policisté s kriminalisty na místě přibližně do tří hodin ráno zajišťovali stopy, píše agentura Aktu. Problémového rapera pak eskortovali v prostěradle k policejnímu vozu, podle agentury mu může hrozit další obvinění z těžkého ublížení na zdraví nebo dokonce z pokusu o vraždu.

Raper strávil sedm let v pankrácké věznici kvůli dvěma napadením, propuštěn byl teprve loni v červnu. Ve vězení konvertoval k islámu.

V posledních týdnech se dostává do problémů opakovaně. Na konci března u něj doma zasahovala policie. Z bytu se ozýval řev a rány, vyděšení sousedé proto přivolali strážníky. Beránka zadrželi a v poutech ho odvezli na záchytku, nadýchat měl přes dvě promile. Hudebníka nakonec odvedli v poutech.

Raper Beránek se ve vězení nepolepšil, soud ho odmítl pustit na svobodu

Beránek na sebe dlouhodobě upozorňuje kontroverzním chováním nejen mimo veřejnost, ale i v rámci zápasů organizace Clash. V minulosti byl kritizován například za nebezpečné zákroky během fightů i za výstupy na sociálních sítích.

Po návratu z vězení přitom mluvil o „novém začátku“ a změně životního stylu. Poslední události ale naznačují, že se mu návrat do běžného života nedaří zvládat bez problémů.

V květnu 2018 opakovaně udeřil v klubu v centru Prahy muže, tak že muž ztratil vědomí a spadl na dlažbu, skončil s otevřenou zlomeninou čelisti a otřesem mozku. Druhý útok přišel o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam napadl muže o berlích a zbil mladíka, který se napadeného zastal.

I po návratu z vězení na sebe raper často upozorňuje zvláštními výroky na Instagramu, ve kterých viní svého otce za smrt bratra.

Raper Leo Beránek napadl v Bohnicích pacienta baterií, kterou vytrhl z umyvadla

