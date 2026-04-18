Beránek byl v sobotu dopoledne převezen k soudu. Státní zástupce žádal jeho přesun z cely předběžného zadržení do vazby a soud mu vyhověl.
„Podezřelý byl vzat do vazby z důvodu obavy, aby neuprchl nebo se neskrýval, a z důvodu, aby nepokračoval v trestné činnosti,“ uvedl pro Blesk policejní mluvčí Jan Daněk.
Beránek v noci na čtvrtek v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích napadl jiného pacienta koupelnovou baterií, kterou vytrhl z umyvadla. Napadený muž skončil v nemocnici s poraněnou hlavou.
Není to první napadení, z kterého je raper obviněn. V květnu 2018 opakovaně udeřil v klubu v centru Prahy muže, který pak ztratil vědomí a spadl na dlažbu, skončil s otevřenou zlomeninou čelisti a otřesem mozku. Druhý útok přišel o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam napadl muže o berlích a zbil mladíka, který se napadeného zastal.
Raper kvůli tomu strávil sedm let v pankrácké věznici. Propustili ho teprve loni v červnu. Ve vězení konvertoval k islámu.
Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé
V posledních týdnech se dostává do problémů opakovaně. Na konci března u něj doma zasahovala policie. Z bytu se ozýval řev a rány, vyděšení sousedé proto přivolali strážníky. Beránka zadrželi a v poutech ho odvezli na záchytku, nadýchat měl přes dvě promile.