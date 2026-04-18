Beránek jde za napadení pacienta v Bohnicích do vazby. Hrozí mu 12 let vězení

  11:50
Raper a zápasník organizace Clash Leo Beránek (35), který dlouhodobě vzbuzuje kontroverze, jde do vazby. V sobotu o tom rozhodl soud na pražských Míčánkách. Beránek je obviněn z trestného činu těžkého ublížení na zdraví a hrozí mu až 12 let vězení.

Beránek byl v sobotu dopoledne převezen k soudu. Státní zástupce žádal jeho přesun z cely předběžného zadržení do vazby a soud mu vyhověl.

„Podezřelý byl vzat do vazby z důvodu obavy, aby neuprchl nebo se neskrýval, a z důvodu, aby nepokračoval v trestné činnosti,“ uvedl pro Blesk policejní mluvčí Jan Daněk.

Beránek v noci na čtvrtek v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích napadl jiného pacienta koupelnovou baterií, kterou vytrhl z umyvadla. Napadený muž skončil v nemocnici s poraněnou hlavou.

Soud rozhoduje o vazbě pro rapera Leo Beránka (18. dubna 2026)
Leo Beránek (2025)
Odchod rappera Leo Beránka od soudu o vazbě. /18. dubna 2026)
Není to první napadení, z kterého je raper obviněn. V květnu 2018 opakovaně udeřil v klubu v centru Prahy muže, který pak ztratil vědomí a spadl na dlažbu, skončil s otevřenou zlomeninou čelisti a otřesem mozku. Druhý útok přišel o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam napadl muže o berlích a zbil mladíka, který se napadeného zastal.

Raper kvůli tomu strávil sedm let v pankrácké věznici. Propustili ho teprve loni v červnu. Ve vězení konvertoval k islámu.

Rapera Lea Beránka odvedli v poutech. Policisty přivolali vyděšení sousedé

V posledních týdnech se dostává do problémů opakovaně. Na konci března u něj doma zasahovala policie. Z bytu se ozýval řev a rány, vyděšení sousedé proto přivolali strážníky. Beránka zadrželi a v poutech ho odvezli na záchytku, nadýchat měl přes dvě promile.

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Natalie Portmanová čeká třetí dítě. Je to zázrak, říká o svém těhotenství

Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors...

Herečka Natalie Portmanová (44) oznámila, že je těhotná. Své třetí dítě čeká s francouzským hudebním producentem Tanguyem Destablem (45), s nímž se poprvé veřejně objevila loni v březnu. První dvě...

18. dubna 2026  10:20

Slíbili jsme mu, že na něj čeká Ozzy. Vdova popsala odchod Jana Potměšila

Jan Potměšil

Herec Jan Potměšil odešel (†60) v klidu, ve spánku. Vdova Radka Potměšilová to sdělila na sociální síti a zveřejnila i parte. Poslední rozloučení se bude konat v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

18. dubna 2026  8:18

Už neplánuji. Zubatá si mě už ocejchovala, říká Klíma po léčbě rakoviny

Josef Klíma v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Spisovatel a novinář Josef Klíma (75) chtěl svou autobiografii navzdory přání nakladatele napsat sám. Knihu Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu ale nakonec napsala jeho kolegyně Karolína Lišková,...

18. dubna 2026

Štěstí nepadá z nebe. Je potřeba mu něco obětovat, říká cukrářka Fabešová

Podnikatelka a cukrářka Iveta Fabešová. (20. června 2025)

Cukrářka Iveta Fabešová (42) oslavila narozeniny odtajněním nového sladkého konceptu. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, jak se při takové profesi udržuje fit i o životních peripetiích, které...

18. dubna 2026

Peter Ustinov jako detektiv Poirot budil pochyby. Příbuzná autorky protestovala

Premium
Peter Ustinov exceluje v hlavní roli Hercule Poirota v kultovním snímku Smrt na...

Rodiče ho počali v Rusku, na svět přišel v Anglii, pracoval v Hollywoodu a žil ve Švýcarsku. Peter Ustinov byl skutečným světoběžníkem, ale také umělcem a politikem s jízlivými průpovídkami. Mimo...

17. dubna 2026

Victoria Beckhamová poprvé promluvila o rozkolu se synem a jeho ženou

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Victoria Beckhamová (51) se poprvé vyjádřila o napjatých vztazích s nejstarším synem Brooklynem (27). Bývalá členka kapely Spice Girls a módní návrhářka zdůraznila, že s manželem Davidem (50) se vždy...

17. dubna 2026  12:10

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

17. dubna 2026  11:14

Plastika, botox i liposukce. Modelka Simona Krainová promluvila o úpravách

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Simona Krainová (53) o svém vzhledu i péči o tělo mluví dlouhodobě otevřeně a bez obalu. Zatímco její sledující často spekulují o rozsáhlých plastických úpravách a zákrocích, které pravděpodobně...

17. dubna 2026  10:10

Zpěvák D4vd byl zatčen, je podezřelý z brutální vraždy čtrnáctileté dívky

Zpěvák David Anthony Burke, známý jako d4vd (2025)

Policie v Los Angeles zatkla zpěváka D4vda (21) pro podezření z vraždy nezletilé dívky, jejíž tělo se našlo v kufru jeho auta. Úspěšný americký hudebník a hvězda platformy TikTok, jehož úřední jméno...

17. dubna 2026  9:37

Influencerka Leah Haltonová pobláznila Instagram. Je vážně nejkrásnější na světě?

Leah Haltonová

Influencerka Leah Haltonová v posledních dnech plní titulky světových médií. Pětadvacetiletá rodačka z Melbourne se stala jednou z nejvýraznějších tváří letošního hudebního festivalu Coachella....

17. dubna 2026  9:30

Přežití byla druhá šance, vzpomínal Potměšil s Kuklovou na drsné životní zkoušky

Premium
Michaela Kuklová a Jan Potměšil. Byli mladí, talentovaní. Když před...

Byli mladí, talentovaní. Když před bezmála čtyřiceti lety natočili Michaela Kuklová a Jan Potměšil pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, zdálo se, že mají před sebou úžasné životy. Jenže...

17. dubna 2026  8:55

