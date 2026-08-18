Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šikana mě přivedla k muzice, vzpomíná Lenny. Byla krutá, ale zocelila mě

Radka Červinková
  20:00

Fotogalerie9 Premium

zpěvačka Lenny | foto: archiv Lenny

Několikanásobná držitelka ceny Anděl a osobnost, která se dostala do prestižního výběru Forbes 30 pod 30. To je Lenny. Originální, přesahující škatulky a v přístupu k životu prostě jiná. Po mamince Lence Filipové zdědila nejen křestní jméno i příjmení, ale také notnou dávku hudebních genů. Od táty má ve svém pomyslném erbu odvahu poprat se o místo na slunci se životem.

Nebýt téhle výbavy, těžko by se dokázala vyrovnat se šikanou v dětství způsobem, jaký je na hony vzdálen zášti. S Lenny jsme si povídaly nejen o hledání bezpečí v hudbě, vykročení z komfortní zóny a nabytí sebevědomí. Řeč byla také o tom, co se u nás i ve světě populární zpěvačky, klavíristky a skladatelky dotýká hluboko v srdci.

Maminka, zpěvačka a kytaristka, má v krvi hudbu od A až do Z, tatínek, architekt, výtvarno. A kromě toho hraje na klavír. Cítila jste se s takovou životní infuzí odlišně od svých vrstevníků?
Popsala bych to tak, že jsem vždy cítila, že vybočuji „z davu“. Ale nebylo to dáno profesí mých rodičů, spíš tím, že byli oba malinko starší – maminka mě měla v devětatřiceti letech – a obklopovali se trochu jinou společností, než jsem viděla u spolužáků. Já se pohybovala převážně v jejich společnosti, takže jsem byla oproti vrstevníkům taková dospělejší.

Tvorba pro mě vždycky byla vyjádřením niterných pocitů. Prostě jsem neměla touhu to ventilovat veřejně. Dokonce ani poté, co na to máma přišla a chtěla se se mnou chlubit návštěvám.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

Šikana mě přivedla k muzice, vzpomíná Lenny. Byla krutá, ale zocelila mě

Premium
zpěvačka Lenny

Několikanásobná držitelka ceny Anděl a osobnost, která se dostala do prestižního výběru Forbes 30 pod 30. To je Lenny. Originální, přesahující škatulky a v přístupu k životu prostě jiná. Po mamince...

18. srpna 2026

Unavují mě už lživé názory jiných. Bratr princezny Diany chystá o ní vlastní knihu

Princezna Diana na recepci prezidenta NSR Richarda von Weizsackera (Bonn, 2....

Bratr zesnulé britské princezny Diany Charles Spencer chystá knihu o životě své sestry, kterou hodlá vydat necelý rok před 30. výročím její smrti. První manželka současného panovníka Spojeného...

18. srpna 2026  17:52

Herečka z Harryho Pottera prozradila, kolik si vydělá na OnlyFans

Jessie Cave a Rupert Grint ve filmu Harry Potter a Princ dvojí krve (2009)

Devětatřicetiletá Jessie Cave se do povědomí diváků zapsala jako Levandule Brownová v posledních třech filmech ságy o Harrym Potterovi. Už delší dobu je nicméně její obživou hlavně aktivita na...

18. srpna 2026  12:16

Choreograf Yemi A.D. se pochlubil, že bude otcem. Dítě mu odnosí náhradní matka

Hostem pořadu Rozstřel je Yemi A.D., český choreograf, performer a potenciální...

Choreograf a podnikatel Yemi A.D. (44) se na sociálních sítích pochlubil radostnou novinkou. S partnerem Richardem Appiahem se už v zimě stanou rodiči. Dítě jim odnosí náhradní matka.

18. srpna 2026  11:02

Perry a Trudeau si užívají. Potkala jsem lásku svého života, básní zpěvačka

Katy Perry si užívá pohodovou letní dovolenou na jihu Francie.

Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau jsou zamilovaní až po uši. Pár se nedávno vrátil z dovolené v Řecku, kde si užíval pohodovou dovolenou na lodi. Sama zpěvačka se svou...

18. srpna 2026  9:36

Megan Foxová provokuje v PVC topu a tangách. Rýpla si vzkazem do svých ex?

Megan Foxová pózovala v provokativním outfitu. (srpen 2026)

Megan Foxová (40) zveřejnila sérii odvážných fotografií z focení, na nichž pózuje v černém PVC topu, tangách a kožených kalhotách s kožešinovými detaily. Ke snímkům připojila krátký vzkaz, který...

18. srpna 2026  8:20

Jedna věta po přepadení únoscem o ní říká víc než všechny tituly. Princezně Anně je 76

Princezna Anna se narodila jako druhorozená, přesto si našla svou cestu, jak sloužit monarchii. Zde na oficiálním snímku k 70. narozeninám

Královské jablko nepadlo daleko od stromu, přesněji od stromů. Princezna Anna se sice čím dál více podobá své matce, královně Alžbětě II., její silná osobnost měla však od mládí blíže k otci a také...

18. srpna 2026  5:30

Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Jitka Boho (5. července 2026)

I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...

18. srpna 2026

Pomohlo by mi, kdybych na sebe byla hodnější, říká herečka Beáta Kaňoková

Beáta Kaňoková

Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...

18. srpna 2026

Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. Po dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

17. srpna 2026  17:14

Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...

17. srpna 2026  16:43

Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

17. srpna 2026  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.