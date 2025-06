Říkají si Kolekce parchant. Synové Vlasákové a Zacha brojí proti předsudkům

Jejich potomka Václava hraje František Beleš, přitom by roli klidně zvládl i Maxmilián Dolanský, syn Vlasákové a Jana Dolanského. „Možná, že jednou se před kamerou setkáme, ale teď je hezké, že hraje s mými kamarády,“ říká Vlasáková. „Není třeba na nic tlačit. Ani v divadle jsme se zatím nepotkali. Maxmilián ho dělá se svými vrstevníky, což je podle mě velmi správné.“

Syn se objevuje hned ve dvou divadelních sdruženích: Jantar, které nastudovalo Hamleta a seskupení, které si říká Kolekce parchant. „Jsou hrozně aktivní, je to krásné, že si zakládají svoje vlastní soubory. Mají potřebu dělat spíš klasické hry, jako třeba Shakespeara nebo Marivauxe. Je skvělé, že se toho nebojí a jdou vlastní cestou,“ vysvětluje herečka.

Jan Dolanský, Maximilián Dolanský a Lenka Vlasáková

Podle názvu druhého souboru se zdá, že jeho členové mezi sebe berou jenom parchanty. „V tom seskupení jsou mimo jiných Prokop Zach a Jiří Dlouhý a kluci asi mají trošičku pocit, že si o nich všichni myslí, jakou nemají protekci. Což není vůbec pravda, protože jdou nezávisle na nás vlastní cestou. Tak si z toho dělají takovouhle legraci,“ vysvětluje Vlasáková.

Prokop Zach, syn Romana Zacha, se dokonce ujal režie, zatímco Jiří Dlouhý, syn zesnulého Vladimíra Dlouhého a zároveň synovec Michala Dlouhého, společně s dalšími v jejich zatím jediném představení Hra lásky a náhody hraje.

Vlasáková to měla, když v oboru začínala, jednodušší, protože její rodiče neměli s prostředím divadla, filmu či showbyznysu nic společného. „Ale vím, protože jsem byla v ročníku se Sabinou Remundovou, Bárou Munzarovou a Kristýnkou Frejovou, že děti z hereckých rodin si nesou určité stigma. Zažila jsem to s nimi z té druhé strany, tak vím, jak je to těžké. Nepřináší to vůbec žádné výhody, spíš závazek,“ říká.

Roman Zach a jeho syn Prokop Zach v pořadu Máme rádi Česko (2024)

Výhodu má její syn v tom, že může eventuální problémy řešit se svými rodiči a vyvarovat se tak určitých chyb. „Rány se nevyhýbají nikomu, ale je pravda, že pro něj je to přirozenější prostředí, než bylo kdysi pro mě. Spousta hereckých osobností, se kterými se dnes potkává, jsou pro něj strejdové, které zná z dětství. Ale tím, že už s námi nebydlí a má kolem sebe lidi, kteří mu dokážou poradit, včetně herecké agentky, tak řeší pracovní věci s nimi,“ dodává.

Zajímavé je, že v nedávno odvysílaném seriálu České televize Limity ztvárnil Maxmilián ekologického aktivistu a teď je ekologií „potrefená“ i Dáša Kopalová, postava, kterou hraje v seriálu Bratři a sestry jeho matka.

„Dáša je majitelkou knihkupectví na malém městě. Je velmi sečtělá, vyznává jasné hodnoty a trošku manipulativním způsobem hněte celou svoji rodinu. Zajímá se o ekologii, snaží se žít udržitelným způsobem,“ přibližuje svoji postavu Vlasáková.

Lenka Vlasáková v seriálu Bratři a sestry (2025)

Co to znamená? „Tihle lidé se snaží co nejméně svojí existencí zatížit planetu. Nejezdí autem, nelétají letadlem, nepoužívají mobilní telefony, třídí odpad, nejedí hovězí maso, protože krávy vypouštějí skleníkové plyny…,“ vypočítává herečka. „Já v soukromí aspoň třídím odpad a používám ekologické prášky na praní. Fungují úplně stejně jako ty klasické, což mě uspokojilo a hlavně mi voní.“

Dáša Kopalová je ale navíc vegetariánkou. „Tou jsem taky jednu dobu byla. Ale teď už maso jím, protože stejně jako mi kdysi přestalo chutnat, tak jsem na něj zničehonic znovu začala mít chuť. Tělo si samo řekne, co potřebuje a já se mu snažím naslouchat,“ vysvětluje.

Navzdory velkému a ve své podstatě nepřetržitému pracovnímu nasazení nikdy neuvažovala, že by se vzdálila civilizaci a odstěhovala někam na statek, kde by žila v souladu s přírodou. „Máme chalupu, na ní trávíme hodně času a plánujeme si s Honzíkem, že za deset let se tam přestěhujeme. Není ale na samotě a že bychom chovali zvířata jako ovce nebo kozy, s tím nepočítáme,“ říká.

Lenka Vlasáková

Všechny děti Lenky Vlasákové jdou uměleckou cestou. Nejstarší Sofie, jejímž otcem je dramatik a výtvarník Egon Tobiáš, je vystudovanou malířkou. Amélie má za sebou návrhářství na střední škole a teď studuje na vysoké textilní design. „Ona má těch schopností a talentů víc, vůbec bych se nedivila, kdyby se jednou věnovala scénografii,“ říká herečka o mladší dceři, která nedávný hudební festival Metronom „vyzdobila“ svými objekty.

Herectví zkouší i druhý syn Johan. „Viděla jsem ho v jednom představení a zjistila, že má v sobě úplně jinou energii než Max, což pro mě bylo moc zajímavé zjištění. Každý je jiný. U Johana je to taková zemitá síla. Ale je nadaný hlavně hudebně. Je mu čtrnáct, založil si kapelu a nedávno měl koncert. Tak jsme se na něj byli s rodinou podívat,“ říká Vlasáková.

Maxmilián Dolanský v současné době točí s Danem Pánkem romantickou komedii z prostředí tábora Letní lásky.