S novou deskou je to jako s narozením dítěte, říká zpěvačka Lenka Nová

Jak jste prožívala lockdown? Řada umělců se vrhla do úplně jiných profesí.

Ta doba na mě nepůsobila dobře. Jak nabádali umělce: „Tvořte! Máte spoustu času.“ Nebyla jsem toho schopná. Ničím mě to neinspirovalo, akorát stresovalo. Nevěděla jsem, jak dlouho to bude trvat, kdy a jak to skončí. Budou-li pak lidi chodit na koncerty. Bylo to velmi zdrcující. Ke konci už jsem nemohla vydržet doma, potřebovala jsem mezi lidi a myslet na něco jiného. Kamarádka mi nabídla, jestli nechci jít pracovat k nim do produkce na natáčení. Moc mi to pomohlo, konečně jsem si zase připadala užitečná a sama měla z něčeho radost.

Nikdy nezapomenu na nádherný milostný dopis, kde se muž vyznává, co pro něj znamená jeho láska, jak je krásná a skvělá. Až na konci z dopisu vyplynulo, že žena zemřela na rakovinu a on zůstal sám se dvěma dětmi.