„Tanec byl pro mě únik z reality. Doma to nebylo hezké, tak jsem si to vynahrazovala na hodinách tancování, kde jsem se cítila hezky. Užívala jsem si tu pozornost a že mě někdo pochválil,“ vzpomíná Návorková.

„Doma nebylo hezké prostředí. Byly tam hádky, hodně se křičelo, mlátilo věcmi. Velmi často se dveřmi práskalo tak, že se vysklily. Malá statečná Léňa zalezla do postele a přála si, ať to skončí,“ oživila dětské trauma, s nímž se v dětství nikomu nesvěřila.

„To byly věci, které měly zůstat doma a okolí se o tom nemá dozvědět. Tváříme se, že doma žijeme krásně, spořádaně a všechno je vzorné,“ vysvětluje.

Sama se snažila být nejlepší ve škole i tanci, protože měla pocit, že když bude dokonalá, doma to bude lepší.

Její rodiče se rozvedli a děti se s matkou odstěhovaly a pocítily velkou úlevu. „Pro mamku to byl obrovský krok. Je superžena, že to zvládla. Nechci říct, že jsme byli chudí, ale jeden čas jsme peníze neměli a ona mi nikdy neřekla, že nebudu tancovat, protože na to nemáme. Na všem se šetřilo, takže vlastně vůbec nechápu, jak to dokázala,“ říká Návorková, která jezdila na soutěže, potřebovala stále nové boty a šaty, což bylo velmi nákladné.

Vlivem všeho, co se stalo, se v rodině uzavřeli všichni spíš do sebe a nedávali emoce najevo. „Nikdy jsem si s mámou nebyly schopné říct do očí, že se máme rády. Pořád jsem řešila, že nevím, jestli mě máma má ráda. Ale ona to ukazovala jinak. Až později jsem pochopila, co pro mě všechno dělá a ukazuje mi tím, že mě ráda má,“ říká Návorková, které se trauma z dětství promítlo i do vztahů.

„Ve vztazích jsem si nechala hodně věcí líbit, protože jsem to takhle viděla doma. A pak jsem přišla na to, že já vlastně nevím, jak to má fungovat a jak spolu ti lidé mají komunikovat, protože jsem to nikdy neviděla,“ vysvětluje.

„Až v rámci terapií po jednom hodně smutném konci vztahu jsme se vrátili do dětství a zjistila jsem, že vzorce, které dítě nasává z rodiny, jsou takový autopilot. Podle toho, jak se to nastavilo, podle toho jede. A pak se mu ty vztahy nedaří,“ vysvětluje tanečnice, která soutěže vyměnila za účinkování v muzikálech a pak i za StarDance, kterou hned při svém prvním účinkování vyhrála.