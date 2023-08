O nadhled v životě se snažím už delší dobu, říká Lenka Krobotová

Proč si myslíte, že český divák pořád tolik prahne po lásce a romantice?

To není jen český divák. To je obecně rovina nebo žánr, který diváka přitahuje. Myslím si, že je skvělé, když se romantika snoubí ve filmu s nějakou schopností zrcadlit realitu, i nahlídnout na vztahy z jiného úhlu pohledu než jenom mediálně romanticky. To znamená takzvaně nohama na zemi. Když se to povede, tak to lidi baví, protože se v tom často můžou najít. Takhle bych to shrnula: schopnost vidět se z nadhledu, tedy s humorem a zároveň pravdivě, je to gros, které by v každém filmu mělo být. (smích)

Můžete vy sama říct, že ve svých pocitech stojíte nohama na zemi?

Snažím se o to. Není to leckdy jednoduché, ale myslím si, že s věkem se to učím čím dál líp.

Už jste v tom momentě života, že jste vděčná za všechny vztahy, lidi, kteří vás životem provedli?

Samozřejmě každý člověk, se kterým se setkáte, vás může jenom obohatit, že jo. Je důležité, jak jsme schopní naslouchat, a s tím pracovat ve finále.

Když se vrátíme k filmu Nikdy neříkej nikdy, jaké bylo zákulisí? Prozradíte, čemu jste se věnovala mezi záběry třeba i s Terezou Kostkovou?

Já jsem se s Terezkou Kostkovou právě trošku míjela, protože jsem točila hlavně s Tomášem Maštalírem ty manželské scény, které měly zrcadlit ty jejich problémy. Takže jsem si užívala především Tomáše a svoje filmové děti. A musím říct, že slovenský štáb byl neskutečně připravený a byl nám všem do velké míry oporou. Hlavně produkce, která byla skvělá. A samozřejmě Braňo Mišík. Velmi mě potěšilo setkání s ním, protože mám jeho práci ráda. Je skvělé, když režisér je nejen dobrý režisér, ale i sám má hereckou zkušenost. To se tam dobře promítlo.

Dejvické divadlo bude pro vás asi znamenat zodpovědnost a srdce. Kdy co převažuje?

Jako Dejvické divadlo? Obojí se snoubí, bych řekla, což je dobře. Samozřejmě nebudu tajit, že jsou i určité dny takzvaných ponorek, kdy všude se řeší průběžně nějaké krizové stavy. Vlastně to by asi bylo divné, kdyby nebyly. (smích) Takže určitě tam část svého srdce mám. A zodpovědnost máte vždycky, když jdete před diváka a chcete ho překvapit a nechcete se opakovat.

Před pár dny jste se vdala. Máte díky tomu krásnější léto? Udála se nějaká změna ve vašem nastavení, že všechno berete s nadhledem a pozitivně?

Ano, je to tak. Nicméně si myslím, že o nadhled se snažím už delší dobu. (smích) Nadhled snoubit, jak jste říkal, s tím být zároveň nohama na zemi. Mám určitě díky tomu krásnější léto a myslím si, že věci se poskládaly tak, jak měly.

Je důležité si na to krásné v životě opravdu počkat?

Tak zase můžeme použít motto nebo přísloví: Trpělivost růže přináší. (smích) Určitě je to dobrá vlastnost a pokora k životu, pokora... Zase se vrátím k tomu být otevřen všemu, co se vám děje, a doufat nebo věřit, že se to všechno správně poskládá.