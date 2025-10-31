Lenka Filipová spadla ze schodů a poranila si hlavu. Odkládá koncerty

Zpěvačka Lenka Filipová (71) zrušila koncert a ty nejbližší odkládá. Podle Blesku je to z důvodu poranění hlavy, které utrpěla po pádu ze schodů. Ve středu ji sanitka odvezla do nemocnice.
Lenka Filipová | foto: Profimedia.cz

Lenka Filipová vystoupila na Malé Skále. (1. června 2024)
Lenka Filipová vystoupila na Malé Skále. (1. června 2024)
Lenka Filipová na na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
„Z vážných důvodů jsou dnešní koncert v Hodoníně a následující v Jindřichově Hradci a Kutné Hoře odloženy. Vstupenky zůstávají v platnosti, náhradní termíny budou včas oznámeny,“ objevilo se bez bližšího vysvětlení ve středu na Facebooku zpěvačky.

Věřím na duši i minulé životy, říká zpěvačka Lenka Filipová

Podle Blesku Lenku Filipovou ten den odvezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Záchranku zpěvačce zavolal přítel její dcery Lenny, rapper Marpo. Lenny byla totiž tou dobou v zahraničí. Záchranáři potvrdili, že vezli starší ženu, která utrpěla zranění hlavy.

Nejbližší koncert má nyní Filipová naplánovaný na 12. listopadu, kdy by měla vystoupit v Poděbradech. Je to už náhradní termín. Koncert se měl původně konat už 21. října, ale byl přeložen z technických důvodů.

Lenka Filipová vystoupila na Malé Skále. (1. června 2024)
Lenka Filipová vystoupila na Malé Skále. (1. června 2024)
Zpěvačku pak čeká série adventních a vánočních koncertů a listopad i prosinec má velmi nabitý.

Pro fanoušky navíc připravila novou píseň, kterou pro ni složilo osvědčené duo Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Písničku mi svěřili, jejich příběh jsem si už dávno vzala za svůj, zpívám písničku už čerstvě na koncertech, moc se líbí a na singl se můžete těšit v nejbližší době,“ sdělila Filipová s nadšením před pár týdny.

