„Z vážných důvodů jsou dnešní koncert v Hodoníně a následující v Jindřichově Hradci a Kutné Hoře odloženy. Vstupenky zůstávají v platnosti, náhradní termíny budou včas oznámeny,“ objevilo se bez bližšího vysvětlení ve středu na Facebooku zpěvačky.
Podle Blesku Lenku Filipovou ten den odvezla sanitka do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Záchranku zpěvačce zavolal přítel její dcery Lenny, rapper Marpo. Lenny byla totiž tou dobou v zahraničí. Záchranáři potvrdili, že vezli starší ženu, která utrpěla zranění hlavy.
Nejbližší koncert má nyní Filipová naplánovaný na 12. listopadu, kdy by měla vystoupit v Poděbradech. Je to už náhradní termín. Koncert se měl původně konat už 21. října, ale byl přeložen z technických důvodů.
Zpěvačku pak čeká série adventních a vánočních koncertů a listopad i prosinec má velmi nabitý.
Pro fanoušky navíc připravila novou píseň, kterou pro ni složilo osvědčené duo Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. „Písničku mi svěřili, jejich příběh jsem si už dávno vzala za svůj, zpívám písničku už čerstvě na koncertech, moc se líbí a na singl se můžete těšit v nejbližší době,“ sdělila Filipová s nadšením před pár týdny.