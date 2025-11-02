„Chtěla bych poděkovat všem, kteří projevili starost o zdraví mojí maminky. Dostáváme Vaše zprávy a věřte, že Vás moc pozdravuje.
Bohužel z kraje týdne prodělala vážný úraz a momentálně je v péči lékařů,“ napsala Lenny.
Lenka Filipová spadla ze schodů a poranila si hlavu. Odkládá koncerty
„Děkujeme tímto lékařům i skvělému personálu Vojenské nemocnice,“ vzkázala Lenny, která byla v zahraničí v době, kdy Lenka Filipová doma spadla ze schodů a utrpěla zranění hlavy. Záchranku jí zavolal přítel Lenny, rapper Marpo.
Lenny už je zpět v plánu má několik koncertů. „Mým fanouškům bych ráda vzkázala, že své turné neruším, protože vím, že si to tak mamka přeje,“ sdělila.
Lenka Filipová musela kvůli svému zranění jeden koncert zrušit a další přesune na nové termíny. V plánu byla série adventních koncertů. „Listopadové a prosincové koncerty Lenky Filipové se budou postupně překládat. Nové termíny brzy zveřejníme,“ sdělil tým Lenky Filipové.