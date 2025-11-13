Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

Autor:
  9:39
Zpěvačka Lenka Filipová (71) na konci října utrpěla úraz po pádu ze schodů a stále zůstává v nemocnici. Podle zdroje deníku Blesk je po operaci mozku. Za pádem ze schodů totiž byla krevní sraženina.
Lenka Filipová

Lenka Filipová | foto: Profimedia.cz

Lenny a Lenka Filipová na na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Lenka Filipová na festivalu Benátská! s Impulsem (29. července 2023)
Čím je starší, tím je Lenny své mamince Lence Filipové víc podobná.
Lenka Filipová na na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
21 fotografií

„Když paní Filipovou přijali, nejprve se pečlivě zjišťovalo, co přesně pád způsobilo. Provedli jsme řadu vyšetření, která odhalila krevní sraženinu v mozku. Okamžitě jsme přistoupili k nezbytné operaci,“ řekl deníku zdroj z Ústředí vojenské nemocnice v Praze, kde Filipová leží.

Operace proběhla úspěšně a zpěvačka je ve stabilizovaném stavu. Její zdravotní stav se postupně lepší a vše nasvědčuje, že její rekonvalescence bude úspěšná.

Maminka zůstává v péči lékařů, sdělila k úrazu Lenky Filipové dcera Lenny

Koncerty ale bude muset zpěvačka na čas odložit. V plánu bylo několik adventních vystoupení, které musely být přesunuty. „Listopadové a prosincové koncerty Lenky Filipové se budou postupně překládat. Nové termíny brzy zveřejníme,“ sdělil tým Lenky Filipové.

Nejbližší koncert má nyní zpěvačka naplánovaný na duben příštího roku. Do té doby všichni věří, že se zotaví.

lennyfilipova
2. listopadu 2025 v 10:34, příspěvek archivován: 13. listopadu 2025 v 8:43
oblíbit odpovědět uložit

Její dcera Lenny pak veřejně poděkovala lékařům a personálu Ústřední vojenské nemocnice, kde se o její maminku starají. „Mým fanouškům bych ráda vzkázala, že své turné neruším, protože vím, že si to tak mamka přeje,“ sdělila Lenny a po Pardubicích, Teplicích, Jablonci a Táboře pokračuje s koncerty. Další ji čeká ve středu v Brně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

Lenka Filipová

Zpěvačka Lenka Filipová (71) na konci října utrpěla úraz po pádu ze schodů a stále zůstává v nemocnici. Podle zdroje deníku Blesk je po operaci mozku. Za pádem ze schodů totiž byla krevní sraženina.

13. listopadu 2025  9:39

Nosit tanga a fotit sexy fotky budu až do smrti, říká playmate Coco Austin

Coco Austin (2025)

Americká herečka a playmate Coco Austin (46) ráda předvádí svou plastikami vylepšenou postavu na sociálních sítích a v oblibě má nošení velmi odvážných outfitů. Nyní přiznala, že svůj styl v poslední...

13. listopadu 2025  8:53

Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

Martina Hartlová a Patrik Hartl. Kniha Manželství se 14. října 2025 křtila v...

Jemu bylo šestnáct a jí patnáct, když se dali dohromady. Čas jejich vztah prověřil, přesto má Patrik Hartl permanentní strach, že ho jeho manželka Martina opustí. O lásce, která musí překonávat...

13. listopadu 2025

Nedokážu si představit vychovávat děti v centru Prahy, říká miss Karolína Surý

Modelka Karolína Surý na Instagramu

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý (27) vyrůstala v rodinném domě obklopená přírodou a zvířaty. V rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínala na své dětství a prozradila, jaký život plánují s manželem...

13. listopadu 2025

Přišel a do futrálu mi vysypal výkaly. Tvrdá škola, líčí zpěvák Mikolas hraní na ulici

Premium
Mikolas

Ve světě má velký úspěch a fanynky po něm šílí, kamkoli se hne. Přesto je hudebník Mikolas skromnost sama a je vděčný za to, kam se mohl dostat. Sám uznává, že cesta na vrchol nebyla vždy jednoduchá....

12. listopadu 2025

Mambě bych doporučil Bramborový blaho, vybírá Ozzák ze své kuchařky

Martin Dejdar jako Ozzák s pivem Husťan (15. dubna 2025)

Ozzák z Comebacku vydal kuchařku, v které „najdeš všechno, co chutná správným chlapům a pořádným bejkům.“ Pro iDNES.cz prozradil, co by z této knihy doporučil pro svou kolegyni z obchodu Marcelku,...

12. listopadu 2025  16:30

Už žádné cigarety. Herečka Petra Hřebíčková promluvila o nemoci plic

Petra Hřebíčková na premiéře filmu Matka v trapu (Praha, 21. února 2024)

Herečka Petra Hřebíčková (46) na sobě nějaký čas pozorovala, že se zadýchává na jevišti více než její kolegové. Nepřikládala tomu velkou váhu. Vyšetření u pneumologa ale ukázalo, že její plíce nejsou...

12. listopadu 2025  14:54

Hes nachytal Kubelkovou na záchodě StarDance Tour. Vypadala jako čarodějnice

Iva Kubelková v zákulisí finále StarDance XII (Praha, 16. prosince 2023)

Oskar Hes kosí nejen své kolegy ze StarDance, ale také sociální sítě. Jeho videa, ve kterých inscenuje „likvidaci“ svých soupeřů, mají stále vysokou sledovanost. A samozřejmě i velkou dávku humoru a...

12. listopadu 2025

OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se...

Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky,...

12. listopadu 2025  12:25

Manžel ochořel tak, že jsem přemýšlela nad jeho pohřbem, přiznala Preissová

Martina Preissová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (11. listopadu 2025)

Herečka Martina Preissová (50) prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že pro manžela Martina Preisse (52) během jeho nemoci začala plánovat pohřeb. Nakonec se na tom společně domluvili.

12. listopadu 2025  11:20

Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny
Vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč a sladký box od Verbeny

Je čas dopřát si chvilku klidu a rozmazlování. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte poukaz na masáž v hodnotě 1 500 Kč spolu s Verbena boxem plným...

Děti, neberte drogy, radí Jacksonová. Ukázala díru v nosní přepážce po šňupání

Paris Jacksonová ukázala díru v nosní přepážce po užívání kokainu. (listopad...

Paris Jacksonová (27) popsala, že byla v minulosti závislá na kokainu a po několikaletém užívání této drogy jí zůstalo trvalé fyzické poškození. Dcera Michaela Jacksona prozradila, že má kvůli...

12. listopadu 2025  10:20

Rodina Aničky Slováčkové promluvila, jak se vyrovnává s její ztrátou

Rodina: Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Anna Julie Slováčková a Felix...

Felix Slováček, Dagmar Patrasová i jejich syn Felix se rozhodli promluvit o své bolesti ze ztráty Aničky Slováčkové v pořadu České televize 13. komnata. Každý se s jejím odchodem ze světa vypořádává...

12. listopadu 2025  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.