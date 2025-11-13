Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

„Když paní Filipovou přijali, nejprve se pečlivě zjišťovalo, co přesně pád způsobilo. Provedli jsme řadu vyšetření, která odhalila krevní sraženinu v mozku. Okamžitě jsme přistoupili k nezbytné operaci,“ řekl deníku zdroj z Ústředí vojenské nemocnice v Praze, kde Filipová leží.
Operace proběhla úspěšně a zpěvačka je ve stabilizovaném stavu. Její zdravotní stav se postupně lepší a vše nasvědčuje, že její rekonvalescence bude úspěšná.
Maminka zůstává v péči lékařů, sdělila k úrazu Lenky Filipové dcera Lenny
Koncerty ale bude muset zpěvačka na čas odložit. V plánu bylo několik adventních vystoupení, které musely být přesunuty. „Listopadové a prosincové koncerty Lenky Filipové se budou postupně překládat. Nové termíny brzy zveřejníme,“ sdělil tým Lenky Filipové.
Nejbližší koncert má nyní zpěvačka naplánovaný na duben příštího roku. Do té doby všichni věří, že se zotaví.
Její dcera Lenny pak veřejně poděkovala lékařům a personálu Ústřední vojenské nemocnice, kde se o její maminku starají. „Mým fanouškům bych ráda vzkázala, že své turné neruším, protože vím, že si to tak mamka přeje,“ sdělila Lenny a po Pardubicích, Teplicích, Jablonci a Táboře pokračuje s koncerty. Další ji čeká ve středu v Brně.