V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů. Lenka Filipová poprvé o zdravotních potížích

Lenka Filipová (72) se ozvala fanouškům a pozvala je na své koncerty, které ovšem ještě musela posunout. K zpívání se vrací po delší pauze, kterou zapříčinily její zdravotní problémy. Zpěvačka nyní poprvé promluvila, jak vážné byly.
„Moji milí. Ozývám se po delší pauze, která byla nechtěná. Bylo to pro mě velmi náročné období, které jsem se snažila překlenout a dostat se do formy. Tuto pauzu mi způsobila situace, kterou bych nikomu nepřála,“ začala zpěvačka svůj příspěvek na Facebooku.

„Praskla mně náhle cévní výduť v hlavě a byla jsem ve špatnou chvíli na špatném místě. V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů, utrpěla jsem vážná zranění na celém těle včetně mozku,“ prozradila. „Ani nevíte, jak jste mně chyběli, protože muzika je pro mě opravdu vším. Snažila jsem se s ní zůstat v kontaktu i v nemocnici, kde se o mě báječně starali a stále ambulantně starají. Jsem už pomalu připravená za vámi přijet, už se mně stýská.“

Přesto zpěvačka považuje za velmi rozumné ještě pár týdnů s koncertováním počkat. Proto raději koncerty z dubna přesunula na červen. První koncert odehraje 1. května v Divadle J.K. Tyla v Třeboni, poté 21. května v Jindřichově Hradci. „Dubnové koncerty jsou přesunuté na červen 2026. Moc se na vás těším a děkuji za pochopení. Vaše Lenka Filipová,“ dodala.

Lenka Filipová spadla ze schodů loni v říjnu. Sanitka ji odvezla do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Záchranku zpěvačce zavolal přítel její dcery Lenny, rapper Marpo. Lenny byla totiž tou dobou v zahraničí.

Je to šílené. Lewis Hamilton randí s Kim Kardashianovou, posadil si ji do ferrari

Kim Kardashianová (Skims, 2026)

Vztah, o kterém se měsíce jen spekulovalo, je nejspíš potvrzený. Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová a legendární jezdec Formule 1 Lewis Hamilton se poprvé společně objevili na...

Ester Ledecká se rozešla s tenistou Staňkem, oznámila to videem ze střelnice

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Velikonoce přinesly nečekanou zprávu ze světa českého sportu, trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká (31) překvapila netradičním oznámením rozchodu s partnerem. Po pěti letech je podle...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Nikdy jsem si nepřipustila, že jsem opravdu na dně, říká Patricie Solaříková

Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

Střídá to jako každý jiný. Společenské události s pobytem v přírodě. Nejprve si Patricie Solaříková vyrazila se svojí blízkou kamarádkou Anetou Krejčíkovou na slavnostní předávání cen Český lev a pár...

V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů. Lenka Filipová poprvé o zdravotních potížích

Lenka Filipová

Lenka Filipová (72) se ozvala fanouškům a pozvala je na své koncerty, které ovšem ještě musela posunout. K zpívání se vrací po delší pauze, kterou zapříčinily její zdravotní problémy. Zpěvačka nyní...

10. dubna 2026  14:16

Hvězda seriálu Ztraceni se na čas ztratila. Proč Matthew Fox přestal s hraním?

Matthew Fox v Londýně (4. března 2026)

Americký herec Matthew Fox (59) měl svou zatím největší roli v úspěšném dobrodružném seriálu Ztraceni, kde ztvárnil postavu doktora Jacka Sheparda. Poté však jako by se po něm slehla zem.

10. dubna 2026

Freak-off večírky byly jen amatérské porno a sex show, zkouší Diddyho obhájci

Jeden z divokých večírků u Seana „Diddyho“ Combse (Miami, 28. srpna 2004)

Právní bitva Seana „Diddyho“ Combse nabrala nečekaný směr. Jeho obhájci se u federálního soudu v New Yorku pokouší zvrátit verdikt a dosáhnout raperova propuštění z vězení. Přišli přitom mimo jiné s...

10. dubna 2026  11:15

Byl to šok, neměl jsem vůbec žádné příznaky, říká o rakovině zpěvák Barry Manilow

Barry Manilow v Los Angeles (1. února 2025)

Zpěvák a skladatel Barry Manilow, rodným jménem Barry Alan Pincus, patří mezi nejprodávanější zpěváky a skladatele v oblasti americké pop music a je držitelem mnoha zlatých a platinových desek. V...

10. dubna 2026  10:30

Klára Issová si zahrála s Maruškou. Byla to divoká svině

Klára Issová

Muži si po skončení natáčení filmu Někdo to rád v Plzni odnášeli basu piv, ženy květiny. Ale zážitky měli všichni mimořádné. Klára Issová zejména, protože vedle Martina Pechláta jí dělal před kamerou...

10. dubna 2026

Nikdy jsem si nepřipustila, že jsem opravdu na dně, říká Patricie Solaříková

Patricie Solaříková na Instagramu (2025)

Střídá to jako každý jiný. Společenské události s pobytem v přírodě. Nejprve si Patricie Solaříková vyrazila se svojí blízkou kamarádkou Anetou Krejčíkovou na slavnostní předávání cen Český lev a pár...

10. dubna 2026

Ženy s plastikami považuji za statečné. Já z toho mám strach, říká Steinmasslová

Premium
„Je dobře, že je krása na světě. Jsou ženy, které se pánubohu opravdu povedly,“...

Říká se, že pro starší herečky není dost velkých rolí. Milena Steinmasslová je důkazem toho, že je to nesmysl. Téhle dámě se daří jako nikdy dřív. Těší jí to, váží si toho. Možná i proto, že zažila...

9. dubna 2026

Ketaminová královna dostala 15 let. Matthewovi Perrymu prodala smrtelnou dávku

Matthew Perry (31. října 2022)

Na 15 let poslal do vězení soud dvaačtyřicetiletou Jasveen Sangha přezdívanou „ketaminová královna“. Ta se přiznala k prodeji drog, které zapříčinily smrt herce Matthewa Perryho. Sangha byla jednou z...

9. dubna 2026  16:45

Dvakrát jí vzala lásku rakovina. Je možné se zase zvednout, říká Svobodová

Ilona Svobodová v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Herečka Ilona Svobodová (65) otevřela už podruhé svou 13. komnatu. V pořadu České televize promluvila o nečekané smrti manžela Petra Skoumala i rakovině dalšího partnera a jiných ztrátách, které ji...

9. dubna 2026

Jak se má Miloš? Čtvrtníček na place rýpal do Ringo Čecha, ten to vůbec nechápal

František Ringo Čech, Matěj Čech, Petr Čtvrtníček, Anna Mercedes Čtvrtníčková,...

Vnuk Františka Ringo Čecha Matěj (27), syn Davida Prachaře František (18) a dcera Petra Čtvrtníčka Anna (22) slaví úspěch se svou písní NEPO. V Show Jana Krause prozradili, že nejvíc se báli při...

9. dubna 2026  14:02

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kdo zatančí ve StarDance 2026? Už známe účastníky i porotu. Čeká se na moderátory

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Jména soutěžících letošního ročníku StarDance jsou kompletní! Česká televize potvrdila spekulace o tom, že se na taneční parket vrhne i zpěvák Vojtěch Dyk. Desítka celebrit je tedy kompletní. Kdo...

9. dubna 2026  13:48

Překvapení v porotě StarDance 2026. Televize oznámila nečekané jméno

Jana Burkiewiczová ve StarDance XIV (2026)

Česká televize připravila fanouškům StarDance velké překvapení - novou tvář v porotě. Po dlouhé době zasednou za stůl s kartičkami s body dvě dámy, Tatiana Drexler a choreografka a režisérka Jana...

9. dubna 2026  13:34

