V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů. Lenka Filipová poprvé o zdravotních potížích

„Moji milí. Ozývám se po delší pauze, která byla nechtěná. Bylo to pro mě velmi náročné období, které jsem se snažila překlenout a dostat se do formy. Tuto pauzu mi způsobila situace, kterou bych nikomu nepřála,“ začala zpěvačka svůj příspěvek na Facebooku.
„Praskla mně náhle cévní výduť v hlavě a byla jsem ve špatnou chvíli na špatném místě. V bezvědomí jsem se zřítila ze schodů, utrpěla jsem vážná zranění na celém těle včetně mozku,“ prozradila. „Ani nevíte, jak jste mně chyběli, protože muzika je pro mě opravdu vším. Snažila jsem se s ní zůstat v kontaktu i v nemocnici, kde se o mě báječně starali a stále ambulantně starají. Jsem už pomalu připravená za vámi přijet, už se mně stýská.“
Přesto zpěvačka považuje za velmi rozumné ještě pár týdnů s koncertováním počkat. Proto raději koncerty z dubna přesunula na červen. První koncert odehraje 1. května v Divadle J.K. Tyla v Třeboni, poté 21. května v Jindřichově Hradci. „Dubnové koncerty jsou přesunuté na červen 2026. Moc se na vás těším a děkuji za pochopení. Vaše Lenka Filipová,“ dodala.
Lenka Filipová spadla ze schodů loni v říjnu. Sanitka ji odvezla do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Záchranku zpěvačce zavolal přítel její dcery Lenny, rapper Marpo. Lenny byla totiž tou dobou v zahraničí.
|
14. února 2024