Krize jsou temný les. Hudba mi několikrát zachránila život, říká Lenka Dusilová

Lednový Harper’s Bazaar přináší velký rozhovor s Lenkou Dusilovou. Zpěvačka bilancuje padesátiny, mluví o temných obdobích, mateřství a hudbě, která jí opakovaně pomohla odrazit se ode dna.
Lenka Dusilová

Lenka Dusilová | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Lenka Dusilová
Lenka Dusilová
Lenka Dusilová
Lenka Dusilová
32 fotografií

Lenka Dusilová slaví padesátiny a místo okázalé oslavy volí návrat k tomu nejpodstatnějšímu. Hlas, který dozrál přes devadesátkový projekt Pusa, kapelu Sluníčko, sólová alba i spolupráce s Čechomorem, dostává v lednovém Harper’s Bazaaru prostor pro intimní rekapitulaci. V rozhovoru k albu LD_50 se ohlíží za třiceti lety na scéně, mluví o písních, jež jí doslova zachránily život, a zve na narozeninový koncert v Archa+, kde se k ní připojí David Koller, Čechomor, Beata Hlavenková a Clarinet Factory.

Aktuální číslo

Harper’s Bazaar

Předplatné můžete objednávat zde

Redaktorka Kristýna Mazánková se vrací k okamžiku, kdy si cestou na rozhovor pouští Muka a uvědomuje si, jak stejný text zní jinak v podání zralé ženy. Dusilová přiznává, že klíčovým zlomem byl porod syna. Popisuje, jak díky těhotenství a neplánovanému domácímu porodu začala vlastní tělo vnímat s respektem. „Moje tělo se mi začalo líbit a velmi jsem ho obdivovala. To byla zlomová věc,“ říká a ukazuje, že síla nemusí mít podobu neprůstřelného brnění, ale schopnosti spolehnout se na sebe.

Připouští, že ani roky osobního rozvoje a terapií nezaručí, že se člověk nikdy nepropadne zpátky do starých bolestí. Vysvětluje, jak se učí rozpoznat chvíle, kdy se vrací do dávného zranění, a připomenout si, že už není „zamrzlá holčička“, ale žena s množstvím zkušeností i zvládnutých krizí. „Krize jsou dobré, i když sakra nemilosrdné. Je to temný les, ale na jeho konci můžete vyjít silnější a hodně se o sobě dozvědět,“ dodává.

Otevřeně mluví také o terapiích, které začala navštěvovat během pandemie, když náhle přišla o koncerty a místo euforie z pódia dorazily úzkosti. Zmiňuje koučku Barboru Filáčkovou a s pokorou říká, že investice do duševního zdraví patří k nejdůležitějším v jejím životě. Z nástrojů, které si odnesla, čerpá pokaždé, když je toho moc, a připomíná, že „nemusíme být na všechno sami“.

Lenka Dusilová

Velká část rozhovoru patří mateřství a výchově dvanáctiletého syna. Dusilová přiznává, že je pro ni složitější nastavovat pravidla než přísnost, kterou zná sama na sobě. Důležitější než perfektně vyklizená myčka je pro ni důvěra. „Se synem hodně komunikujeme, nebojí se mi říct, že něco provedl nebo co ho napadá. To je pro mě cennější než ponožky na zemi,“ říká a ukazuje, že rodičovství bere jako společnou školu pro oba.

V rozhovoru se dotýká také období, kdy se cítila na dně, přemýšlela o konci kariéry a nakonec ji opakovaně zachránila právě hudba. Mluví o sólových performancích, spolupráci se Spitfire Company, o tom, jak se naučila používat hlas jako nástroj a vytvořila si vlastní hudební jazyk. Díky tomu dnes ví, že dokáže utáhnout koncert sama a že na scéně stojí jistěji než kdy dřív. „Vyhoření, demotivace, jasně, to znám. Občas to mnou zacloumá. Asi dvakrát v životě jsem měla pocit, že už hudbu dělat nebudu. Ale nikdy jsem to nevydrželo dlouho. Hudba mi několikrát zachránila život. Ve stavech „no exit“. Hudba je skvělá. Doporučuju každému.“

František Černý, Karel Holas a Lenka Dusilová při zkoušce na turné kapely Čechomor

Nechybí ani pohled na současnost. Lenka Dusilová otevřeně přiznává, že je víc než rok single a že ji tahle fáze života vede k větší odvaze. „Pouštím se do věcí, které bych dřív nedělala. Častěji říkám ano a vnímám, že jsem mnohem otevřenější,“ říká v souvislosti s novými projekty, fotkami pro Harper’s Bazaar i návratem k jednodušším písničkám. Zdůrazňuje, že chce dělat hudbu pro lidi, potěšit je a přivést je zpátky do koncertních sálů.

Padesátku nevnímá jako konec, spíš jako další kapitolu. Uvědomuje si, že společnost má k věku žen často nespravedlivý vztah, a jasně říká, že padesát let rozhodně neznamená stáří. Spíš možnost uzavřít velký osobní cyklus a vybrat si, co si z něj odnese dál. „Hledání inspirace pro mě není téma, tu mám vždycky,“ uzavírá a lednovému Harper’s Bazaaru věnuje upřímnou, silnou a zároveň léčivou zpověď o tom, co všechno může člověku vzít i dát vlastní hlas.

Lednový Harper’s Bazaar

V lednovém Harper’s Bazaar vstoupíte do roku 2026 jako do hotelového pokoje s čistým bílým listem, jen místo prostěradel vás čeká supermodelka Hana Jiříčková v kolekci Chanel Cruise 2026 a pařížské ulice zalité zimním světlem.

Daniela Peštová ve své eseji rozebírá magii nových čísel a nových začátků, módní sekce otevírá téma nostalgie na prodej a ptá se, co se stane, když módní značky milují svou minulost až příliš, zároveň slaví sezonu modrých kabelek i kožichů hollywoodského stylu.

V beauty části najdete chytré tahy pro pokožku i nervový systém, únik z pekla migrény a intimní setkání u zrcadla s Josefínou Prachařovou.

Vstoupit do diskuse

Patrik Hezucký byl legendou českého éteru

Nejčtenější

Hezucká promluvila o stavu manžela. Upravili jsme medikaci tak, že už ho nic nebolí

Svatba Patrika Hezuckého a jeho ženy Nikoly

Nikola Hezucká (35) tráví se svým manželem Patrikem Hezuckým (55) v benešovské nemocnici celé dny a často i noci. Leží u jeho postele na lehátku nebo sedí na křesle a drží ho za ruku. Chce, aby...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová se v ulicích Prahy procházela bez make-upu

Julia Roberts měla dobrou náladu. (Praha, 4. prosince 2025)

Pokud jste se ve čtvrtek pohybovali v okolí Staroměstského náměstí v Praze, mohli jste potkat slavnou hollywoodskou hvězdu Julii Robertsovou (58). V ženě v péřovce s čepicí na hlavě a brýlemi však...

Hezucký podlehl nádoru, který zasáhl játra. Odešel klidně, prozradila manželka

Patrik Hezucký a Nikola Pastirčáková

Manželka Patrika Hezuckého promluvila poprvé o tom, co bylo příčinou úmrtí jejího muže. Nikola Hezucká popsala, že oblíbenému moderátorovi Ranní show lékaři začátkem září oznámili, že má nádor...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Otce nepoznal, matka ho odložila. Hezucký tajemství své rodiny odhalil jen jednou

Patrik Hezucký

Patrik Hezucký svého francouzského otce nikdy nepoznal a vlastní matka ho v jeho pěti letech nechala své sestře, aby mohla žít s novým mužem. O zvláštním dětství promluvil moderátor jen jednou, v...

Musíte se vyrovnat s tím, že vypadáte jako hlupák, říká Daniela Brzobohatá

Křest kuchařky moderovala Daniela Brzobohatá (7. prosince 2025).

„Dodneška vzpomínám na tvůj sulc,“ řekla Daniela Brzobohatá autorce kuchařky Prababičky pravnoučatům Jiřině Bohdalové. „Dostala jsem za úkol naučit se ho,“ dodala vzápětí. Pro recept si bude muset...

12. prosince 2025

Krize jsou temný les. Hudba mi několikrát zachránila život, říká Lenka Dusilová

Lenka Dusilová

Lednový Harper’s Bazaar přináší velký rozhovor s Lenkou Dusilovou. Zpěvačka bilancuje padesátiny, mluví o temných obdobích, mateřství a hudbě, která jí opakovaně pomohla odrazit se ode dna.

12. prosince 2025

I dnes věříme v dobré konce. Kuklová s Potměšilem o drsných životních zkouškách

Premium
Michaela Kuklová a Jan Potměšil. Byli mladí, talentovaní. Když před...

Byli mladí, talentovaní. Když před bezmála čtyřiceti lety natočili Michaela Kuklová a Jan Potměšil pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, zdálo se, že mají před sebou úžasné životy. Jenže...

11. prosince 2025

Jsem stále velmi sexuálně aktivní, přiznává po sedmdesátce Jane Seymourová

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Jane Seymourová oslaví za pár měsíců pětasedmdesáté narozeniny a přesto tvrdí, že se stále cítí být o dvacet až třicet let mladší. Představitelka Doktorky Quinnové prozradila, co přispívá k její...

11. prosince 2025  14:10

Bývalá Playmate výrazně zhubla. Rok jím jen kašovitou stravu, říká McCarthyová

Bývalá playmate Jenny McCarthyová vypadá i po padesátce skvěle. (2025)

Americká herečka a modelka Jenny McCarthyová v posledním roce výrazně zhubla a nyní se pochlubila vyrýsovanou figurou. Rodačka z Illinois prozradila, že za úbytkem váhy jsou zdravotní potíže...

11. prosince 2025  12:34

Milan a Sasha poprvé na pódiu. Shakira si na koncertě zazpívala se syny

Shakira a její synové Milan Piqué Mebarak a Sasha Piqué Mebarak v Los Angeles...

Kolumbijská zpěvačka Shakira (48) si pro argentinské fanoušky připravila překvapení. Na koncertě v Buenos Aires se vedle ní na pódiu objevili synové Milan (12) a Sasha (10). Oba si s maminkou...

11. prosince 2025  10:22

Influencerky chtějí vyhrát Miss Czech Republic. Na kritiku jsem zvyklá, říká Alagia

Na semifinále Miss Czech Republic nechyběly ani známé české influencerky Hana...

Na semifinále Miss Czech Republic, kde se dívky předvedly v plavkách, nechyběly ani známé influencerky Dominique Alagia a Hana Dědková, které mohou diváci znát z reality show Love Island. V rozhovoru...

11. prosince 2025  9:30

Vašo nebyl nesvéprávný, syn na něm začal vydělávat. Vdova o pekle po smrti Patejdla

Premium
Manželka zesnulého hudebníka Vašo Patejdla Miluše

Když zemřel všestranně nadaný hudebník Vašo Patejdl, byl to šok pro všechny jeho fanoušky. Největší bolest ale zasáhla rodinu. O jeho skonu, problémech po jeho smrti i jejich kouzelném seznámení...

11. prosince 2025

Cítím náklonnost k ženám, odhalila sexuální orientaci „holčička“ z vánoční reklamy

Sandra Flemrová v roce 2025 a v roce 2003 ve slavné vánoční reklamě

Sandru Flemrovou zná celá země jako holčičku z vánoční reklamy na Kofolu z roku 2003, která je i po více než dvaceti letech stále velmi populární. Dnes už šestadvacetiletá Flemrová se na veřejnosti...

11. prosince 2025  8:30

Nevím, jestli bych byla hrdinkou, říká Lucie Benešová po návštěvě Titaniku

Lucie Benešová a její dcera Lara Matonohová (20. listopadu 2025)

„Půjdeme na to ještě jednou a všichni,“ řekla Lucie Benešová po slavnostním zahájení velkolepé výstavy Titanic v pražských Letňanech, kterou si zatím prohlédla jenom s maminkou a nejmladší dcerou...

11. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Manžela jsem poznala v nebi nad Paříží, prozradila zpěvačka Iva Frühlingová

Iva Frühlingová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. prosince 2025)

Zpěvačka a spisovatelka Iva Frühlingová (43) si vybudovala kariéru nejen doma, ale i ve Francii. Má k této zemi silné kořeny a jak prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, právě cestou tam poznala i...

11. prosince 2025

Mesarošové poškodili na akupunktuře plíci. Bude to mít dohru, vzkázala

Dominika Mesarošová (září 2025)

Modelka Dominika Mesarošová (40) má za sebou hospitalizaci ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde jí zachránili po nešťastné události, která se jí stala po špatně vedené akupunktuře.

10. prosince 2025  19:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.