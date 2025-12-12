Krize jsou temný les. Hudba mi několikrát zachránila život, říká Lenka Dusilová

Lenka Dusilová slaví padesátiny a místo okázalé oslavy volí návrat k tomu nejpodstatnějšímu. Hlas, který dozrál přes devadesátkový projekt Pusa, kapelu Sluníčko, sólová alba i spolupráce s Čechomorem, dostává v lednovém Harper’s Bazaaru prostor pro intimní rekapitulaci. V rozhovoru k albu LD_50 se ohlíží za třiceti lety na scéně, mluví o písních, jež jí doslova zachránily život, a zve na narozeninový koncert v Archa+, kde se k ní připojí David Koller, Čechomor, Beata Hlavenková a Clarinet Factory.
Redaktorka Kristýna Mazánková se vrací k okamžiku, kdy si cestou na rozhovor pouští Muka a uvědomuje si, jak stejný text zní jinak v podání zralé ženy. Dusilová přiznává, že klíčovým zlomem byl porod syna. Popisuje, jak díky těhotenství a neplánovanému domácímu porodu začala vlastní tělo vnímat s respektem. „Moje tělo se mi začalo líbit a velmi jsem ho obdivovala. To byla zlomová věc,“ říká a ukazuje, že síla nemusí mít podobu neprůstřelného brnění, ale schopnosti spolehnout se na sebe.
Připouští, že ani roky osobního rozvoje a terapií nezaručí, že se člověk nikdy nepropadne zpátky do starých bolestí. Vysvětluje, jak se učí rozpoznat chvíle, kdy se vrací do dávného zranění, a připomenout si, že už není „zamrzlá holčička“, ale žena s množstvím zkušeností i zvládnutých krizí. „Krize jsou dobré, i když sakra nemilosrdné. Je to temný les, ale na jeho konci můžete vyjít silnější a hodně se o sobě dozvědět,“ dodává.
Otevřeně mluví také o terapiích, které začala navštěvovat během pandemie, když náhle přišla o koncerty a místo euforie z pódia dorazily úzkosti. Zmiňuje koučku Barboru Filáčkovou a s pokorou říká, že investice do duševního zdraví patří k nejdůležitějším v jejím životě. Z nástrojů, které si odnesla, čerpá pokaždé, když je toho moc, a připomíná, že „nemusíme být na všechno sami“.
Velká část rozhovoru patří mateřství a výchově dvanáctiletého syna. Dusilová přiznává, že je pro ni složitější nastavovat pravidla než přísnost, kterou zná sama na sobě. Důležitější než perfektně vyklizená myčka je pro ni důvěra. „Se synem hodně komunikujeme, nebojí se mi říct, že něco provedl nebo co ho napadá. To je pro mě cennější než ponožky na zemi,“ říká a ukazuje, že rodičovství bere jako společnou školu pro oba.
V rozhovoru se dotýká také období, kdy se cítila na dně, přemýšlela o konci kariéry a nakonec ji opakovaně zachránila právě hudba. Mluví o sólových performancích, spolupráci se Spitfire Company, o tom, jak se naučila používat hlas jako nástroj a vytvořila si vlastní hudební jazyk. Díky tomu dnes ví, že dokáže utáhnout koncert sama a že na scéně stojí jistěji než kdy dřív. „Vyhoření, demotivace, jasně, to znám. Občas to mnou zacloumá. Asi dvakrát v životě jsem měla pocit, že už hudbu dělat nebudu. Ale nikdy jsem to nevydrželo dlouho. Hudba mi několikrát zachránila život. Ve stavech „no exit“. Hudba je skvělá. Doporučuju každému.“
Nechybí ani pohled na současnost. Lenka Dusilová otevřeně přiznává, že je víc než rok single a že ji tahle fáze života vede k větší odvaze. „Pouštím se do věcí, které bych dřív nedělala. Častěji říkám ano a vnímám, že jsem mnohem otevřenější,“ říká v souvislosti s novými projekty, fotkami pro Harper’s Bazaar i návratem k jednodušším písničkám. Zdůrazňuje, že chce dělat hudbu pro lidi, potěšit je a přivést je zpátky do koncertních sálů.
Padesátku nevnímá jako konec, spíš jako další kapitolu. Uvědomuje si, že společnost má k věku žen často nespravedlivý vztah, a jasně říká, že padesát let rozhodně neznamená stáří. Spíš možnost uzavřít velký osobní cyklus a vybrat si, co si z něj odnese dál. „Hledání inspirace pro mě není téma, tu mám vždycky,“ uzavírá a lednovému Harper’s Bazaaru věnuje upřímnou, silnou a zároveň léčivou zpověď o tom, co všechno může člověku vzít i dát vlastní hlas.
