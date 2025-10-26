Agentku dělám kvůli Evě, ale už ji nezastupuji, říká sestra Podzimkové

Autor:
Lenka Daňková se stala hereckou agentkou kvůli své slavné mladší sestře Evě Podzimkové (35). V pořadu 7 pádů Honzy Dědka ale prozradila, že se jejich pracovní cesty už rozešly. Pod svými křídly má nyní jiné herce a někdy to má s nimi těžké. Adam Ernest se jí musel i veřejně omluvit.

„Sestra si jednou posteskla, že se s ní nezacházelo úplně nejlépe, že jí nevyhovovala smlouva ani honorář, tak jsem říkala, že to za ni příště udělám,“ popsala Daňková, jak se stala hereckou agentkou. Sama si také vyzkoušela hereckou profesi, ale nakonec se našla spíš v domlouvání smluv a honorářů.

Brzy její služby začali využívat vedle Josefíkové i další herci. „Zpočátku jsem to dělala za pivo a párek,“ směje se.

Lenka Daňková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. října 2025)
Dlouhé a husté kadeře byly pro Evu po léta charakteristické. Snímek je z doby před deseti lety. Od loňska je ovšem hodně nakrátko.
Lenka Daňková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. října 2025)
Adam Ernest a Lenka Daňková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. října 2025)
44 fotografií

Rodinná spolupráce s Evou Podzimkovou ale skončila po filmu Fair Play. „Práce a rodina se dohromady míchat nemá,“ připomíná Daňková slova jejich otce, ale konkrétní důvod ukončení spolupráce si nechala pro sebe.

Aktuálně má pod svými křídly 34 herců a její přístup je nekompromisní. „Mám politiku jedné chyby. Jednou může herec udělat fatální chybu, ale jakmile by se to opakovalo, nebudu spolupracovat,“ vysvětlila.

Jednu takovou fatální chybu odpustila Adamovi Ernestovi. Natáčel v Ostravě, právě se mu narodilo druhé dítě a během cesty vlakem z Prahy se rozhodl to pořádně oslavit. „Vzal s tou partou nápojový lístek v jídelním voze odshora dolů. V Ostravě se doslova vykutáleli z vlaku,“ vzpomíná Daňková.

„Ještě by je možná dali do pucu, ale v obchodním centru se točilo v reálném zlatnictví rozbíjení vitríny, a když nevíš, jak se jmenuješ, tak asi netrefíš ani tu správnou umělou vitrínu,“ popisuje problémy, jaké herec na place měl.

Mateřská láska mě obohatila a vnitřně zpevnila, říká herečka Eva Podzimková

V opojení z čerstvého otcovství Ernest pak v ruce nosil skateboard a tvrdil, že je to jeho miminko. Režie i štáb byli zoufalí. „Tenkrát to vypadalo, že tenhle herec už si nikdy nezatočí,“ přiznává Daňková.

Ernest její slova potvrdil s tím, že byla ještě hodně mírná a na natáčení prováděl kousky, o kterých sama nejspíš ani neví. Své chyby si je vědom a agentce se omluvil velkou kyticí a výmluvným vzkazem, kde sám sebe nazval „Dementem.“

„Do televize jsem posílal omluvu, pro celý štáb jsem napekl štrúdl. Ale blbý bylo, že jsem se omlouval s třítýdenním zpožděním, protože jsem si to nepamatoval. Ale vůbec,“ přiznává herec, který dostal druhou šanci a po této zkušenosti během natáčení nikdy nepije.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar

Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Lepší přirozená krása než jakékoliv úpravy, říká vicemiss Zuzana Štěpanovská

Zuzana Pavlica (42) se proslavila ještě coby Štěpanovská, když se stala první Českou vicemiss 2005. Už několik let žije v zahraničí, kde se také seznámila se svým manželem. V rozhovoru pro iDNES.cz...

26. října 2025

Agentku dělám kvůli Evě, ale už ji nezastupuji, říká sestra Podzimkové

Lenka Daňková se stala hereckou agentkou kvůli své slavné mladší sestře Evě Podzimkové (35). V pořadu 7 pádů Honzy Dědka ale prozradila, že se jejich pracovní cesty už rozešly. Pod svými křídly má...

26. října 2025

Ze stydlivé dívky ikonou. Jako seriálová Makepeaceová uchvátila nejen účesem

Premium

O slavném účesu Glynis Barberové se toho paradoxně napsalo mnohem víc než o jejím těžkém dospívání a složité povaze. Hvězda seriálu Dempsey a Makepeaceová uchvátila mnoho mužů po celém světě a bez...

25. října 2025

Tak moc se vžila do role, až se hroutila. Strach musel Kodetovu vnučku utěšovat

První velkou příležitost před kamerou jí dal Jiří Strach v seriálu Lovec. Od té doby je Sophia Šporclová, vnučka Jiřího Kodeta, „jeho“ herečkou. Svěřil jí roli v celovečerním filmu Máma i ve snímku...

25. října 2025  14:09

Adam Vojtěch je dvojnásobným tatínkem. Miminko dostalo dvě jména

Bývalý český velvyslanec ve Finsku a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch se pochlubil radostnou novinou. Je z něj dvojnásobný tatínek. S manželkou Olgou se po synovi dočkali holčičky.

25. října 2025  11:17

Mám poškozený mozek, tvrdí Britney Spears. Exmanžel ji nařkl z napadení syna

Britney Spears se nedávno znovu ozvala na Instagramu a její příspěvek okamžitě vyvolal vlnu reakcí. Odvolává se v něm na film Zloba – Královna černé magie, tedy disneyovské fantasy z roku 2014...

25. října 2025  10:23

Příbuzným jsem ukazoval, že moje nevěsta bude mít vousy, směje se Milan Peroutka

Letos v létě oslavili dva roky od utajované svatby, která málem tajná nebyla. Milan Peroutka a Dominik Roubínek v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na svůj velký den. Prozradili také, jak je...

25. října 2025

S Waldou jsem se seznámila ve 14 letech přes bratra, vzpomíná Matušková

Olga Matušková (77) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka jednou pro vždy vyvrátila fámy o svém seznámení se zpěvákem Waldemarem Matuškou. Bylo jí pouhých čtrnáct let a ačkoli byl už slavný, ona ho neznala.

25. října 2025

Kvůli hraní hubnul. Ale když jsem pak měl sundat tričko, byl jsem nervózní, říká Trnka Ernest

Premium

Mám podezření, že jeho den nemá jen obvyklých čtyřiadvacet hodin. Anebo že Adam Trnka Ernest disponuje nějakou utajenou superschopností. Jak jinak by stihl točit seriály a filmy, hrát divadlo, psát...

24. října 2025

Kojím, jsem těhotná a pracuji. Po porodu si dám pauzu, říká Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová (44) promluvila pro iDNES.cz o tom, jak skrývala těhotenství a přiznala, že svou tříletou dceru Arianu stále kojí. Přestože čeká druhé dítě, stále se naplno věnuje práci, v...

24. října 2025

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

24. října 2025  8:07,  aktualizováno  13:33

Mám výduť v mozku, říká Kardashianová. Ze zákeřné nemoci viní stres a exmanžela

Kim Kardashianová (45) oznámila, že jí lékaři poté, co podstoupila vyšetření na magnetické rezonanci, diagnostikovali aneurysma, neboli výduť mozkové cévy. Modelka, podnikatelka a čtyřnásobná matka...

24. října 2025  12:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.