„Sestra si jednou posteskla, že se s ní nezacházelo úplně nejlépe, že jí nevyhovovala smlouva ani honorář, tak jsem říkala, že to za ni příště udělám,“ popsala Daňková, jak se stala hereckou agentkou. Sama si také vyzkoušela hereckou profesi, ale nakonec se našla spíš v domlouvání smluv a honorářů.
Brzy její služby začali využívat vedle Josefíkové i další herci. „Zpočátku jsem to dělala za pivo a párek,“ směje se.
Rodinná spolupráce s Evou Podzimkovou ale skončila po filmu Fair Play. „Práce a rodina se dohromady míchat nemá,“ připomíná Daňková slova jejich otce, ale konkrétní důvod ukončení spolupráce si nechala pro sebe.
Aktuálně má pod svými křídly 34 herců a její přístup je nekompromisní. „Mám politiku jedné chyby. Jednou může herec udělat fatální chybu, ale jakmile by se to opakovalo, nebudu spolupracovat,“ vysvětlila.
Jednu takovou fatální chybu odpustila Adamovi Ernestovi. Natáčel v Ostravě, právě se mu narodilo druhé dítě a během cesty vlakem z Prahy se rozhodl to pořádně oslavit. „Vzal s tou partou nápojový lístek v jídelním voze odshora dolů. V Ostravě se doslova vykutáleli z vlaku,“ vzpomíná Daňková.
„Ještě by je možná dali do pucu, ale v obchodním centru se točilo v reálném zlatnictví rozbíjení vitríny, a když nevíš, jak se jmenuješ, tak asi netrefíš ani tu správnou umělou vitrínu,“ popisuje problémy, jaké herec na place měl.
V opojení z čerstvého otcovství Ernest pak v ruce nosil skateboard a tvrdil, že je to jeho miminko. Režie i štáb byli zoufalí. „Tenkrát to vypadalo, že tenhle herec už si nikdy nezatočí,“ přiznává Daňková.
Ernest její slova potvrdil s tím, že byla ještě hodně mírná a na natáčení prováděl kousky, o kterých sama nejspíš ani neví. Své chyby si je vědom a agentce se omluvil velkou kyticí a výmluvným vzkazem, kde sám sebe nazval „Dementem.“
„Do televize jsem posílal omluvu, pro celý štáb jsem napekl štrúdl. Ale blbý bylo, že jsem se omlouval s třítýdenním zpožděním, protože jsem si to nepamatoval. Ale vůbec,“ přiznává herec, který dostal druhou šanci a po této zkušenosti během natáčení nikdy nepije.