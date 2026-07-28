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Hvězda Hry o trůny vysvětlila slavnou nahou scénu. Čelila kvůli ní kritice

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  11:21
Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2015)

Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2015) | foto: Profimedia.cz

Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2015)
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Herečka Lena Headey (52), známá jako Cersei Lannister ze seriálu Hra o trůny, po letech promluvila o kontroverzní nahé scéně. Vysvětlila, proč ji neodehrála celou sama, a přiznala, že ji překvapila vlna kritiky fanoušků.

Více než deset let po odvysílání jedné z nejslavnějších scén seriálu Hra o trůny se britská herečka Lena Headey vrátila k okolnostem jejího natáčení. V rozhovoru pro The Telegraph vysvětlila, proč při nechvalně proslulé „Cestě pokání“ (Walk of Atonement) využila dublérku pro nahé záběry.

Ve scéně je její postava Cersei Lannister nucena projít nahá ulicemi Králova přístaviště, zatímco ji dav ponižuje a uráží. Patří k nejdiskutovanějším momentům celého seriálu.

Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2015)

„Opravdu mě šokovalo, kolik hněvu to vyvolalo. Lidé měli pocit, že jsem diváky podvedla,“ řekla Headey deníku The Telegraph. Připomněla, že natáčení probíhalo za účasti přibližně tří tisíc komparzistů a v takových podmínkách by podle ní nebylo možné podat stejně silný herecký výkon, kdyby zároveň musela řešit vlastní nahotu. „Nebyla bych schopná soustředit se na emoce. Byla bych jen v obranném režimu,“ vysvětlila.

Herečka zdůraznila, že rozhodnutí nemělo nic společného s odporem k nahotě před kamerou. V minulosti už odvážnější scény natočila. Tentokrát však měla za to, že pro psychicky náročnou scénu je důležitější soustředit se na emoce své postavy. Už v roce 2016 v rozhovoru pro Entertainment Weekly uvedla, že někteří diváci ji kvůli využití dublérky označovali za horší herečku.

Pedro Pascal a Lena Headey v seriálu Hra o trůny (2014)

„Nevadí mi nahota. Ale jsem velmi emotivní herečka. Abych mohla odvést svou práci, musím si dovolit být zranitelná. Představa, že bych byla tři dny nahá a zároveň se snažila zahrát všechny emoce, by ve mně vyvolala vztek. A Cersei podle mě vzteklá nebyla,“ vysvětlila tehdy.

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Velkou pochvalu zároveň věnovala své dublérce Rebecce Van Cleave, která nahé záběry natočila. Sama byla podle svých slov během tří dnů natáčení po jejím boku a rozhodně nešlo o to, že by se práci vyhýbala.

Headey se v rozhovoru zamyslela i nad postavením mladých hereček v Hollywoodu. Přiznala, že na začátku kariéry považovala milostné a nahé scény za samozřejmou součást práce, protože byla hlavně vděčná za každou roli. S odstupem let ale svůj pohled změnila.

Lena Headey na cenách Emmy (Los Angeles, 22. září 2019)

„Šla jsem domů a brečela. Nebo jsem si říkala, že to bylo zvláštní a příliš osobní. Dnes se na to dívám jinak a říkám si, že to bylo drsné,“ přiznala.

Podle herečky se situace v posledních letech změnila také díky hnutí #MeToo. Mladé herečky dnes podle ní mnohem častěji odmítají natáčet scény, při nichž se necítí bezpečně nebo komfortně.

Lena Headey byla v letech 2007 až 2013 provdaná za hudebníka Petera Loughrana, s nímž má syna Wylieho. Od roku 2022 je jejím manželem herec Marc Menchaca. Společně vychovávají také její dceru Teddy z předchozího vztahu s režisérem Danem Cadanem.

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