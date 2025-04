Kvůli bodyshamingu se stáhla z veřejnosti. Lena Dunhamová je téměř k nepoznání

Herečka přišla na tuto akci vyjádřit svou podporu shromážděným. Na pódium vystoupila s černými vlasy v drdolu, růžovém úpletovém tílku a se zlatými šperky. Nedávno přitom přiznala, že za jejím odchodem z veřejné sféry může převážně utrpěný bodyshaming.

Akci pořádala skupina Christopher Street Project, která se od ledna zasazuje o práva transgender lidí. Dle slov jejího ředitele Tylera Hacka měla nést poselství znějící „jsme tady a nikam nepůjdeme“. Tato každoroční událost upozorňuje na diskriminaci, kterou zažívají tito lidé, a zároveň na jejich životní úspěchy a přínosy.

Lena aktuálně chystá autobiografický komediální seriál Too Much, jehož deset epizod bude mít letos premiéru na Netflixu. Do hlavní role však namísto sebe obsadila herečku Megan Stalterovou, neboť už by prý nesnesla, aby kritici opět rozebírali její postavu.

„Nechtěla jsem v téhle fázi života zažívat to, co jsem si protrpěla v případě seriálu Girls. Nebylo to snadné rozhodnutí – ne tedy to, že jsem obsadila Meg, tu jsem chtěla, ale to, abych si tohle přiznala,“ svěřila se v rozhovoru pro New Yorker. „Mívala jsem dojem, že vítězit znamená nestarat se o to, co si kdo pomyslí. A zapomněla jsem, že vítězit znamená hlavně chránit sama sebe a dělat pro svou práci to, co je potřeba.“

Lena Dunhamová (New York, 21. dubna 2017)

Americkou komičku a herečku Meg Stalterovou, která ji v chystaném seriálu ztvární, si však nemůže vynachválit. „Je to moje múza. Každý den mě inspiruje k psaní dalších a dalších stránek scénáře. Nechtěla bych dělat múzu sama sobě,“ říká na adresu třiatřicetileté kolegyně. „Vyznačuje se jakousi lidskou otevřeností, a je nesmírně krásná. Zatímco leckdo se ve chvílích nesoustředění tváří jako bouřkový mrak, ona prostě od přírody působí jako andílek.“

Před zahájením spolupráce s platformou Netflix, konkrétně od roku 2012, Lena hrála v komediálním seriálu Girls, který si vysloužil celou řadu kritických ocenění. Zajímavostí je také to, že v tomto seriálu měl svou první výraznou roli herec Adam Driver, který později ztvárnil postavu Kylo Rena v nových dílech Star Wars.