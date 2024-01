S Karlosem jsme také jen lidi z masa a kostí. Máme srdce, říká Lela Vémola

Jaké bylo vpustit si do soukromí kamery, shodit masky a ukazovat pravdu? Bylo vám to někdy nepříjemné?

Samozřejmě jsou okamžiky, kdy se například necítíte dobře a nemáte náladu a nechce se vám do toho. Myslím si, že k takovým situacím přijde opravdu každý. Ale zase jsou situace, které jsou úplně super. Takže ve filmu asi uvidíte každou možnou situaci a o tom vlastně ten film je. O životě sportovce a celebrity.

Co byste ráda, aby se diváci na základě toho filmu o vás s Karlosem dozvěděli?

Že i my jsme jenom lidi z masa a kostí a taky máme svoje problémy, svou rodinu, život. Že to není třeba prostě jen ten „fame“ a vnějšek, ale je to i nitro. Že máme srdce.

Je někdy těžké snášet všudypřítomné objektivy a komentáře?

Já jsem si už na to zvykla po pravdě a už to prostě nevnímám. Všichni mají nějaký názor, nikomu to neberu. Pokud někdo vysloveně neuráží, že to už není taktní, tak není o čem. Člověk by to měl brát tak, že to patří to k showbyznysu. Tak. (smích)

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Co říká Karlos na to, že první film o sobě měl jeho rival Attila Végh?

Tak někdo musí začít. (smích) Myslím, že Attila ten film měl velmi super udělaný, protože jsme to viděli. Každý má film o něčem jiném. Ne, že o něčem jiném, ale každý je autentický u toho daného člověka. Takže toto je zas něco jiné, ojedinělé.

Kolik času bude věnováno Karlosovým zvířatům? Protože vy jste se nechala slyšet, že byste ráda trošičku zminimalizovala ten váš zvěřinec.

Muž se tomu věnuje, je to jeho velké hobby. Já mám i radost, že přitom dokáže relaxovat. No a doufám, že teda už víc zvířat nepřibyde. Necháme se překvapit, protože u mého manžela člověk nikdy neví. (smích)

Vy sama máte nějaké tabulky, harmonogram, jak se o co starat?

Nemám. Má to manžel. Takže jak říkám, on přitom relaxuje, jako když má chlap nějakou svoji kuřáckou místnost nebo nějakou místnost s alkoholem. Jeho místnost na hobby jsou právě ta zvířata, to krmení.

Byla jste z premiéry a červeného koberce nervózní? Přece jenom je to velký den.

Nebudu říkat, že ne. Trošku ano. Ale když jsme už byli v limuzíně, nervozita opadla a bylo to strašně fajn. Užívat přítomnost lidí, reflektory a to všechno, co se dělo. Je to úžasné. Je to výjimečný den.

Kolik času jste věnovala přípravě?

Jsme už sehraný tým s lidmi okolo mě. Anastázia, vizážistka, návrhářka a tak dále. Takže já si myslím, že to dopadlo úplně na jedničku. Jsem spokojená.