I já brečím do polštáře, ale snažím se být pozitivní, přiznává Lela Vémola

Přišla jste podpořit křest kalendáře Andrey Verešové. Pojí vás s ní přátelství?
Ano a Andrejku Verešovou mám moc ráda, proto jsem ji přišla podpořit. Hlavně se raduji z toho, že tato akce je pro dobrou věc. Výtěžek z prodeje kalendářů jde na děti, které bohužel nemají tu možnost mít rodinu a zázemí. Proto jsme tu my všichni, abychom to podpořili, pomohli a aby děti měly alespoň nějakou jistotu a pomoc.
Rozněžní vás teď jakožto maminku více sounáležitost se znevýhodněnými dětmi? Dotkne se vás to více, když máte osobní zkušenost a jste máma?
Mateřství mě extrémně změnilo, mám tři děti. Celkově beru teď život úplně jinak. Snažím se o to, aby děti vyrůstaly v lásce a byly vychovávané v lásce. Každý den si s dětmi říkáme, jak se milujeme. Teď jsem byla cestou sem v taxíku, dcera Lilinka mi telefonovala a chtěla mi jen říci, že mě miluje. (smích) Jsem doma obklopena velkým množstvím lásky.
Strašně se mě to citově dotýká, když vidím některé děti bez rodičů. Každé dítě potřebuje bezpečí, pocit lásky a objetí. Kdybych byla milionářka, vezmu si všechny děti.
Když přijdou facky osudu, které přišly i k vám, je pro vás v takový moment důležité stáhnout se do ulity a držet v bezpečí hlavně děti?
Samozřejmě. Vždycky to závisí na situaci, ale děti musí být v bezpečí. To je ta nejdůležitější věc, kterou žena nebo matka může dětem dát. Určitě souhlasím.
Vybírá si na vás určitým způsobem nevyžádaný stres daň v tom smyslu, že najednou začnete rychle hubnout?
Já myslím, že u žen to tak funguje. Některé ženy ve stresu přibírají, jiné hubnou. U mě je to tak, že hubnu.
|
Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu
Je to pro vás úleva, když víte, že váš manžel není někde, kde nevíte, co se mu může stát a máte ho doma u sebe? (Karlos Vémola byl propuštěn na kauci z vazby, kam ho soud poslal po jeho zatčení koncem loňského roku. Je obviněn z organizované drogové trestné činnosti a hrozí mu až 18 let vězení. – pozn. red.)
Hlavně jsem ráda, že se Karlos vrátil. Tak bych to zaobalila.
Žijete teď přítomností a každým okamžikem víc naplno než předtím?
Člověk si strašně mnoho věcí uvědomuje. Každá věc v životě, která se vám stane, nebo jste její součástí... Všechno se najednou změní. Ano, určitě vše vnímám zase trochu jinak.
Jak obelhat svoji hlavu, aby vám pořád nepodsouvala nejčernější scénáře o tom, co všechno se může stát?
Dobrá otázka! Vy tedy do mě dneska jedete (smích). Já jsem typ člověka, co se snaží myslet velmi pozitivně. Vždy si řeknu, že je potřeba manifestovat vše, protože když si mysl nenastavíte, nepůjde vám to. Když se bude člověk pořád litovat a trápit, nepůjde to.
Já samozřejmě taky brečím do polštáře, to je úplně normální. Mám city, nejsem z kamene. Kdybych se v tom ale stále utápěla, v čem mi to pomůže? V ničem. Já si musím říct, že zítra bude lépe a budu si mysl natolik trénovat, že se skutečně doopravdy začnou dít dobré věci. Ano, snažím se být pozitivní. Myslím si, že lidé s pozitivním nastavením mysli to mají v životě jednodušší.
Dá se podle vás každá situace v životě zvládnout lépe, když je člověk perfektně oblečen a dokonale upraven?
Jak kdy. Někdy mě překvapí, že jsem úplně obyčejně oblečená, jen lehce upravená a i v ten moment se dějí věci! (smích)