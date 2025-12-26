Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Autor:
  9:26
Lela Vémola (36) ukázala na sociální síti, že o Vánoce její děti nepřišly, i když jim den před Štědrým dnem policie zatkla tatínka. Zápasník Karlos Vémola (40) skončil ve vazbě s obviněním z organizované drogové činnosti. Řada celebrit vyjádřila jeho manželce podporu.
Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (prosinec 2025) | foto: Profimedia.cz

Lela Vémola
Lela Vémola tráví Vánoce s dětmi doma.
Lela Vémola tráví Vánoce s dětmi doma.
Lela Vémola
62 fotografií

„Moje děti si zaslouží Vánoce. A pro ně udělám všechno, co je v mých silách. Jsou mým celým světem a nekonečně je miluji,“ napsala Lela Vémola na Instagramu a popřála všem klidné Vánoce.

Její příspěvek ocenilo bezmála 100 tisíc lidí, mezi nimi i řada českých a slovenských celebrit včetně zpěvačky Lucie Bílé nebo rapera Rytmuse.

lela_ceterova_official

Moje deti si zaslúžia Vianoce ‍‍❤️.
A pre ne urobím vždy všetko, čo je v mojich silách. Sú mojím celým svetom a nekonečne ich milujem . Pokojné Vianoce všetkým vaša Lela.

24. prosince 2025 v 20:01, příspěvek archivován: 26. prosince 2025 v 9:13
oblíbit odpovědět uložit

„Lelo, jste neskutečně silná žena! Xena bojovnice. Držte se! Ty děti za to stojí,“ napsala jí zpěvačka Michaela Tomešová.

„Lelo, vy to zvládnete – buďte silná,“ vzkázala jí Ornella Koktová.

„Jsi skvělá, silná žena! Máš krásné děti. Slovenky zvládnou všechno. Krásné Vánoce, drž se,“ reagovala modelka Andrea Verešová.

Srdíčka poslaly také zpěvačka Andrea Kalivodová, modelka Aneta Vignerová, zpěvačka Monika Bagárová, Dominika Myslivcová a další.

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Vlna podpory se ale setkala i s kritikou. „Doufám, že tato maminka, kterou adorujete, bude cítit stejnou empatii ke všem maminkám, kterým její muž hloubil cestu do pekla jejich dětem. Přeji vám, ‚celebritám‘, které jí posíláte podporu, aby vaše děti nepoznaly cestu závislosti,“ napsala například sledující vystupující pod jménem mi.nomade.

„A je jedno, jestli byl do drog zapletený teď, nebo před pěti lety. Zničené životy napříč časem. Jak může neštěstí druhých, závislost a destrukce duše zaplatit dárečky dětem jiných?“ dodala.

Karlos Vémola je obviněn z organizované drogové činnosti, které se měl dopustit před pěti lety. Hrozí mu až 18 let vězení. „Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného, včetně skutků, které jsou mu kladeny za vinu. Vypadá to, že jde spíš o informace z doslechu,“ uvedl jeho advokát Vlastimil Rampula.

lela_ceterova_official

Toto je moment, ktorý patrí rodine.
Naša Lili dnes oslavuje 6 rokov ❤️.Moje milované, vždy vytúžené dievčatko. Dnes sme jej urobili doma malú oslavu a v sobotu ju spolu s Rockym čaká veľká party .

18. prosince 2025 v 17:37, příspěvek archivován: 26. prosince 2025 v 9:14
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (90 příspěvků)

Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

Nejčtenější

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera

Vladimír Kořen a jeho dcera Magdaléna Kořenová

Moderátor Vladimír Kořen (51) a jeho nejstarší dcera, modelka Magdaléna Kořenová (24), v rozhovoru pro Magazín DNES prozradili nejen to, jak to mají doma s Ježíškem. Došlo také na šachy, v nichž je...

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

Vladimír Polívka je poprvé tatínkem. Dcera dostala dvě jména

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou (březen 2024)

Herec Vladimír Polívka (36) a jeho partnerka Magda se stali rodiči. Bolek Polívka (76) a Chantal Poullain (69) se tak dočkali prvního vnoučete. Holčička dostala dvě jména.

Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (36) ukázala na sociální síti, že o Vánoce její děti nepřišly, i když jim den před Štědrým dnem policie zatkla tatínka. Zápasník Karlos Vémola (40) skončil ve vazbě s obviněním z...

26. prosince 2025  9:26

Užila jsem si díky modelingu. Necítím, že bych o něco přicházela, říká Doleželová

Jana Doleželová (Ceny Thálie, Praha, 1. listopadu 2025)

Miss České republiky 2004 Jana Doleželová (44) se věnuje práci v showbyznysu, farmacii i komunální politice a zároveň je maminkou. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jaké vánoční tradice mají s...

26. prosince 2025

Pikantnosti v zákulisí. Jaké drby se Dan Krejčík dozvídá od Elišky Balzerové?

Eliška Balzerová, Daniel Krejčík a Jitka Schneiderová (premiéra představení...

Daniel Krejčík (31) v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, co se dozvídá v zákulisí divadla Studio DVA, kde ho nyní mohou vídat diváci po boku Elišky Balzerové a Jitky Schneiderové. Svěřil se také s tím,...

26. prosince 2025

Frajer s výbušnou povahou. Jak Heřmánkův temperament formoval jeho role i konflikty

Premium
A jeho povahové rysy? Karel Heřmánek jako frajer uměl být zábavný chlapík....

Většina národa ho zbožňuje v pohádce S čerty nejsou žerty, on sám však řadil výš jiné filmy, ve kterých hrál. Jak rychle dokázal vybuchnout hněvem a zase hned uhasnout, tak se uměl i uhrančivě smát,...

25. prosince 2025

Kim Kardashianová ukázala vánoční výzdobu, v domě má přes dvacet stromků

Kim Kardashianová (prosinec 2025)

Kim Kardashianová znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát však ne některým z módních výstřelků, ale okázalou vánoční výzdobou. Pětačtyřicetiletá hvězda reality show Kardashianovi se na...

25. prosince 2025

Herec Malínek zhubl 120 kilo. Impulsem byl rozchod i úmrtí babičky, přiznává

Lukáš Malínek zhubl 120 kilo. Herec začínal na váze přibližně 226 kilogramů.

Lukáš Malínek (41) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že zhubl 120 kilogramů a chystá se na operaci, při níž mu bude odstraněna přebytečná kůže. Herec z Divadla Radka Brzobohatého v Praze popsal,...

25. prosince 2025  10:30

VIDEA ROKU 2025: Nahá Censori na Grammy i nevěra na koncertu Coldplay

VIDEA ROKU 2025: Nahá Censori na Grammy, nevěra na koncertu Coldplay i tančící...

Rok 2025 přinesl pořádnou dávku bizarních, virálních i odvážných momentů. Od Rigoberty Bandini, která na festivalu na Tenerife odhalila ňadra jako poctu ženám, přes Biancu Censori vyvedenou ochrankou...

25. prosince 2025

Petr je na moje hysterické výlevy zvyklý, říká Bočanová o svém staronovém příteli

Mahulena Bočanová a Petr Hanák (18. prosince 2025)

Byli spolu dva roky, pak šli od sebe a teď se opět vídají. Mahulena Bočanová dorazila na předvánoční setkání herců seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se svým staronovým přítelem Petrem Hanákem.

25. prosince 2025

Zrzavá princezna, nevkusná světýlka a pivo. Lovci líčí, na co si potrpí na Vánoce

Premium
Televizní lovci ve velkém vánočním rozhovoru zavzpomínají na Vánoce v dětství a...

Oblíbenou vědomostní soutěž Na lovu a tváře i intelekt lovců zná snad každý. My jsme je pro vás vyzpovídali, ve velkém vánočním rozhovoru zavzpomínají na Vánoce v dětství a odhalí i to, co se skrývá...

24. prosince 2025

Ať nepálí žáha! Co přejí čtenářům iDNES.cz Sklenaříková, Maxová či Dolly Buster?

Slavné osobnosti mají pro diváky a čtenáře iDnes.cz vánoční a novoroční vzkazy....

Ani letos nechybí tradiční i netradiční vánoční přání a vzkazy známých osobností pro čtenáře iDNES.cz. Pozdrav posílají například topmodelky Adriana Sklenaříková a Tereza Maxová, jedna z...

24. prosince 2025  12:12

Kopecký pochopil, že se mnou hrátky nebudou, vzpomíná v Rozstřelu Hana Talpová

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je herečka, zpěvačka a dabérka Hana Talpová. Pořad...

Hana Talpová (87) zavzpomínala ve vánočním Rozstřelu na dabování hlavní postavy v seriálu To je vražda, napsala a promluvila i o slavných kolezích a kamarádech Miloši Kopeckém a Waldemaru Matuškovi....

24. prosince 2025

Bublina zní elitářsky. Okruh přátel, se kterými souzníte, je přirozený, říká Haj

Jordan Haj a Emma Smetana (Praha, 27. listopadu 2025)

Emma Smetana (37) a její partner Jordan Haj (37) jsou velmi aktivní na sociálních sítích, kde často sdílejí i momenty ze života se svými dvěma dcerami. Manželé v rozhovoru pro iDNES.cz popsali, proč...

24. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.