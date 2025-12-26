„Moje děti si zaslouží Vánoce. A pro ně udělám všechno, co je v mých silách. Jsou mým celým světem a nekonečně je miluji,“ napsala Lela Vémola na Instagramu a popřála všem klidné Vánoce.
Její příspěvek ocenilo bezmála 100 tisíc lidí, mezi nimi i řada českých a slovenských celebrit včetně zpěvačky Lucie Bílé nebo rapera Rytmuse.
„Lelo, jste neskutečně silná žena! Xena bojovnice. Držte se! Ty děti za to stojí,“ napsala jí zpěvačka Michaela Tomešová.
„Lelo, vy to zvládnete – buďte silná,“ vzkázala jí Ornella Koktová.
„Jsi skvělá, silná žena! Máš krásné děti. Slovenky zvládnou všechno. Krásné Vánoce, drž se,“ reagovala modelka Andrea Verešová.
Srdíčka poslaly také zpěvačka Andrea Kalivodová, modelka Aneta Vignerová, zpěvačka Monika Bagárová, Dominika Myslivcová a další.
Vlna podpory se ale setkala i s kritikou. „Doufám, že tato maminka, kterou adorujete, bude cítit stejnou empatii ke všem maminkám, kterým její muž hloubil cestu do pekla jejich dětem. Přeji vám, ‚celebritám‘, které jí posíláte podporu, aby vaše děti nepoznaly cestu závislosti,“ napsala například sledující vystupující pod jménem mi.nomade.
„A je jedno, jestli byl do drog zapletený teď, nebo před pěti lety. Zničené životy napříč časem. Jak může neštěstí druhých, závislost a destrukce duše zaplatit dárečky dětem jiných?“ dodala.
Karlos Vémola je obviněn z organizované drogové činnosti, které se měl dopustit před pěti lety. Hrozí mu až 18 let vězení. „Klient odmítl, že by s tím měl cokoli společného, včetně skutků, které jsou mu kladeny za vinu. Vypadá to, že jde spíš o informace z doslechu,“ uvedl jeho advokát Vlastimil Rampula.