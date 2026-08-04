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Lela Vémola už není blondýnka. Nová kapitola, oznámila a ukázala proměnu

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  12:59
Lela Ceterová v lázních (březen 2026)

Lela Ceterová v lázních (březen 2026) | foto: Instagram @lela_ceterova_official

Karlos Vémola a Lela Ceterová (Karlovy Vary, 5. července 2022)
Lela Vémola na Playboy párty
Lela Vémola (Praha, 19. května 2026)
Karlos Vémola a Lela Ceterová
40 fotografií
Influencerka a bývalá playmate Lela Vémola se po rozchodu s manželem a otcem svých dětí Karlosem Vémolou rozhodla pro další změnu. Novou kapitolu života ohlásila novými fotkami, kde ukázala svou proměnu.

„Nové vlasy. Nová kapitola️. A teď píši příběh podle sebe,“ napsala na Instagramu Lela Vémola k sérii fotek, kde je z ní bruneta.

lela_ceterova_official

Nové vlasy. Nová kapitola✌️. A tentoraz píšem príbeh podľa seba.

4. srpna 2026 v 12:09, příspěvek archivován: 4. srpna 2026 v 12:44
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Fanoušci její proměnu kvitují. Píší jí, jak vypadá přirozeněji a jako panenka, také že jí to neskutečně sluší. „Tahle barva vás dělá v obličeji šťastnější,“ dodala jedna ze sledujících.

Rozchod manželů Vémolových se stal veřejným na začátku dubna letošního roku. Jejich tři děti zůstaly v péči Lely, zatímco Karlos se zavázal podílet na jejich finančním zajištění.

Obrovské peníze pak stojí Vémolu také drogová kauza související s jeho zadržením koncem minulého roku. „Přicházím kvůli tomu o milion korun měsíčně na příjmech. Zabavili mi auto a musím někde sehnat peníze na patnáctimilionovou kauci, kterou splácím,“ přiznal Karlos v rozhovoru pro Odkryto.cz.

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Nedávno pak došlo ke zveřejnění, že se Vémola vrací ze sportovního důchodu, jelikož 26. září má nastoupit na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu. Síly změří s Němcem Frédéricem Vosgrönem přezdívaným Neandrtálec.

Karlos Vémola patří k nejúspěšnějším českým MMA zápasníkům a dlouhodobé tváři v organizaci Oktagon. Se slovenskou influencerkou, bývalou modelkou a playmate Lelou Vémolovou, rozenou Ceterovou, tvořil pár od roku 2019.

V roce 2022 uzavřeli sňatek a mají spolu tři děti – dceru Lili (5), syna Rockyho (3) a nejmladšího Arnolda (1). Jejich vztah opakovaně provázely spekulace o Vémolových nevěrách i několik rozchodů a návratů. Letos však oznámili definitivní konec manželství.

Lela se s dětmi odstěhovala do nového domova v Praze a uvedla, že se nyní soustředí především na rodinu a práci.

25. května 2026

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