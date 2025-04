Lékař Tomáš Šebek přišel o matku. Dostihl ji alkoholismus, prozradil

„Maminka byla alkoholička. Říkám to v minulém čase, protože nedávno na následky alkoholu zemřela,“ řekl Tomáš Šebek na Rádiu Impuls a když mu moderátor Jan Benešovský kondoloval, lékař dodal, že to nebylo úmyslem jeho sdělení.

„Jenom jsem chtěl říct, že se nám alkohol přepisuje do každé jedné rodiny v Čechách. Když se zeptáte kohokoliv, nemusí to být nejužší rodina, ale vzpomenete si na tetu, strýce a tak dále, vždycky tam najdeme někoho, kdo s alkoholem bojoval. To není dobře. Zároveň všichni máme autentický příběh z té rodiny. Tak si někdy říkám, proč je tak složité postavit do rovnice zmar, neštěstí, sociální problémy versus konzumace alkoholu?“ řekl.

Lékař v knize své rodiče nešetří. Otec byl násilník a matka měla problémy s alkoholem. Jak sám řekl, někdy je holt nutné rodiče bez výčitek odstřihnout. On prý udělal maximum pro to, aby se dokázali podívat sami na sebe do zrcadla. Kniha Objektivní nález - Moje nejtěžší mise byl podle něj poslední pokus.

„Hledal jsem a natisíckrát za ta dlouhá léta zopakoval snad všechny možnosti, jak zachovat jejich autonomii i důstojnost, ale veškerá snaha byla marná… O mámu jsem se začal starat, jako by byla ona moje dítě, a ještě mi nebylo ani deset let. To nejde donekonečna. Mimochodem psycholog mi připomněl okřídlenou pravdu: Kde není vůle, není cesta. Pálíš svou energii zbytečně. Kdo nechce, pomoct si nenechá. Zachraň sebe,“ řekl Šebek v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dodal, že jeho čtyřem dětem prarodiče nechybí. „Starší děti si s nimi zažily asi tak promile toho, co my s bráchou, a to jim úplně stačilo k tomu, aby už s nimi kontakt nevyhledávaly. Dodnes na těch pár dní u nich vzpomínají tak, že mi to pokaždé zvedá tlak. Občas se s babičkou výjimečně potkají. Stejně to mají i bráchovy děti. A moji prckové? Ti pořádně ani nevědí, že někde existuje ještě jiná babička s dědou, než jsou tchyně s tchánem,“ prohlásil.

Tomáš Šebek vystudoval všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, poté nastoupil jako všeobecný chirurg do Nemocnice Hořovice. V roce 2010 se připojil k mezinárodní organizaci Lékaři bez hranic a odjel na svou první misi na Haiti. Vytvořil a spustil projekt pod názvem Portál uLékaře.cz, jedná se o alternativu on-line komunikace s lékaři v reálném čase. Po čtyřech knihách z misí s Lékaři bez hranic se v té další vydal do dětství na průzkum vlastních démonů zrozených v rodině alkoholičky a násilníka.