Turecké děti Lejly Abbasové milují Michaela Kocába. Říkají mu táto

Lejla Abbasová se po delší době ukázala ve společnosti, když se zúčastnila slavnostního otevření výstavy o Tutanchamonovi. Do pražských Letňan s sebou dokonce přivedla všechny svoje děti. Nejstaršího Davida má s Michaelem Kocábem, Iman a dvojčata Tea a Bena s tureckým podnikatelem Volkanem Kaynakem. Děti rostou a historie je zajímá, nejen egyptská, ale i jejich vlastní – rodová.

„Děje se to naprosto přirozeně a tím, že je Volkan jejich výchově přítomný, leccos jim dokáže vysvětlit. Jsme taky v kontaktu s tureckou rodinou. Teď zrovna u nás bydlí Volkanův sedmadvacetiletý synovec. Tím pádem děti slyší jazyk svého otce a vstřebávají tuto kulturu naprosto spontánně. A všude říkají, že jsou napůl Turci,“ vysvětluje Lejla.

Lejla Abbasová v Maasai Academy

„Trošku složitější je to s tou Afrikou. A já dětem pletu hlavu ještě tím, že jezdíme do Keni, která přitom není mým rodištěm, ani tam nemám žádné kořeny. Tak jim vysvětluji, že Súdán je trochu jiná kultura a mentalita. Pro ně je zvláštní, když vidí na fotce svého dědu, který je úplně černý, zatímco babička, moje maminka, je bílá. Nedokážou si to spárovat, barevně jim to nevychází,“ usmívá se Lejla. „A hodně se o tom bavíme i s Davidem, protože jeho rodina je zase úplně jiná linie.“

Sedmiletá Iman a třináctiletý David jsou školáky, šestiletá dvojčata chodí zatím do nultého ročníku základní školy. „Volkan pouští těm menším pohádky v turečtině a taky na ně turecky mluví, zatímco oni mu odpovídají česky. A do toho se snažíme do naší komunikace propašovat ještě angličtinu. David už mluví plynule, navíc má silný americký přízvuk. Získal ho z Michalovy strany, protože jeho bývalá manželka Marsha je Američanka a s dětmi mluví anglicky,“ prozradila Lejla.

Všichni její potomci v současné době navštěvují evangelickou školu. Ne snad proto, že otec Michaela Kocába otec byl knězem, ale že se Lejle a Volkanovi líbí hodnoty, které tato instituce uznává. „Jsem s ní nesmírně spokojená, protože je prodchnuta laskavostí. I to desatero je tam ukotveno naprosto přirozeně. Důraz kladou na lidskost a křesťanské hodnoty, přitom nikde není psáno, že děti nebo jejich rodiče musí být aktivní věřící,“ překvapuje Lejla.

Lejla Abbasová a Michael Kocáb

Michael Kocáb se totiž nedávno veřejně vyjádřil, že nechtěl, aby se jeho syn David s Lejlou a její novou rodinou odstěhoval z Česka, protože se bál, že by se z něj pod vlivem jeho otčíma mohl stát muslim. „My si to už vyříkali snad stokrát, tuto diskusi jsme spolu vedli před řadou měsíců, takže nevím, proč to zase zmiňoval,“ diví se Lejla. Jinak si ale komunikaci se svým bývalým partnerem nemůže vynachválit. „Máme teď skvělé vztahy. Všichni se navzájem stýkáme, je to bez problémů. Michal k nám přijde i na oslavu Davidových narozenin.“

Iman zprvu chodila do bilingvní školy, ale s tou byli její rodiče nespokojení. „Přesně po půl roce jsme ji odtamtud stáhli. Já chtěla najít nějakou malou, pokud možno komunitní školu a tahle evangelická splnila všechna moje přání. Navíc tam kladou velký důraz na zážitkovou pedagogiku,“ objasňuje Lejla své rozhodnutí. Příští rok tam nastoupí do první třídy i její dvojčata. Plánu opustit Česko a děti vychovávat v zemi, z níž nepochází ona ani Volkan, se už vzdala. Důvodů je prý víc, nejen Kocábův odpor.

Lídr Pražského výběru Lejliny děti miluje a je to vzájemné. „Říkají mu táta Michal,“ prozradila. „Uvědomují si, že jsme rozvětvená rodina, tak se teď doma řeší, kdo je vlastní a kdo nevlastní brácha a sestra.“

Kocáb má z manželství s Marshou tři dospělé děti – Natálii, Jessicu a Michaela. V přátelském vztahu je bývalý ministr pro lidská práva a národnostní menšiny i s Volkanem a obdobný vztah má zase Lejla s Volkanovou bývalou manželkou. Nikdo na nikoho nežárlí.

Kdysi Lejla vozila děti do školky ve speciálním nákladním kole se stříškou. Ale s tímto dopravním prostředkem se už rozloučila. „Holešovice jsou dost daleko od našeho domova, takže raději jezdím autem. Ale chybí mi to. To kolo bylo součástí mého života. Každý den, za jakéhokoliv počasí jsem šlapala na čerstvém vzduchu. Teď je můj každodenní pohyb pryč a já cítím, že jsem z toho rozhozená,“ přiznává.

Syn Lejly Abbasové David s dětmi na svatbě

Nejstarší David se stal členem divadelního souboru Radar a taky začal dělat street dance. Geny se projevily. Ale nejen Lejliny. „Michal taky dobře tancuje, vymýšlel i choreografie,“ prozrazuje na svého ex. Zatím ale David neví, co bude jednou dělat. „Není nijak vyhraněný, jde mu všechno, ale stejně si nejvíc ze všeho přeje, aby se na nové škole nemusel moc učit. A já zase nechci, aby šel na nějakou uměleckou, tak ho v tomhle ohledu trošku koriguji.“

Vánoce mají ryze české. Největším přáním všech dětí bylo lego. „Vrátil se k němu i David a přeje si pod stromeček obří stavebnici za strašné peníze. Tak jsme mu řekli, že pokud ji dostane, vybere si tím dárek i k narozeninám a svátku,“ říká Lejla, která se svou nadací Asante Kenya a neziskovou organizací RedTribe dál pracuje na projektech v Keni. Tu nedávno potrápily velké povodně. „Polovinu věcí jsme museli postavit znovu, protože nám je spláchla voda. Teď se chystáme rozšířit a dovybavit porodní a poporodní křídlo kliniky, které jsme tam začali budovat společně s Liliou Khousnoutdinovou loni touto dobou,“ říká.

„Základem je ale škola, kterou musíme dovybavit počítačovou učebnou. I když to v těchto odlehlých krajinách není zrovna praktická věc, je to povinné, bez ní se nehneme. Vystavěli jsme taky nové záchody, protože nám je vzala voda a bez nich bychom školu otevřít nemohli,“ pokračuje ve výčtu aktivit svojí nadace. „Společně se mnou tam teď pojedou dva až tři učitelé ze základní školy Jablonná v Podještědí, se kterou jsme spolupracovali loni na jiném projektu a tak je to nadchlo, že vymysleli pro děti v Keni týdenní workshop. Takže práce je spousta.“

„A pak bychom chtěli znovu nastartovat náš včelín, který tam už fungoval, ale pak to nějak nedopadlo, protože nám v něm nechtějí bydlet včely. Tak se snažíme dostat do Keni nějakého českého včelaře, který by nám poradil, co a jak. A jestli to klapne, jel by s námi i Pepa Rataj, jeden z nejlepších pop artových umělců, aby pomaloval kuchyň, kterou tam budeme stavět v rámci školy. Všechno by se mělo zvládnout do března, takže z toho mám takovouhle hlavu,“ ukazuje rukama Lejla.

Po delší odmlce můžeme moderátorku vídat i na televizní obrazovce. Začala spolupracovat s Praha TV, kde se střídá s Gabrielou Partyšovou v magazínu Život ve městě.