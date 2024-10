Exmanželka Seana Penna se ukázala nahá v intimních scénách nového seriálu

Herečka prozradila, že s explicitními scénami neměla sebemenší problém. „V době natáčení mi bylo třicet let a mému seriálovému kolegovi, britskému herci a modelovi Louisovi Partridgeovi teprve devatenáct. Snažila jsem se nepřivádět ho příliš do rozpaků, tak snad se mi to podařilo,“ uvedla Leila George v rozhovoru pro magazín Vogue.

„Na nahotu jsem zvyklá, není to pro mě nic divného. Když jsem vyrůstala, máma mě s sebou běžně brala na nudapláže. Popravdě, při natáčení se člověk občas snaží spíš nerozesmát, než že by byl opravdu vzrušený. Asi si to těžko dokážete představit, ale nejste v posteli sami s hereckým partnerem, kolem vás jsou někdy i desítky lidí. Opravdu na tom není nic moc sexy,“ popsala Australanka natáčení novinky pro Apple TV+.

Leila George byla třetí ženou herce a režiséra Seana Penna. Randit spolu začali v roce 2016, o čtyři roky později se vzali. Herečka podala žádost o rozvod rok po svatbě v říjnu 2021.

Penn byl ženatý třikrát a třikrát to nevydrželo. „Je tu žena, do níž jsem zamilovaný, je to Leila George, kterou teď vídám jen občas, protože jsem podělal naše manželství,“ svěřil se Penn po rozvodu magazínu Hollywood Authentic.

„Byli jsme technicky vzato manželi jeden rok, ale pět let našeho vztahu jsem byl chlapem, který naprosto všechno zanedbával. Měl jsem těžké deprese, což mě dohnalo k alkoholu a práškům. Popíjel jsem už v jedenáct dopoledne,“ přiznala hollywoodská hvězda.

Sean Penn byl v letech 1985 až 1989 ženatý se zpěvačkou Madonnou. Jejich manželství prošlo několika zvraty a herec byl dokonce obviněn z domácího násilí.

Jeho druhou manželkou byla herecká kolegyně Robin Wrightová. Vzali se v roce 1996 a mají spolu dvě děti, dceru Dylan Frances a syna Hoppera Jacka. Manželé se několikrát rozešli a opět dali dohromady. V roce 2010 ovšem dotáhli třetí žádost o rozvod až do konce a své čtrnáctileté manželství definitivně ukončili.

Před lety byl Penn zasnoubený také s herečkou Charlize Theronovou a v minulosti chodil i s českou modelkou Petrou Němcovou.