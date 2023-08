Herečka Remini žaluje scientologickou církev za stalking a vyhrožování

Scientologickou církev herečka opustila v roce 2013 za velké pozornosti médií. O svých výsledných pocitech, zkušenostech a kritických závěrech od té doby natočila dokumentární seriál, napsala knihu a v rozhovorech se nechávala slyšet, jak je na své rozhodnutí hrdá. Odveta ze strany církve na sebe však, přinejmenším podle jejího tvrzení, nenechala dlouho čekat.

Remini tvrdí, že církev najala „mentálně choré jedince, lidi bez domova či závislé na drogách a další zranitelné osoby“, aby ji sledovali, odposlouchávali a obtěžovali v těsné blízkosti jejího domu.

„V průběhu posledních deseti let byla slečna Remini obětí stalkingu, tajného sledování, obtěžování, vyhrožování, zastrašování a navíc i záměrně zlovolných a podvodných pomluv, a to skrze stovky účtů na sociálních sítích vlastněných a koordinovaných scientology, které vznikly pouze za účelem zastrašování a šíření dezinformací,“ stojí v její oficiální stížnosti, kde je hlavním obžalovaným scientologický předák David Miscavige a jeho následovníci.

Ve stížnosti se dále uvádí, že kromě osobní újmy a ekonomických škod na straně herečky podobně trpí i její příbuzní, přátelé, kolegové i obchodní partneři, mezi něž patří například společnosti iHeartMedia, AudioBoom či Vice News.

Církev se však takovému nařčení urputně brání a tato obvinění považuje za „směšná a naprosto šílená“, jak uvedl její mluvčí. „Její posedlost útočením na svou bývalou víru šířením nepravd a nenávisti vede ke skutečným násilným hrozbám proti církvi a jejím členům. Dokladem budiž množství nezákonných činů ze strany osob, které se nechaly nakazit její propagandou,“ tvrdí. Hereččina žaloba je pak prý jen vyvrcholením těchto snah, zoufalou tužbou po pozornosti a útokem na právo svobodného projevu.

„Nechci, aby mě všichni znali jen jako tu zahořklou bývalou scientoložku,“ uvedla Remini v roce 2014, rok po svém odchodu z církve. „Nechci na nikoho házet vinu a nesnažím se být kontroverzní. Jenom chci, aby se lidé dozvěděli pravdu.“

Leah Remini byla u scientologů mnoho let. Zlom u ní nastal v roce 2006, když se Tom Cruise oženil s Katie Holmesovou. Remini si prý uvědomila, jak scientologie funguje a jak se snaží do svých řad vlákat celebrity. Z církve odešla a vydala knihu Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology.

Scientologická církev ale tvrdí, že herečku vyloučila a ona se od té doby snaží využívat své bývalé náboženství pro zisk peněz a pozornosti.