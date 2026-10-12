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Natáčení nahých scén pár měsíců po porodu bylo těžké, říká Léa Seydouxová

Autor:
  9:12
Léa Seydouxová (září 2026)

Léa Seydouxová (září 2026) | foto: Profimedia.cz

Léa Seydouxová ve filmu Zločiny budoucnosti (2022)
Léa Seydouxová ve filmu Klam (2022)
Léa Seydouxová (září 2025)
Film Život Adéle rozkrývá milostný vztah dvou dívek, které ztvárnila hlavní...
34 fotografií
Francouzská herečka Léa Seydouxová (41) pouhé dva měsíce po narození svého druhého dítěte musela natáčet nahé scény do filmu Neznámá. Nebylo to pro ni snadné, zpětně ale věří, že to bylo správné. Ukazovat reálná těla je podle ní důležité.

Léa Seydouxová porodila svého druhého syna v prosinci 2024 a o dva měsíce později už musela natáčet nahá před zrcadlem ve filmu Neznámá. Krátce nato natáčela další nahou scénu ve filmu Něžné monstrum. Měla k ruce koordinátora intimity, i tak pro ni nebylo snadné se odhalit. Nakonec je ale ráda, že ukázala tělo tak, jak po porodu vypadalo.

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„Samozřejmě to pro mě bylo těžké, ale takové tělo jsem měla v době, kdy jsem ty filmy natáčela,“ řekla herečka pro časopis Elle. „Myslím, že je důležité vidět těla, se kterými se diváci mohou ztotožnit… Aby to bylo v jistém smyslu uvěřitelnější. Bylo to pár měsíců po porodu a jsem hrdá na to, že ukazuji své tělo, tedy skutečné tělo,“ dodala herečka.

Léa Seydouxová (září 2026)
Léa Seydouxová ve filmu Zločiny budoucnosti (2022)
Léa Seydouxová ve filmu Klam (2022)
Léa Seydouxová (září 2025)
34 fotografií

Při natáčení pomáhal koordinátor intimity, ale přemýšlení o tom, co chce a nechce ukázat a v jakých pozicích natáčet, komplikovalo herečce vžít se do filmové postavy.

„Měli jsme koordinátora intimních scén a to nám opravdu pomohlo, protože to vytváří bezpečný prostor. Ale musím říct, že někdy, když jsme začali mluvit o těch scénách, snažili jsme se to trochu nacvičit – ne že bychom to opravdu nacvičovali, ale říkali jsme si: ‚Dobře, které části se smí dotýkat a které ne? V čem se cítíš pohodlně a v čem ne?‘... V určitém okamžiku jsem se cítila trochu nesvá, to musím přiznat, protože jsem si říkala: ‚Nesmím o tom příliš přemýšlet, protože jinak se nikdy nebudu schopná uvolnit a opustit sama sebe‘,“ vysvětlila Seydouxová na festivalu v Cannes.

Herečka přitom není v natáčením sexuálních scén žádným nováčkem. Proslavila se v roce 2013 filmem Život Adéle, v němž jsou lesbické scény hraničící s pornem. Svlékání v dalších různých filmech jí nečinilo problém. Vždy ale chtěla mít poslední slovo s jejich sestřihem.

Film Život Adéle rozkrývá milostný vztah dvou dívek, které ztvárnila hlavní role ztvárnily mladé herečky Léa Seydouxová (vlevo) a Adele Exarchopoulosová. Rozkrývá ho velmi otevřeně.

„Vždycky chci mít slovo ohledně nahých scén. Je to něco, co opravdu vnímám jako svou osobní záležitost. A chci mít u těch scén poslední slovo,“ říká herečka.

Natáčení filmu Život Adéle vnímá dnes jako problematické. „Kdyby se ten film natáčel dnes, byl by úplně jiný. Myslím, že způsob, jakým byl natočen, patří do jiné éry. Samozřejmě to tehdy bylo problematické. A díky Bohu, že se to změnilo, protože ten film nebyl natočen s velkým respektem,“ míní Seydouxová.

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