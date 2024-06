V Americe to mají herečky těžší než v Evropě, říká bondgirl Seydouxová

Mládí a krása jsou cenné komodity ve filmovém průmyslu. To vyvíjí obrovský tlak na herečky středního věku, které kvůli stárnutí přicházejí o práci.

„Průmysl v Americe mi připadá tvrdý vůči ženám. Je tam těžké pro ženy stárnout,“ řekla Seydouxová pro časopis Harper’s Bazaar.

„Nechci se bát, že nebudu žádoucí nebo přijdu o smlouvu. V Americe je to o ekonomice a když se to stane otázkou vydělávání peněz, ztrácíte svobodu,“ míní herečka.

„Není mi příjemné, že tam musíte naplnit všechny škatulky. Být ženou na plátně je v Evropě jednodušší,“ dodává.

Zatímco ve Francii si užívá hlavní role, v Hollywoodu už dostává spíš vedlejší. Ale netrápí ji to. „Jsem opravdu spokojená s rolemi, které dostávám. Necítím se frustrovaná. Pro někoho, kdo není Američan, je těžké získat hlavní roli,“ uvedla.

Herectví pro ni přitom není něco samozřejmého. „Herectví pro mě není vůbec pohodlné. Je to jako laboratoř. Zkouším věci. Někdy to funguje, někdy méně. Není to moc příjemné, ale musím říct, že se díky tomu cítím naživu. Používám strach a transformuji ho v něco hmatatelného,“ vysvětluje.

Vyhovuje jí i to, že není v Americe velkou hvězdou. „Nepoznává mě moc lidí. Můžu klidně jezdit tramvají nebo autobusem,“ pochvaluje si.