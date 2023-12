Slavná i bez protekce. Bondgirl Léa Seydouxová si vše poctivě vydřela sama

Při pohledu na její dětství a seznam vlivných členů její rodiny asi nikoho nepřekvapí, že Léa skončila u herectví. Jenže u ní to probíhalo trošku jinak a rozhodně se nedá říct, že by jí cestičku ke slávě někdo vyšlapal. Spíš naopak. Rodiče mladé francouzské hvězdy se rozvedli, když jí byly tři roky. Má šest vlastních a nevlastních sourozenců a její rodina patří mezi ty, o kterých se mluví jako o těch „lepších“. Maminka v mládí hrála, táta se umění nevěnuje, ale svět filmu by ve Francii bez jejích příbuzných vypadal nejspíš úplně jinak.