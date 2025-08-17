Coco Jambo po 30 letech. Pergnerová mě nechtěla, vzpomíná člen Mr. President

Renato Salerno
Frontman skupiny Mr. President, LayZee (vlastním jménem Delroy Rennalls), v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na devadesátky, drahé telefonáty i flirt s tehdejší moderátorkou hitparády Eso, Terezou Pergnerovou. Autor hitů Coco Jambo nebo Jo Jo Action také prozradil, co dnes dělají jeho bývalé kolegyně z kapely a co očekává od žen, které v životě potkává.

V druhé polovině 90. let to bylo Coco Jambo, Jo Jo Action nebo taky samozřejmě I’ll Follow The Sun. Jak to je dnes?
Já myslím, že slunce měli lidé už dost. Na Big Summer Festu (na Zelené Vodě u Nového Mesta nad Váhom), kde spolu děláme rozhovor, byli lidé skutečně fantastičtí a tak mi na pódiu bylo chvílemi opravdu hodně horko.

Plakát skupiny Mr. President z časopisu BRAVO

Co bylo v devadesátkách horší? Zlomená srdce nebo drahé telefonáty?
Drahé telefonáty samozřejmě! Protože jsem musel platil za velkou spoustu hovorů. Hlavně během etapy mého života, kdy docházelo ke zlomovým okamžikům. Z manželství jsem šel do single stavu, musel jsem pak různě obvolávat všechny přítelkyně a to vyšlo fakt draho.

Mr. President v roce 1999: Lazy Dee (Delroy Rennalls), Lady Danii (Daniela Haak), T-Seven (Judith Buthmann)
Delroy Rennalls alias Lazy Dee ze skupiny Mr. President (Hamburg, 20. července 2024)
Plakát kapely Mr. President
Plakát kapely Mr. President
10 fotografií

Kolik přítelkyň to v jednu chvíli nejvíce bylo?
(smích) To nemůžu prozradit, to nemůžu říct! Bylo jich ale opravdu hodně a já se za to nestyděl.

Na devadesátky v Čechách máte také jistě hezké vzpomínky. Měli jsme tu televizní pořad, hudební hitparádu Eso a ten moderovala ikonická moderátorka, blondýnka Tereza Pergnerová. Pamatujete si na ni?
Ano, ano! Pamatuji si na ni. Já jsem s ní těžce flirtoval, ale ona neměla zájem.

Nechytala se?
Nechtěla mě. Asi jsem jí nepřipadal dost sexy.

Jaromír Jágr ukázal outfit z devadesátek. Pochválil ho i Leoš Mareš

I když jste jí tehdy v Esu učil, jak se dělají palačinky…
Jasně. Chtěl jsem ji naučit dělat palačinky a ještě nějaké další věci, ale stejně neměla zájem.

Dnes jste tu ženy pod pódiem oslovoval jako „sexy ladies“. Ukradla vám nějaká sexy lady srdce na celý život?
Nějaké by se našly. Ale teď, jak jsem starší, očekávám od žen trochu více, než dříve. Vím o několika milých ženách, které bych rád blíže poznal, ale... Je to práce.

Skupina Mr. President, to byl v devadesátkách opravdu pojem. Mnozí máme stále v živé paměti plakáty z Brava a Popcornu…
A sakra!

Plakát kapely Mr. President

Ale ano, máme. Co je dnes s děvčaty z plakátů, videoklipů a cédéček, členkami T-Seven a Danii?
Jedna z holek, tmavovláska Danii pracuje v oblasti security, není vůbec na očích veřejnosti a je úplně mimo šoubyznys. Jako osobní bodyguard se musíte držet v pozadí. Druhá dívka, T-Seven, má malou farmu. Je takovou zaříkávačkou koní. A pořád také zpívá. Stále se občas potkáváme a jsme spolu v pohodě.

To je krásné, upřímně. Děkuji moc za tohle vzácné shledání a příště prosíme na vystoupení i song Jo Jo Action.
Ach, ách…

Chtěla jsem prsa jako striptérka z devadesátek, říká Foxová o plastice

Asi není zrovna váš oblíbený, jak vidím.
Je můj oblíbený. Ale na typ minishow, která byla tady, to nefunguje.

Není to vhodný song?
Neřekl bych, že není vhodný, prostě nějak nefunguje. Kdybychom dali hodinovou show, rozhodně tam musí zaznít. Ale víš jak, tady to byla jen krátká show.

Takže vzkaz všem promotérům... Víte, co máte udělat? Booknout si Mr. President alespoň na celou hodinu.
Přesně tak!

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Coco Jambo po 30 letech. Pergnerová mě nechtěla, vzpomíná člen Mr. President

Frontman skupiny Mr. President, LayZee (vlastním jménem Delroy Rennalls), v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na devadesátky, drahé telefonáty i flirt s tehdejší moderátorkou hitparády Eso, Terezou...

17. srpna 2025

Oskárek nás semkl víc než manželství, říká Babišová o vztahu s Bartošem

„Malého hlídá tatínek, takže je v nejlepších rukou,“ hlásila Martina Babišová na party TV Nova. Kryštof Bartoš prý do role pečujícího otce vplul úplně přirozeně. „Je to strašně krásné,“ popisuje...

17. srpna 2025

Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově

Premium

Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...

16. srpna 2025

V Extrémních proměnách zhubla Bára ze 126 na 70 kilo, ukázala prsa po modelaci

Barbora Deméterová (23) zhubla během své účasti v pořadu Extrémní proměny během jednoho roku celkem 56 kilo. Na sociálních sítích se nyní svěřila svým sledujícím s tím, že si nechala udělat modelaci...

16. srpna 2025  12:18

Nedovoluji si stárnout, říká ve svých 56 letech zpěvačka Mariah Carey

Mariah Carey je americká zpěvačka, textařka, hudební producentka a herečka, jejíž jméno každoročně pravidelně zaznívá v období Vánoc ve spojitosti s jejím největším hitem All I Want For Christmas Is...

16. srpna 2025  9:30

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

16. srpna 2025

Romské dítě není horší než bílé, říká zpěvák Jan Bendig o plánované adopci

Zatím má jenom psy, ale do budoucna by si přál dítě. „To je u nás doma nekonečné téma. Chtěl bych mít jedno vlastní a jedno adoptované. Ale je to otázka času, možná za pět let,“ říká v rozhovoru pro...

16. srpna 2025

Únos, převoz zesnulé královny i záhadná nehoda. Princezna Anna slaví 75 let

Jediná dcera zesnulé britské královny Alžběty II. a jejího manžela prince Philipa, princezna Anna se narodila 15. srpna 1950 jako druhá ze čtyř královských dětí. Sestra současného krále Karla III. je...

15. srpna 2025  10:37

Policisté na Ibize prošacovali DiCapria, slavnou hvězdu poznali až díky dokladům

Leonardo DiCaprio (50) má za sebou nečekaný zážitek. Na Ibize ho prošacovala a kontrolovala policie. Muži zákona podle svědků vůbec nepoznali, že se jedná o slavnou hollywoodskou hvězdu a...

15. srpna 2025  9:03

Zemřela matka miliardáře Jeffa Bezose. Syna měla v 17 letech

Miliardář Jeff Bezos (61) oznámil, že po dlouhé nemoci zemřela jeho matka Jackie. Bylo jí 78 let. Přežil ji manžel Mike Bezos, tři děti – Jeff, Christina a Mark – a také 11 vnoučat a pravnouče.

15. srpna 2025  7:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vítězkou show Farma je modelka z Brna známá ze Survivora, odnáší si milion korun

Po týdnech společné práce, plnění soutěžních úkolů a soužití v podmínkách, které prověřily odhodlání i schopnosti všech účastníků, zná show Farma Česko svou vítězku. Stala se jí modelka a...

15. srpna 2025  7:40

Seklo to s ním i s jeho expřítelkyní. Vojtěch Vondráček popisuje svůj kolaps

„Jasně, že jsem přemýšlel, jestli nejsem na takovou postavu moc mladý. Ale mám spoustu kamarádů, kteří už v pětadvaceti byli na poměrně vysokých pozicích, protože na to měli makovici,“ říká Vojtěch...

15. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.