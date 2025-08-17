V druhé polovině 90. let to bylo Coco Jambo, Jo Jo Action nebo taky samozřejmě I’ll Follow The Sun. Jak to je dnes?
Já myslím, že slunce měli lidé už dost. Na Big Summer Festu (na Zelené Vodě u Nového Mesta nad Váhom), kde spolu děláme rozhovor, byli lidé skutečně fantastičtí a tak mi na pódiu bylo chvílemi opravdu hodně horko.
Co bylo v devadesátkách horší? Zlomená srdce nebo drahé telefonáty?
Drahé telefonáty samozřejmě! Protože jsem musel platil za velkou spoustu hovorů. Hlavně během etapy mého života, kdy docházelo ke zlomovým okamžikům. Z manželství jsem šel do single stavu, musel jsem pak různě obvolávat všechny přítelkyně a to vyšlo fakt draho.
Kolik přítelkyň to v jednu chvíli nejvíce bylo?
(smích) To nemůžu prozradit, to nemůžu říct! Bylo jich ale opravdu hodně a já se za to nestyděl.
Na devadesátky v Čechách máte také jistě hezké vzpomínky. Měli jsme tu televizní pořad, hudební hitparádu Eso a ten moderovala ikonická moderátorka, blondýnka Tereza Pergnerová. Pamatujete si na ni?
Ano, ano! Pamatuji si na ni. Já jsem s ní těžce flirtoval, ale ona neměla zájem.
Nechytala se?
Nechtěla mě. Asi jsem jí nepřipadal dost sexy.
I když jste jí tehdy v Esu učil, jak se dělají palačinky…
Jasně. Chtěl jsem ji naučit dělat palačinky a ještě nějaké další věci, ale stejně neměla zájem.
Dnes jste tu ženy pod pódiem oslovoval jako „sexy ladies“. Ukradla vám nějaká sexy lady srdce na celý život?
Nějaké by se našly. Ale teď, jak jsem starší, očekávám od žen trochu více, než dříve. Vím o několika milých ženách, které bych rád blíže poznal, ale... Je to práce.
Skupina Mr. President, to byl v devadesátkách opravdu pojem. Mnozí máme stále v živé paměti plakáty z Brava a Popcornu…
A sakra!
Ale ano, máme. Co je dnes s děvčaty z plakátů, videoklipů a cédéček, členkami T-Seven a Danii?
Jedna z holek, tmavovláska Danii pracuje v oblasti security, není vůbec na očích veřejnosti a je úplně mimo šoubyznys. Jako osobní bodyguard se musíte držet v pozadí. Druhá dívka, T-Seven, má malou farmu. Je takovou zaříkávačkou koní. A pořád také zpívá. Stále se občas potkáváme a jsme spolu v pohodě.
To je krásné, upřímně. Děkuji moc za tohle vzácné shledání a příště prosíme na vystoupení i song Jo Jo Action.
Ach, ách…
Asi není zrovna váš oblíbený, jak vidím.
Je můj oblíbený. Ale na typ minishow, která byla tady, to nefunguje.
Není to vhodný song?
Neřekl bych, že není vhodný, prostě nějak nefunguje. Kdybychom dali hodinovou show, rozhodně tam musí zaznít. Ale víš jak, tady to byla jen krátká show.
Takže vzkaz všem promotérům... Víte, co máte udělat? Booknout si Mr. President alespoň na celou hodinu.
Přesně tak!