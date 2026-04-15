Dítě bych mohla mít třeba zítra, tvrdí šestapadesátiletá manželka Jeffa Bezose

Lauren Sanchezová promluvila v rozsáhlém rozhovoru pro The New York Times o každodenním životě s miliardářem Jeffem Bezosem. Popsala jejich běžnou rutinu, ale i svůj dlouhodobý přístup ke štěstí.
Podle svých slov se vždy považovala za velmi šťastného člověka. Dokonce o 20 procent šťastnější než průměrní lidé. Dodala, že tento pocit měla už jako osmnáctiletá, a to i ve chvíli, kdy nabourala auto v garáži svého bratrance, nebo když nezískala vysněnou práci letušky kvůli pár kilům navíc.
Sanchezová se také vyjádřila k mateřství. „Klidně bych mohla mít dítě, třeba zítra,“ prohlásila. Její mluvčí podle The New York Times následně upřesnil, že manželka miliardáře není těhotná.
Bývalá novinářka Lauren Sanchezová má ze dvou předchozích vztahů tři děti – Nikka Gonzaleze (25), Evana Whitesella (19) a Ellu Whitesellovou (18).
Miliardář Jeff Bezos má se svou bývalou manželkou MacKenzie Scottovou celkem čtyři děti – tři syny a jednu dceru. Jejich nejstarší syn se jmenuje Preston, zatímco podrobnosti o mladších dětech si rodina úzkostlivě střeží.
Sanchezová, která je rodačkou z Nového Mexika, žije nyní s manželem na luxusním soukromém ostrově Indian Creek v Miami. Svůj den začínají tím, že si sepíší deset věcí, za které jsou vděční. V seznamu se však nesmí opakovat to, co uvedli předchozí den.
Poté si dávají kávu v prosklené místnosti s výhledem na východ slunce. Chodí hrát pickleball a šest dní v týdnu cvičí s osobním trenérem. Vše, co dělají, dělají společně. „Mluvím s ním o všem. O všem! Jeff je můj nejlepší přítel a neříkám to jen tak,“ prohlásila Sanchezová.
Podporu od něj má i v pracovním životě. Bezos se například podílel na její nové dětské knize The Fly Who Flew Under the Sea a doporučil změnu ilustrace na obálce. „Řekl, že by měla být víc fantazijní než realistická. Někdy ho poslechnu, někdy ne,“ dodala.
Zdůraznila, že veřejnost vidí jen zlomek jejího života. „To, co lidé vidí, je jen asi pět procent,“ uvedla. Sanchezová dále připomněla jejich svatbu, na které nechyběly osobnosti jako Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Mick Jagger nebo Oprah Winfrey.
Podle bývalé novinářky ale média přehlédla důležité momenty, například přítomnost Bezosových přátel ze střední školy. „Jsou to naši přátelé. A přitom se neobjevila ani jedna jejich fotka,“ řekla.