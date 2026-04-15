Dítě bych mohla mít třeba zítra, tvrdí šestapadesátiletá manželka Jeffa Bezose

  12:55
Lauren Sanchezová (56) promluvila o životě po boku jednoho z nejbohatších mužů světa Jeffa Bezose (62). V rozhovoru popsala jejich každodenní rituály, aktivity a prozradila, že by se nebránila přírůstku do rodiny. Manželé mají z předchozích vztahů dohromady sedm dětí.
Lauren Sanchezová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10. března 2024) | foto: Reuters

Lauren Sanchezová promluvila v rozsáhlém rozhovoru pro The New York Times o každodenním životě s miliardářem Jeffem Bezosem. Popsala jejich běžnou rutinu, ale i svůj dlouhodobý přístup ke štěstí.

Podle svých slov se vždy považovala za velmi šťastného člověka. Dokonce o 20 procent šťastnější než průměrní lidé. Dodala, že tento pocit měla už jako osmnáctiletá, a to i ve chvíli, kdy nabourala auto v garáži svého bratrance, nebo když nezískala vysněnou práci letušky kvůli pár kilům navíc.

Sanchezová se také vyjádřila k mateřství. „Klidně bych mohla mít dítě, třeba zítra,“ prohlásila. Její mluvčí podle The New York Times následně upřesnil, že manželka miliardáře není těhotná.

Bývalá novinářka Lauren Sanchezová má ze dvou předchozích vztahů tři děti – Nikka Gonzaleze (25), Evana Whitesella (19) a Ellu Whitesellovou (18).

Miliardář Jeff Bezos má se svou bývalou manželkou MacKenzie Scottovou celkem čtyři děti – tři syny a jednu dceru. Jejich nejstarší syn se jmenuje Preston, zatímco podrobnosti o mladších dětech si rodina úzkostlivě střeží.

Sanchezová, která je rodačkou z Nového Mexika, žije nyní s manželem na luxusním soukromém ostrově Indian Creek v Miami. Svůj den začínají tím, že si sepíší deset věcí, za které jsou vděční. V seznamu se však nesmí opakovat to, co uvedli předchozí den.

Poté si dávají kávu v prosklené místnosti s výhledem na východ slunce. Chodí hrát pickleball a šest dní v týdnu cvičí s osobním trenérem. Vše, co dělají, dělají společně. „Mluvím s ním o všem. O všem! Jeff je můj nejlepší přítel a neříkám to jen tak,“ prohlásila Sanchezová.

Podporu od něj má i v pracovním životě. Bezos se například podílel na její nové dětské knize The Fly Who Flew Under the Sea a doporučil změnu ilustrace na obálce. „Řekl, že by měla být víc fantazijní než realistická. Někdy ho poslechnu, někdy ne,“ dodala.

Zdůraznila, že veřejnost vidí jen zlomek jejího života. „To, co lidé vidí, je jen asi pět procent,“ uvedla. Sanchezová dále připomněla jejich svatbu, na které nechyběly osobnosti jako Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Mick Jagger nebo Oprah Winfrey.

Podle bývalé novinářky ale média přehlédla důležité momenty, například přítomnost Bezosových přátel ze střední školy. „Jsou to naši přátelé. A přitom se neobjevila ani jedna jejich fotka,“ řekla.

Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Líbil se mi, tak jsem hned hledala, jestli má ženu, říká Besky o Vaculovi

Adam Vacula a Besky (prosinec 2025)

Cukrářka Veronika Beskydiarová (32), známá jako Besky, prozradila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak sbalila jednoho z nejpřitažlivějších českých herců a jak ho změnila k obrazu svému. A co dělala, než...

Ta podoba! Devatenáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta hraje v k-popovém klipu

Shiloh Jolie v hudebním videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky...

Dcera Angeliny Jolie (50) a Brada Pitta (62) na sebe opět přitáhla pozornost. Shiloh Jolie (19) se objevila v teaseru videoklipu What’s a Girl to Do od k-popové zpěvačky Dayoung. Podoba mladé...

Dítě bych mohla mít třeba zítra, tvrdí šestapadesátiletá manželka Jeffa Bezose

Lauren Sanchezová a Jeff Bezos na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10....

Lauren Sanchezová (56) promluvila o životě po boku jednoho z nejbohatších mužů světa Jeffa Bezose (62). V rozhovoru popsala jejich každodenní rituály, aktivity a prozradila, že by se nebránila...

15. dubna 2026  12:55

Jennifer Anistonová září po boku nového přítele. V New Yorku vybírali byt

Jennifer Anistonová a Jim Curtis (5. března 2026)

Herečka Jennifer Anistonová je zamilovaná až po uši. Nedávno fanoušky potěšila na Instagramu sérií nových osobních fotografií, na kterých nechyběl ani její nový partner Jim Curtis. S hypnoterapeutem...

15. dubna 2026  11:01

Katy Perry mě sexuálně napadla v nočním klubu, popsala modelka Ruby Rose

Ruby Rose a Katy Perry

Ruby Rose na sociálních sítích prohlásila, že ji Katy Perry v minulosti sexuálně napadla. K incidentu mělo podle australské herečky a modelky dojít v nočním klubu Spice Market v Melbourne, když jí...

15. dubna 2026  10:10

Šestnáctiletá dcera Zuzany Belohorcové Salma Hájek si potrpí na luxusní značky

Salma Hájek Belohorcová (Dubaj, 2026)

Dcera moderátorky, modelky a podnikatelky Zuzany Belohorcové (50), šestnáctiletá Salma Hájek, na sebe strhává čím dál větší pozornost veřejnosti. Kromě modelingu zaujala své sledující i vášní pro...

15. dubna 2026  9:30

Chtěli, aby ukázala prsa. Ivana Jirešová odmítla a nakonec o roli přišla

Ivana Jirešová (Praha, 7. dubna 2026)

Jaro je tady a Ivana Jirešová (48) začíná odhazovat svršky. „Já s tím nemám problém, na jevišti jsem byla už mnohokrát odhalená a na bikram józe jsem taky v podstatě polonahá,“ říká herečka v...

15. dubna 2026

Spíše než zpěv ji proslavily bujné vnady. Samantha Fox slaví šedesátiny

Samantha Fox kariéru zahájila jako šestnáctiletá, a to rovnou jako topless...

Britskou zpěvačku Samanthu Fox, která se narodila 15. dubna 1966, spíše než pěvecké kvality proslavily její vnady. Hvězda popové hudby 80. let se ostatně ještě před vstupem do světa showbyznysu...

15. dubna 2026

Chtěl hrát, ale nesměl. Ladislav Lakomý si svobodu vybojoval nečekaným trikem

Premium
Herec Ladislav Lakomý (na foto ve věku 78 let), přítel Otakara Motejla

Byl synem řezníka a kuchařky, přesto si o něm mnozí mysleli, že mu v žilách koluje modrá krev. Zdobila ho nejen přirozená noblesa, ale také sklon skrývat svá trápení. Nejde to. Nesmíš. Nemůžeš. Tato...

14. dubna 2026

Leoš měl na pokutách víc, než vydělal, vzpomíná jeho někdejší šéf Miloš Pokorný

Miloš Pokorný v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Moderátor a bavič Miloš Pokorný (61) zavzpomínal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na začátky v rádiu nejen své, ale i Leoše Mareše, jemuž kdysi šéfoval. Přidal i největší trapas, který se mu v éteru stal.

14. dubna 2026  15:11

Překvapivé odhalení. Princ Philip poslední roky života bojoval s rakovinou

Královna Alžběta II. a princ Philip na portrétu z listopadu 2017 k jejich 70....

Zesnulý princ Philip podle nové biografie dlouhá léta tajně bojoval s vážnou nemocí. Historik Hugo Vickers ve své knize Queen Elizabeth II: A Personal History tvrdí, že manžel královny Alžběty II....

14. dubna 2026  13:01

Nechutné komentáře i pronásledování syna. Barry Keoghan byl obětí online šikany

Barry Keoghan (Los Angeles, 10. ledna 2024)

Irský herec Barry Keoghan se může pyšnit mnoha pracovními úspěchy, v online prostoru však už raději s fanoušky nesdílí vůbec nic. Důvodem je šikana, jejímž terčem se opakovaně stává on sám a v...

14. dubna 2026  11:01

Ukradni co nejvíc rekvizit z Harryho Pottera, radí původní Draco Malfoy svému nástupci

Tom Felton a Lox Pratt

Britský herec Tom Felton, který ztvárnil roli Draca Malfoye ve filmové adaptaci knih o Harrym Potterovi, potvrdil, že se pokusil kontaktovat svého nástupce v chystaném seriálu. Kromě svého...

14. dubna 2026  9:20

Nebudu kupovat zajíce v pytli. Sebevědomá Aneta hledá v Naked Attraction hřebce

Aneta v Naked Attraction

Temperamentní dračice Aneta (38) přišla do Naked Attraction Česko & Slovensko s jasným cílem – najít muže, který s ní zvládne držet tempo. Sebevědomá moderátorka z Brna o sobě říká, že má na ženu...

14. dubna 2026

