Lascivní a neuctivé. Snoubenku Bezose kritizují za sexy outfit na inauguraci

Když se politici v Partii hádají, máma se doma vzteká, říká dcera Tománkové

Loni to bylo deset let, co Terezie Tománková (46) začala moderovat primácký nedělní diskusní pořad Partie. Nijak zvlášť to ale neslavila. V rozhovoru pro Magazín DNES spolu s dcerou Emou Kašparovskou...