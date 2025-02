Do Gilmorek bych se vždy vrátila. Miluji to, říká Lauren Grahamová

„Ano, samozřejmě!“ odpověděla Lauren Grahamová na otázku Jimmyho Fallona, zda by se znova pustila do natáčení Gilmorek. „Vždy říkám ano, protože to byla nejlepší role, jakou jsem kdy měla, a miluju ji. Byl to dokonalý materiál ve správný čas se správnou scenáristkou a znamená to pro mě opravdu hodně.“

Seriál se již jednou vrátil na obrazovky v roce 2016 prostřednictvím čtyřdílné minisérie Gilmorova děvčata: Rok v životě, kde se vedle Lauren a Alexis objevila také Kelly Bishopová v roli Emily Gilmorové. Každá epizoda se věnovala jednomu ročnímu období a navazovala téměř deset let po původním seriálu.

„Musím říct, že je to občas zvláštní. Někteří lidé mi říkají: Vychovala jste mě. A já na to: Doufám, že tam byli i nějací jiní dospělí. A pak jsou tu lidé, kteří mi řeknou: Ten seriál mám jen puštěný v pozadí. Uspává mého psa. Ani neposlouchám, je to jen jako hudba na pozadí,“ vyprávěla dále Grahamová, jaké reakce od fanoušků dostává dodnes.

Gilmorova děvčata letos oslaví 25 let od premiéry. Seriál o mladé nekonvenční matce Lorelai a její dceři Rory zaujal diváky i kritiky. Velký podíl na oblibě má i skvělý český dabing Simony Postlerové a Kláry Jandové, které musely zvládnout rychlou mluvu obou hrdinek.