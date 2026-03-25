Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

  13:40
Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se pochlubila fotkami z dětství.

Dcera slavného páru, která se narodila 25. března 2008, letos v únoru překvapila, když si nechala oficiálně změnit příjmení. Nově vystupuje jako Laura Rolins, přičemž dříve používala příjmení Homolová po svém otci. Změna příjmení podle jejích slov nijak nesouvisí s ambicemi v českém showbyznysu. Důvod je čistě osobní a estetický, příjmení maminky se jí líbí a cítí se s ním přirozeně.

Laura Homolová
Laura Rolins (24. března 2026)
Lola Rolins sdílela v den svých 18. narozenin na Instagramu mnoho vzpomínkových fotek. (25. března 2026)
91 fotografií

„Příjmení jsem si změnila z estetických důvodů. Nejde o marketingový krok ani o snahu odstartovat pěveckou kariéru. Moji rodiče mé rozhodnutí respektují a chápou. Kdybych věděla, že změna příjmení mému tatínkovi silně ublíží, neudělala bych to. Protože náš vztah je pro mě přednější,“ napsala letos v únoru na Instagramu.

Jestli se vydá ve stopách rodičů a zvolí si hudební kariéru, zatím není jasné. S maminkou se na pódiu představila už v lednu 2023 na koncertě Dara Rolins 50 v pražské O2 areně. Zazpívaly tenkrát píseň Stále dokola. V listopadu 2025 pak na koncertech v Bratislavě spolu představily duet Jak chcem ja ze zpěvaččina alba s názvem Do neba.

Dara Rolins a Laura Homolová

Laura Rolins se momentálně nachází v životním období, kdy řeší především vlastní směřování. Na podzim plánuje odjet studovat do Londýna, kde chce rozvíjet své vzdělání i samostatnost a věnovat se tříletému studiu.

Kromě skvělého vztahu s matkou vychází také s otcem, se kterým často cestuje. Kromě festivalů spolu v minulosti vyrazili například na motoristickou výpravu po Bosně a Hercegovině. Byli také na motorkách do Albánii.

Matěj Homola s dcerou Laurou

Matěj Homola se nikdy netajil tím, že k rodičovství přistupuje spíš otevřeně a bez přehnaných zákazů. To se ukázalo i v okamžiku, kdy měla Laura nepříjemnou zkušenost s alkoholem na večírku a právě její otec byl tím, kdo situaci řešil. Homola se k celé věci postavil s nadhledem sobě vlastním a dal jasně najevo, že podobné momenty bere jako součást dospívání, ne jako důvod k panice či moralizování.

„Ve dvě ráno za mnou na chatě přišlo do postele několik teenagerů a cloumali se mnou s tím, že Laura nedýchá. Taková klasika – mladí měli mejdánek. Přišel jsem tam a viděl tu situaci před třiceti lety z opačné strany. Nebyl důvod Lauru trestat, ona měla kocovinu, vytrestala se sama. Jsem rád, že dokáže jít občas na mejdan a zapařit. Spousta dětí jen sedí doma na počítači. Jsem rád, když děti mají mejdany a dělají to, co jsme dělali my,“ řekl Homola v roce 2024.

Laura Homolová a Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s Impulsem (27. července 2024)

Dara Rolins a Matěj Homola tvořili pár od roku 2005. O tři roky později se narodila Laura. Jejich vztah skončil rozchodem v roce 2010. Zpěvačka to potvrdila v listopadu téhož roku. Hudebník už tou dobou měl několik měsíců jinou známost. Po rozchodu se dohodli na péči o dceru, i když vztah nebyl bezkonfliktní. Nyní spolu vycházejí skvěle i díky dceři.

„Máme ten nejkrásnější vztah, jaký jsem si mohla přát, roste. Dospívá a ta potřeba mě mít nablízku celkem přirozeně ztrácí na intenzitě,“ svěřila se loni zpěvačka, která v současné době žije s fotbalistou Pavlem Nedvědem.

2. listopadu 2023

Zpěvačka ale nedávno zavzpomínala na Homolovu nevěru, která byla důvodem rozchodu. „Prostě chlapi nemají podvádět své ženy a už vůbec ne mámy svých dětí. A už vůbec ne, když jsou maličké. A Laura byla malinká. Extrémně. Takže je to taková jako podpásovka,“ řekla Rolins v pořadu Socky v slovenském rádiu Európa2.

„Dokonce ještě v období, které bylo pro mě extrémně citlivé, protože jsem ještě řešila vlastně tu nehodu a soudy a všechno. To nechceš. Takže pochopitelně, že jsem mu to nemohla zapomenout dlouho. To je jediné, co si vlastně s odstupem říkám: co kdybych zkrátila dobu kyselosti a hněvu, co jsem měla v sobě vůči němu. Ale to neovlivníš,“ prohlásila.

25. února 2013
Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

