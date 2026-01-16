Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

„Krásnej, i když krátkej vejlet s Laurou v Thajsku. Tady sice sedíme na dvoukole v Sukhothai, ale jinak nám to pod zadkama vrčel velkej skútr, na kterým jsme objeli kus severu. Má dcera je velmi dobrej spolucestovatel, bylo to prostě super,“ napsal Matěj Homola na Instagram k fotce s dcerou. S tou už v minulosti vyrazil například na motoristickou výpravu po Bosně a Hercegovině.
Ačkoliv frontman kapely Wohnout a zpěvačka Dara Rolins už dávno netvoří pár, dokázali si nastavit fungující rodičovský vztah, který jim umožňuje sdílet péči o dceru bez zbytečných konfliktů.
Právě díky tomu může Laura trávit čas s otcem samostatně, ať už jde o koncerty, festivaly, výlety po Česku nebo cesty do zahraničí. Pro Homolu jsou tyto chvíle způsobem, jak být dceři nablízku i v období, kdy dospívá a přirozeně si hledá vlastní cestu.
Muzikant se nikdy netajil tím, že k rodičovství přistupuje spíš otevřeně a bez přehnaných zákazů. To se ukázalo i v okamžiku, kdy měla Laura nepříjemnou zkušenost s alkoholem na večírku a právě její otec byl tím, kdo situaci řešil. Homola se k celé věci postavil s nadhledem sobě vlastním a dal jasně najevo, že podobné momenty bere jako součást dospívání, ne jako důvod k panice či moralizování.
„Ve dvě ráno za mnou na chatě přišlo do postele několik teenagerů a cloumali se mnou s tím, že Laura nedýchá. Taková klasika – mladí měli mejdánek. Přišel jsem tam a viděl tu situaci před třiceti lety z opačné strany. Nebyl důvod Lauru trestat, ona měla kocovinu, vytrestala se sama. Jsem rád, že dokáže jít občas na mejdan a zapařit. Spousta dětí jen sedí doma na počítači. Jsem rád, když děti mají mejdany a dělají to, co jsme dělali my,“ řekl před dvěma lety Homola v jednom z rozhovorů.
I když to Lauřiným rodičům i kvůli Homolově nevěře nakonec nevyšlo, co se týká péče o dceru, vycházejí si vzájemně maximálně vstříc. Frontman kapely Wohnout mluví o své bývalé partnerce Daře v rozhovorech jen pozitivně a chválí její styl výchovy.
Muzikant se v roce 2024 oženil se svou dlouholetou přítelkyní Andreou Brodekovou, kterou poznal v Indii. Dara Rolins žije s fotbalistou Pavlem Nedvědem (53).
