Sedmnáctiletá dcera Dary Rolins vyrazila s tátou Homolou na výlet do Thajska

Frontman kapely Wohnout Matěj Homola (52) vzal do Thajska svou dceru Lauru, kterou má se zpěvačkou Darou Rolins (53). Sedmnáctiletá dcera slavného páru je v posledních letech vidět čím dál častěji a společné chvíle s tátou, často spojené s cestováním a zážitky mimo domov, budí pravidelně velký zájem jejích sledujících na sociálních sítích.
Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s...

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s Impulsem (27. července 2024) | foto: Profimedia.cz

Laura Homolová (Český slavík 2025)
Slovenská zpěvačka Dara Rolins s dcerou Lolou během vystoupení na Českém...
Matěj Homola vyrazil s dcerou Lolou na výlet do Thajska. (leden 2026)
Laura Homolová
„Krásnej, i když krátkej vejlet s Laurou v Thajsku. Tady sice sedíme na dvoukole v Sukhothai, ale jinak nám to pod zadkama vrčel velkej skútr, na kterým jsme objeli kus severu. Má dcera je velmi dobrej spolucestovatel, bylo to prostě super,“ napsal Matěj Homola na Instagram k fotce s dcerou. S tou už v minulosti vyrazil například na motoristickou výpravu po Bosně a Hercegovině.

Matěj Homola vyrazil s dcerou Lolou na výlet do Thajska. (leden 2026)

Ačkoliv frontman kapely Wohnout a zpěvačka Dara Rolins už dávno netvoří pár, dokázali si nastavit fungující rodičovský vztah, který jim umožňuje sdílet péči o dceru bez zbytečných konfliktů.

Laura Homolová a její otec Matěj Homola na hudebním festivalu Benátská! s Impulsem (27. července 2024)
Laura Homolová (Český slavík 2025)
Slovenská zpěvačka Dara Rolins s dcerou Lolou během vystoupení na Českém slavíku (21. listopadu 2025)
Matěj Homola vyrazil s dcerou Lolou na výlet do Thajska. (leden 2026)
Právě díky tomu může Laura trávit čas s otcem samostatně, ať už jde o koncerty, festivaly, výlety po Česku nebo cesty do zahraničí. Pro Homolu jsou tyto chvíle způsobem, jak být dceři nablízku i v období, kdy dospívá a přirozeně si hledá vlastní cestu.

Muzikant se nikdy netajil tím, že k rodičovství přistupuje spíš otevřeně a bez přehnaných zákazů. To se ukázalo i v okamžiku, kdy měla Laura nepříjemnou zkušenost s alkoholem na večírku a právě její otec byl tím, kdo situaci řešil. Homola se k celé věci postavil s nadhledem sobě vlastním a dal jasně najevo, že podobné momenty bere jako součást dospívání, ne jako důvod k panice či moralizování.

Chlapi nemají podvádět mámy svých dětí, vzpomíná Rolins na nevěru Homoly

„Ve dvě ráno za mnou na chatě přišlo do postele několik teenagerů a cloumali se mnou s tím, že Laura nedýchá. Taková klasika – mladí měli mejdánek. Přišel jsem tam a viděl tu situaci před třiceti lety z opačné strany. Nebyl důvod Lauru trestat, ona měla kocovinu, vytrestala se sama. Jsem rád, že dokáže jít občas na mejdan a zapařit. Spousta dětí jen sedí doma na počítači. Jsem rád, když děti mají mejdany a dělají to, co jsme dělali my,“ řekl před dvěma lety Homola v jednom z rozhovorů.

I když to Lauřiným rodičům i kvůli Homolově nevěře nakonec nevyšlo, co se týká péče o dceru, vycházejí si vzájemně maximálně vstříc. Frontman kapely Wohnout mluví o své bývalé partnerce Daře v rozhovorech jen pozitivně a chválí její styl výchovy.

Muzikant se v roce 2024 oženil se svou dlouholetou přítelkyní Andreou Brodekovou, kterou poznal v Indii. Dara Rolins žije s fotbalistou Pavlem Nedvědem (53).

