Šestnáctiletá dcera Dary Rolins paří s tátou. Už má za sebou i otravu alkoholem

Z roztomilého miminka je mladá slečna, která oslavila nedávno šestnáctiny. Co se týká vzhledu, z obou rodičů má jen to nejlepší. Na letošní hudební festival Benátská! s Impulsem vyrazila Laura Homolová v bílém tílku s nápisem Wohnout, modrých džínových kraťasech a černobílých teniskách. Užívala si s nadšením koncert tátovy kapely a natáčela si reakce zpívajících fanoušků.

V nedávném společném rozhovoru se svým tátou Matějem Homolou se studentka svěřila s tím, že už má za sebou i otravu alkoholem. „Jednou jsem byla někde ve tři hodiny ráno a otrávila jsem se alkoholem. Táta pro mě přijel, to bylo naposledy, co jsem pila, a táta to pochopil,“ řekla pro Novinky.cz s tím, že k tátovi má stoprocentní důvěru.

„Ve dvě ráno za mnou na chatě přišlo do postele několik teenagerů a cloumali se mnou s tím, že Laura nedýchá. Taková klasika – mladí měli mejdánek. Přišel jsem tam a viděl tu situaci před třiceti lety z opačné strany. Nebyl důvod Lauru trestat, ona měla kocovinu, vytrestala se sama. Jsem rád, že dokáže jít občas na mejdan a zapařit. Spousta dětí jen sedí doma na počítači. Jsem rád, když děti mají mejdany a dělají to, co jsme dělali my,“ řekl Homola.

Laura Homolová na hudebním festivalu Benátská! s Impulsem (27. července 2024)

I když to Lauřiným rodičům nakonec nevyšlo, co se týká péče o dceru, vycházejí si vzájemně maximálně vstříc. Frontman kapely Wohnout mluví o své bývalé partnerce Daře v rozhovorech jen pozitivně a chválí její styl výchovy.

Muzikant se nedávno oženil se svou dlouholetou přítelkyní Andreou Brodekovou, kterou poznal v Indii. Rolins žije s fotbalistou Pavlem Nedvědem (51), se kterým momentálně budují společná sídla v Čechách i v Itálii.

Laura Homolová oslavila v červnu své šestnácté narozeniny. Její maminka Dara Rolins se při té příležitosti s nostalgií rozepsala na Instagramu. „Před šestnácti lety jsem přivedla na svět Lolu. Malý zázrak. Respektive velký! Řekla bych, že jeden z největších. A i když jí stále dokola zpívám: Lolo, daleko mi neuleť, mám pocit, že se mi každý rok tak trochu vzdaluje. I když je stále moje a máme ten nejkrásnější vztah, jaký jsem si mohla přát, roste. Dospívá a ta potřeba mě mít nablízku celkem přirozeně ztrácí na intenzitě,“ napsala zpěvačka.

„Myslela jsem si, že se s tím postupně naučím žít, ale na některé věci se zvyká těžce. I když mi z toho bývá občas smutno, moje láska k ní mě dělá tou nejšťastnější pod sluncem. Loli, jsem pyšná, že jsi moje, že jsi NAŠE, že jsi přesně taková, jakou jsem si tě vysnila. Máš fantastickou rodinu, která za tebe dýchá a bude ti vždy nablízku, připravená pomoci a podržet tě,“ dodala Rolins.

VIDEO: Dara Rolins & Laura Homolová – Stále dokola: