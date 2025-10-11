Elizabeth Woolridge Grant alias Lana del Rey se pustila do debaty s fanouškem na Instagramu, který zpěvačce napsal, že se mu víc líbil její původní nos. „Její přirozený nos byl tak perfektní,“ stálo pod příspěvkem.
Zpěvačka na komentář zareagovala a uvedla věci na pravou míru. „Pro tebe i drahé čtenáře: za posledních 15 let svého života jsem nepodstoupila žádnou operaci ani anestézii!!“ vysvětlila.
Přiznala však, že si jen nechala pomocí výplní zvýraznit hřbet nosu, aby působil vyšší a bez hrbolku. „Trvá to sedm minut. Ve skutečnosti stážista doktora Antela před lety zveřejnil ty fotografie ‚před‘, což je v rozporu se zákony a což mě velmi vyděsilo. Takže to už víte,“ poznamenala.
Jeden fanoušek zveřejnil obal jejího EP Kill Kill z roku 2008, kde měla blonďaté vlasy. Tehdy ještě vystupovala pod rodným jménem Lizzy Grant. Autorka hitu Summertime Sadness se do diskuze zapojila a zdůraznila, že se od té doby vlastně nezměnila. „Ach, ona nikdy nikam nezmizela, už dost toho. Barva na vlasy z obchodu z vás nového člověka neudělá,“ napsala.
Minulý měsíc zpěvačka, která začala pod uměleckým jménem Lana Del Rey vystupovat v roce 2011, změnila název svého nového alba a odložila datum vydání.
Desáté album se mělo jmenovat Lasso a vyjít mělo už v květnu 2025. Zpěvačka ho nejprve přejmenovala na The Right Person Will Stay, ovšem nakonec album nese název Stove. Podle magazínu W vyjde pravděpodobně koncem ledna 2026.