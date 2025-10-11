Nebyla jsem na žádných plastikách. Na nose mám jen výplň, tvrdí Lana Del Rey

Autor:
  10:13
Americká zpěvačka Lana Del Rey (40) se pustila do diskuze s fanoušky poté, co ji jeden obvinil z toho, že má plastiku nosu. Autorka hitu Born to Die na sociální síti odhalila, jaké zákroky skutečně podstoupila.
Lana Del Rey v Los Angeles (7. prosince 2024)

Lana Del Rey v Los Angeles (7. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Lana Del Rey v modelu vycházejícím z kreace Alexandra McQueena z roku 2006
Lana Del Rey na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Lana Del Rey na udílení cen Grammy (Los Angeles, 4. února 2024)
Lana Del Rey
24 fotografií

Elizabeth Woolridge Grant alias Lana del Rey se pustila do debaty s fanouškem na Instagramu, který zpěvačce napsal, že se mu víc líbil její původní nos. „Její přirozený nos byl tak perfektní,“ stálo pod příspěvkem.

Zpěvačka na komentář zareagovala a uvedla věci na pravou míru. „Pro tebe i drahé čtenáře: za posledních 15 let svého života jsem nepodstoupila žádnou operaci ani anestézii!!“ vysvětlila.

Přiznala však, že si jen nechala pomocí výplní zvýraznit hřbet nosu, aby působil vyšší a bez hrbolku. „Trvá to sedm minut. Ve skutečnosti stážista doktora Antela před lety zveřejnil ty fotografie ‚před‘, což je v rozporu se zákony a což mě velmi vyděsilo. Takže to už víte,“ poznamenala.

Lana Del Reyová (Cannes 2012)

Jeden fanoušek zveřejnil obal jejího EP Kill Kill z roku 2008, kde měla blonďaté vlasy. Tehdy ještě vystupovala pod rodným jménem Lizzy Grant. Autorka hitu Summertime Sadness se do diskuze zapojila a zdůraznila, že se od té doby vlastně nezměnila. „Ach, ona nikdy nikam nezmizela, už dost toho. Barva na vlasy z obchodu z vás nového člověka neudělá,“ napsala.

Minulý měsíc zpěvačka, která začala pod uměleckým jménem Lana Del Rey vystupovat v roce 2011, změnila název svého nového alba a odložila datum vydání.

Desáté album se mělo jmenovat Lasso a vyjít mělo už v květnu 2025. Zpěvačka ho nejprve přejmenovala na The Right Person Will Stay, ovšem nakonec album nese název Stove. Podle magazínu W vyjde pravděpodobně koncem ledna 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

Chceme děti. Jenom řešíme jak, přiznává čerstvě ženatý Daniel Vymětal Krejčík

Zatímco Daniel Vymětal Krejčík pochází z pohřebácké rodiny, jeho manžel Jiří Vymětal z učitelské. Co to obnáší, poznal herec na vlastní kůži při seznamování se svojí budoucí tchyní. „Podal jsem jí...

11. října 2025

Nesnášela jsem svou střízlivou verzi, říká herečka Přichystalová o závislosti

Herečku Lumíru Přichystalovou (35) znají především diváci Ypsilonky nebo divadla NoD. Zahrála si ale i v seriálech Dáma a Král nebo Tátové na tahu. V pořadu 13. komnata promluvila o své závislosti na...

11. října 2025

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

10. října 2025

Tajemství šťastného manželství Matthewa McConaugheyho. Souvisí to s postelí

Matthew McConaughey (55) prozradil, že jedním z klíčů k jeho šťastnému třináctiletému manželství s Camilou Alvesovou (42) je malá postel. Hollywoodský herec tvrdí, že na menším lůžku se musejí s...

10. října 2025  14:11

Luke a Lorelai znovu spolu. Podívejte se, jak vypadají hvězdy Gilmorek po 25 letech

Ikonický seriál Gilmorova děvčata slaví letos čtvrtstoletí, a Hollywood si tuto příležitost nenechal ujít. Hlavní hvězda Lauren Grahamová, známá jako Lorelai Gilmoreová, milník oslavila odhalením...

10. října 2025  10:58

Jessica Simpsonová má svou kolekci sexy prádla. Poezie mého šatníku, říká

Americká herečka a zpěvačka Jessica Simpsonová (45) oznámila fanouškům, že spustila prodej vlastního spodního prádla ve spolupráci s obchodním řetězcem. Rodačka z Texasu sexy kousky předvedla sama.

10. října 2025  9:30

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

10. října 2025  8:08

Měl jsem psa, ale s děckem se to nedá srovnávat, říká vyčerpaný Tomáš Zástěra

Že bych šel po tom všem znovu do Survivoru, nepřipadá v úvahu. „Protože už jsem si to zkusil a nohy mám jenom dvě,“ říká Tomáš Zástěra, který bezprostředně po skončení účasti v reality show...

10. října 2025

Justýna Drábková hraje lesbu. V hororu jako kdysi její matka Jana Bernášková

Její matka Jana Bernášková natočila horor Krvavý Johann a její dcera Justýna, kterou má s dramatikem a režisérem Davidem Drábkem, se vydala doslova v jejich šlépějích. Vzala roli v krátkometrážním...

10. října 2025

Hrají moje stařenky. I taxikář se mě ptal, proč už nezpívám, vzpomíná Machálková

Premium

Je to třicet let, co měl premiéru muzikál Dracula. Představení, které se stalo legendou, zpěvačce Leoně Machálkové změnilo život. Za tu dobu se stala hvězdou, přišla o partnera a vychovala syna.

9. října 2025

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 226 volných pozic

V sexy latexové podprsence a kalhotkách. TikTokerka Rae měla odvážný koncert

Jedna z nejvlivnějších amerických influencerek na platformě TikTok Addison Rae vydala své první album s názvem Addison. Svým debutem chce vzdát poctu devadesátkovým popovým hitům, které jí v mládí...

9. října 2025  18:59

Potřebuju pomoc se zvládáním každodenního života, říká nemocná princezna

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) se vyjádřila ke své nadcházející zdravotní pauze, kterou potvrdil i norský královský dvůr. V říjnu se nezúčastní žádných oficiálních povinností, výjimkou...

9. října 2025  13:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.