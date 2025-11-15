„Nastal den, kdy mi má vlastní sestra řekla: ‚Už v tobě nevidím svou sestru.‘ A já hned pak zrušila zbytek turné,“ přiznala Lady Gaga v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.
Šlo o světové turné Joanne World Tour, které předčasně skončilo krátce po dokončení filmu Zrodila se hvězda. Situace byla natolik vážná, že zpěvačka musela urgentně vyhledat odbornou pomoc.
„Šla jsem do nemocnice, byla jsem úplně na dně. Nechali si mě tam na jednom z oddělení. Ano, zavřeli mě na psychiatrii. Potřebovala jsem si nutně dát pauzu. Nemohla jsem nic dělat. Úplně jsem se zhroutila. Bylo to opravdu děsivé. A přišla i chvíle, kdy jsem nevěřila, že se ještě někdy můžu zlepšit,“ popisuje.
V průběhu natáčení filmu Zrodila se hvězda brala lithium, což je stabilizátor nálady, který se používá k léčbě nebo kontrole manických epizod bipolární poruchy (manické deprese).
„Jsem opravdu šťastná, že jsem vůbec naživu. Vím, že to může znít dramaticky, ale všichni dobře víme, jak to může dopadnout,“ říká Gaga, vlastním jménem Stefani Joanne Angelina Germanotta.
Dnes o sobě tvrdí, že je zdravá a konečně zase sama sebou. Velký podíl na tom má podle jejích slov i snoubenec Michael Polansky, s nímž je od roku 2020. „Být zamilovaná do někoho, komu záleží na mém skutečném já, obrovsky změnilo můj život,“ dodala americká popová hvězda.