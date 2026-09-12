Lady Gaga se stala matkou. Podrobnosti ohledně miminka zatím tají

Zpěvačka web Page Six vyfotil, jak opatrně přidržuje hlavičku miminka v nosítku; na sobě měla domácí nebo pyžamové kalhoty a šedý kardigan. Mluvčí umělkyně zatím narození miminka nijak nekomentoval.
Lady Gaga se v minulosti netajila tím, že se chce stát matkou. Již v roce 2019 promluvila o plánech na založení rodiny. „Chci točit víc filmů, chci mít děti,“ prohlásila tehdy na otázku, co ji čeká v následující dekádě.
O rok později zpěvačka časopisu InStyle řekla, že se na děti těší, a zkušenost s výchovou a péčí o dítě označila za „neuvěřitelnou“.
„Opravdu chci být mámou. Doufám, že to bude má další hlavní role,“ prohlásila pak Lady Gaga v roce 2025 v pořadu The Late Show with Stephen Colbert.
Zpěvačka Lady Gaga a americký podnikatel, investor a filantrop Michael Polansky se dali dohromady v roce 2019. Spekulace o vztahu vyvolali fotky ze začátku roku 2020, na kterých se dvojice líbá na silvestrovské oslavě v Las Vegas.
Krátce nato svůj vztah oficiálně potvrdili na Instagramu a ještě více se sblížili během společné karantény v době pandemie covidu-19. Zasnoubili se v roce 2024, což zpěvačka potvrdila během olympijských her v Paříži. Při rozhovoru s francouzským premiérem Gabrielem Attalem na plaveckých závodech představila Michaela jako svého snoubence.