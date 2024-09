Lady Gaga vysvětlila, proč nikdy neřešila fámy, že je muž

„Když mi bylo něco málo přes dvacet, začaly se šířit zvěsti, že jsem muž. Jezdila jsem po celém světě, cestovala jsem na turné, propagovala své desky a téměř každý rozhovor, který jsem dělala, se točil kolem této fámy. Kvůli zfalšovaným snímkům na internetu se mě v každém rozhovoru ptali: Povídá se, že jste muž. Co na to říkáte?,“ uvedla zpěvačka v nedávném rozhovoru.

„Důvod, proč jsem na tuto otázku neodpověděla, byl ten, že jsem se s tou lží necítila jako oběť a pomyslela jsem si: A co děti, které by byly takovým obviněním zasaženy a mohly by si myslet, že se veřejná osoba jako já za to stydí? Byla jsem v situacích, kdy vyvracení těchto fám nebylo v nejlepším zájmu pro blaho ostatních,“ míní Lady Gaga.

Lady Gaga (Berlín, 24. října 2013)

Už před lety se okrajově k témě vyjádřila v rozhovoru s moderátorem Andersonem Cooperem. „Proč bych sakra měla ztrácet čas a vydávat tiskovou zprávu o tom, jestli mám, nebo nemám penis? Mým fanouškům je to jedno a mně taky,“ tvrdila v roce 2011.

I když to mnohdy vypadalo, že je bulvár důvodem, proč Lady Gaga trpěla úzkostmi a depresemi, ona sama tvrdí, že se fámami opravdu netrápila. Navíc si už prý zvykla na to, že o ní novináři lžou. „Lži se o mně píší už od mých dvaceti let. Je jasné, že se to bude dít, protože jsem veřejně známá osoba. Přijde mi to docela vtipné,“ řekla s tím, že musela snášet nenávist od lidí už od začátku své kariéry.

„Někteří lidé, se kterými jsem chodila na střední, mi to hodně ztěžovali. To je důvod, proč se nesmíte vzdát, když o vás lidé pochybují nebo vás shazují, musíte jít dál,“ uzavřela Lady Gaga.