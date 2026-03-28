Americká zpěvačka Lady Gaga, která 28. března slaví čtyřicetiny, vlétla do světa popu před lety jako uragán. Pozornost upoutala zejména svým provokativním chováním a extravagantními kostýmy, pozadu ale nezůstává ani její hudební talent - písničky, které si píše sama, oceňují fanoušci i kritika. Dnes platí za jednu z nejzářivějších a nejvlivnějších hudebních hvězd, na svém kontě má 16 cen Grammy a dosud prodala přes 124 milionů nahrávek.
Zpěvačka, která si přezdívku zvolila podle písničky Radio Gaga od skupiny Queen, ve své hudbě mísí taneční pop, elektro-pop s diskem a používá i prvky rocku či country. K jejím největším hitům patří písně Paparazzi, Poker Face, Just Dance, Bad Romance, Million Reasons či duet Shallow s hercem Bradleym Cooperem.
Dosud vydala šest sólových studiových alb a několikrát se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů. Než se vydala na sólovou dráhu, uplatnila se jako autorka, její songy zpívala třeba dívčí sestava Pussycat Dolls. Podepsána je i pod skladbami pro Britney Spearsovou, skupinu New Kids on the Block nebo zpěvačku Fergie.
Svoje debutové album The Fame s hity jako Poker Face či Paparazzi vydala v roce 2008. Deska, která je podle zpěvačky o tom, „že se každý může cítit slavný“, se dostala na vrchol světových hitparád, na špici britského žebříčku se dokonce udržela do té doby rekordních 154 týdnů. Úspěšné bylo i její následující album Born This Way (2011), třetí deska Artpop (2013) se již s tak velkým ohlasem kritiky a posluchačů nesetkala.
Zajímavou odbočkou v kariéře Lady Gaga bylo její album duetů Cheek to Cheek (2014) se swingovou a jazzovou legendou Tonym Bennettem, na kterém naplno předvedla svůj pěvecký talent. Následující deska Joanne (2016) překvapila svoji civilností a promyšlenou fúzí rocku, country a folku. Album Chromatica (2020) je opět plné blyštivého tanečního popu a zatím poslední deska Mayhem (2025) je zábavným mixem žánrů a nálad.
Od začátku platí za nepřehlédnutelný zjev popové scény, je pověstná extravagantním a provokativním oblečením včetně péřových a krajkových masek a různých pokrývek hlavy i obličeje. Jednou měla například na hlavě pokrývku ve tvaru klasického telefonního přístroje, jindy se jí na hlavě tyčil stříbrný humr a pozdvižení budí i svými kostýmy, které si sama navrhuje. Asi největší poprask vzbudila v roce 2010 na předávání hudebních cen MTV, kam si pro jednu z cen přišla oděna do šatů ze syrového hovězího masa.
Záležet si zpěvačka, které se přezdívá také „Madonna 21. století“ či „princezna popu“, dává i na vizuální stránce svých koncertů. Bohatým programem plným tanečníků, rozličných rekvizit, světelných a pyrotechnických efektů se jí daří pravidelně vyprodávat koncertní haly po celém světě.
Na její bezplatný koncert na brazilské pláži Copacabana dorazilo loni v květnu na 2,1 milionu diváků, čímž Lady Gaga o půl milionu účastníků překonala bezplatný koncert Madonny, který se na stejném místě konal o rok dříve. Lady Gaga se tak postarala o hudební vystoupení s historicky pátou největší účastí.
Dvakrát se předvedla i českým fanouškům. V roce 2010 ve vyprodané O2 areně bylo podle pořadatelů na jejím koncertě přibližně 17 000 diváků, v roce 2014 to bylo 10 000 lidí.
Několikrát se objevila i před filmovou kamerou a ani jako herečka si rozhodně nevedla špatně. V roce 2015 ztvárnila roli v epizodě televizního seriálu American Horror Story, za niž získala Zlatý glóbus. O tři roky později zazářila v romantickém dramatu Zrodila se hvězda a filmová skladba Shallow, jejíž je Lady Gaga spoluautorkou, získala Oscara za nejlepší píseň. Předloni ztvárnila jednu z hlavních rolí v kriminálním dramatu Joker: Folie à Deux, který je pokračováním úspěšného Jokera z roku 2019.
S klavírem začala jako čtyřletá
Zpěvačka, která se narodila 28. března 1986 v New Yorku jako Stefani Joanne Angelina Germanotta do italoamerické rodiny, se jako čtyřletá učila hrát na klavír podle sluchu. Ve 13 letech napsala svoji první klavírní baladu, o rok později už hrála po nočních klubech v New Yorku. V 17 letech se stala jedním z 20 vybraných talentovaných dětí, které se předčasně dostaly na prestižní univerzitu Tisch School of the Arts v New Yorku.
Snadné dospívání však Lady Gaga rozhodně neměla. Před několika lety přiznala, že se jako teenager stala obětí sexuálního násilí a od té doby trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dlouhodobě trpí také fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem, který způsobuje bolesti svalů v různých částech těla, potíže se spánkem a snížený práh bolesti.
S pozicí globální hudební superstar se zpočátku vyrovnávala jen velmi těžko. „Nemohla jsem v klidu nakupovat. Okamžitě někdo přišel a fotografoval si mě. Cítila jsem totální paniku, cítila jsem, že jsem objekt, ne člověk. Když jsem večeřela se svými přáteli a někdo se přiblížil ke stolu, všechno se kolem mě začalo točit. Byla to obrovská zátěž,“ řekla zpěvačka v loňském rozhovoru pro pořad Sunday Morning televizní stanice CBS.
V roce 2011 založila nadaci Born This Way, která podporuje programy na rozvoj mladých lidí. Dlouhodobě se také angažuje v prosazování práv sexuálních menšin.
Od roku 2020 je ve vztahu s americkým podnikatelem a technologickým investorem Michaelem Polanskym, se kterým se v roce 2024 zasnoubila.