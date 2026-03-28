Od šatů z masa, přes 16 cen Grammy až po Oscara. Lady Gaga slaví čtyřicetiny

Lady Gaga patří mezi nejzářivější světové hvězdy. Začalo to šokujícími módními výstřelky a chytlavým popem. Zpěvačka ale dokázala svůj nesporný hudební talent a získala na svou stranu i přísné hudební kritiky. Na prahu čtyřicítky ale přiznala, že slávu nenesla dobře.
Americká zpěvačka Lady Gaga, která 28. března slaví čtyřicetiny, vlétla do světa popu před lety jako uragán. Pozornost upoutala zejména svým provokativním chováním a extravagantními kostýmy, pozadu ale nezůstává ani její hudební talent - písničky, které si píše sama, oceňují fanoušci i kritika. Dnes platí za jednu z nejzářivějších a nejvlivnějších hudebních hvězd, na svém kontě má 16 cen Grammy a dosud prodala přes 124 milionů nahrávek.

Grammy za album roku má Bad Bunny, uspěli i Kendrick Lamar, Lady Gaga či Billie Eilish

Zpěvačka, která si přezdívku zvolila podle písničky Radio Gaga od skupiny Queen, ve své hudbě mísí taneční pop, elektro-pop s diskem a používá i prvky rocku či country. K jejím největším hitům patří písně Paparazzi, Poker Face, Just Dance, Bad Romance, Million Reasons či duet Shallow s hercem Bradleym Cooperem.

Dosud vydala šest sólových studiových alb a několikrát se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů. Než se vydala na sólovou dráhu, uplatnila se jako autorka, její songy zpívala třeba dívčí sestava Pussycat Dolls. Podepsána je i pod skladbami pro Britney Spearsovou, skupinu New Kids on the Block nebo zpěvačku Fergie.

Svoje debutové album The Fame s hity jako Poker Face či Paparazzi vydala v roce 2008. Deska, která je podle zpěvačky o tom, „že se každý může cítit slavný“, se dostala na vrchol světových hitparád, na špici britského žebříčku se dokonce udržela do té doby rekordních 154 týdnů. Úspěšné bylo i její následující album Born This Way (2011), třetí deska Artpop (2013) se již s tak velkým ohlasem kritiky a posluchačů nesetkala.

Po natáčení filmu Zrodila se hvězda mě zavřeli na psychiatrii, přiznala Lady Gaga

Zajímavou odbočkou v kariéře Lady Gaga bylo její album duetů Cheek to Cheek (2014) se swingovou a jazzovou legendou Tonym Bennettem, na kterém naplno předvedla svůj pěvecký talent. Následující deska Joanne (2016) překvapila svoji civilností a promyšlenou fúzí rocku, country a folku. Album Chromatica (2020) je opět plné blyštivého tanečního popu a zatím poslední deska Mayhem (2025) je zábavným mixem žánrů a nálad.

Od začátku platí za nepřehlédnutelný zjev popové scény, je pověstná extravagantním a provokativním oblečením včetně péřových a krajkových masek a různých pokrývek hlavy i obličeje. Jednou měla například na hlavě pokrývku ve tvaru klasického telefonního přístroje, jindy se jí na hlavě tyčil stříbrný humr a pozdvižení budí i svými kostýmy, které si sama navrhuje. Asi největší poprask vzbudila v roce 2010 na předávání hudebních cen MTV, kam si pro jednu z cen přišla oděna do šatů ze syrového hovězího masa.

Záležet si zpěvačka, které se přezdívá také „Madonna 21. století“ či „princezna popu“, dává i na vizuální stránce svých koncertů. Bohatým programem plným tanečníků, rozličných rekvizit, světelných a pyrotechnických efektů se jí daří pravidelně vyprodávat koncertní haly po celém světě.

Na její bezplatný koncert na brazilské pláži Copacabana dorazilo loni v květnu na 2,1 milionu diváků, čímž Lady Gaga o půl milionu účastníků překonala bezplatný koncert Madonny, který se na stejném místě konal o rok dříve. Lady Gaga se tak postarala o hudební vystoupení s historicky pátou největší účastí.

Těším se, až budu maminkou, přiznává Lady Gaga. Promluvila i o boji s psychózou

Dvakrát se předvedla i českým fanouškům. V roce 2010 ve vyprodané O2 areně bylo podle pořadatelů na jejím koncertě přibližně 17 000 diváků, v roce 2014 to bylo 10 000 lidí.

Několikrát se objevila i před filmovou kamerou a ani jako herečka si rozhodně nevedla špatně. V roce 2015 ztvárnila roli v epizodě televizního seriálu American Horror Story, za niž získala Zlatý glóbus. O tři roky později zazářila v romantickém dramatu Zrodila se hvězda a filmová skladba Shallow, jejíž je Lady Gaga spoluautorkou, získala Oscara za nejlepší píseň. Předloni ztvárnila jednu z hlavních rolí v kriminálním dramatu Joker: Folie à Deux, který je pokračováním úspěšného Jokera z roku 2019.

S klavírem začala jako čtyřletá

Zpěvačka, která se narodila 28. března 1986 v New Yorku jako Stefani Joanne Angelina Germanotta do italoamerické rodiny, se jako čtyřletá učila hrát na klavír podle sluchu. Ve 13 letech napsala svoji první klavírní baladu, o rok později už hrála po nočních klubech v New Yorku. V 17 letech se stala jedním z 20 vybraných talentovaných dětí, které se předčasně dostaly na prestižní univerzitu Tisch School of the Arts v New Yorku.

Snadné dospívání však Lady Gaga rozhodně neměla. Před několika lety přiznala, že se jako teenager stala obětí sexuálního násilí a od té doby trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Dlouhodobě trpí také fibromyalgií, chronickým únavovým syndromem, který způsobuje bolesti svalů v různých částech těla, potíže se spánkem a snížený práh bolesti.

S pozicí globální hudební superstar se zpočátku vyrovnávala jen velmi těžko. „Nemohla jsem v klidu nakupovat. Okamžitě někdo přišel a fotografoval si mě. Cítila jsem totální paniku, cítila jsem, že jsem objekt, ne člověk. Když jsem večeřela se svými přáteli a někdo se přiblížil ke stolu, všechno se kolem mě začalo točit. Byla to obrovská zátěž,“ řekla zpěvačka v loňském rozhovoru pro pořad Sunday Morning televizní stanice CBS.

V roce 2011 založila nadaci Born This Way, která podporuje programy na rozvoj mladých lidí. Dlouhodobě se také angažuje v prosazování práv sexuálních menšin.

Od roku 2020 je ve vztahu s americkým podnikatelem a technologickým investorem Michaelem Polanskym, se kterým se v roce 2024 zasnoubila.

28. března 2026

