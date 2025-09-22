„Zpět do pořadu Showtime na Primě jsem se nevrátila proto, že už jsem zdravá. Ale proto, že i při léčbě se zatím cítím dobře a chyběli mi diváci i kolegové,“ svěřila se Něrgešová.
„O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila.
Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize
„Mimochodem, bez vlasů je to skvělé! Super zkušenost. Nic. Jsou to jenom vlasy,“ dodala moderátorka, která v červnu podstoupila operaci, při níž jí vyoperovali z hlavy nádor glioblastom.
Poté podstoupila sérii chemoterapií a ozařování a na začátku září se opět objevila na obrazovce v paruce, kterou jí připravili na míru.
Přes své obavy moderování zvládla bez problémů. O své nemoci se ale veřejně vyjadřovat nechce. „Já to hlavně zvládám se svými opravdu nejbližšími, pro všechny ostatní mám úsměv na rtech. A vzhůru do práce. Je to takový stav, kdy to nechci sdílet s nikým jiným, než se svými úplně nejbližšími,“ řekla.
Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.
V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.
Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu. Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy a později ShowTime.
Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.
29. července 2025