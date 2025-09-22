Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Autor:
  20:00
Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat divákům poprvé bez paruky.
Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová | foto: Jan Zátorský pro FTV Prima

Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová se v pondělí 8. září 2025 vrátila k moderování pořadu Showtime...
40 fotografií

„Zpět do pořadu Showtime na Primě jsem se nevrátila proto, že už jsem zdravá. Ale proto, že i při léčbě se zatím cítím dobře a chyběli mi diváci i kolegové,“ svěřila se Něrgešová.

„O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila.

Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize

„Mimochodem, bez vlasů je to skvělé! Super zkušenost. Nic. Jsou to jenom vlasy,“ dodala moderátorka, která v červnu podstoupila operaci, při níž jí vyoperovali z hlavy nádor glioblastom.

Poté podstoupila sérii chemoterapií a ozařování a na začátku září se opět objevila na obrazovce v paruce, kterou jí připravili na míru.

Přes své obavy moderování zvládla bez problémů. O své nemoci se ale veřejně vyjadřovat nechce. „Já to hlavně zvládám se svými opravdu nejbližšími, pro všechny ostatní mám úsměv na rtech. A vzhůru do práce. Je to takový stav, kdy to nechci sdílet s nikým jiným, než se svými úplně nejbližšími,“ řekla.

Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)
Laďka Něrgešová
40 fotografií

Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.

V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.

Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu. Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy a později ShowTime.

Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.

29. července 2025
Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká

Zpěvačka Olga Lounová (44) oznámila v pořadu ShowTime na Primě, že čeká druhé dítě. Její prosincový koncert v O2 universum ale těhotenství neohrozí.

22. září 2025  20:40

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

22. září 2025

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

22. září 2025  18:10

OBRAZEM: Kérky, mříže a korunka. Ženská věznice v Bogotě měla vlastní soutěž miss

Ženám v nápravném zařízení Buen Pastor v Bogotě se dostalo nevšedního zpestření. Jako součást převýchovného procesu věznice uspořádala soutěž „Miss Sympatie“. Spíše než o krásu v soutěži jde o...

22. září 2025  17:55

Herec Tom Holland utrpěl otřes mozku po pádu při natáčení Spider-Mana

Tom Holland byl převezen do nemocnice poté, co utrpěl zranění na natáčení filmu Spider-Man: Brand New Day v britských Leavesden Studios v severozápadním Londýně. Podle informací deníku The Mail si...

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:45

Herečka Natálie Holíková ze seriálu Ulice je poprvé maminkou, ukázala foto dítěte

Představitelka kuchařky a majitelky hospody Martiny z oblíbeného seriálu Ulice je maminkou. Herečka Natálie Holíková (34) se s radostnou novinou pochlubila na Instagramu. Své první dítě přivítala na...

22. září 2025  12:20

Pohřbívají ji. Herečka Holubová reaguje na zprávu o svém špatném zdravotním stavu

Na sociálních sítích koluje informace o tom, že Eva Holubová (66) skončila ve vážném stavu v nemocnici. U odkazu na článek je navíc černobílá fotografie herečky doplněná křížkem. Holubová vyvrátila,...

22. září 2025  10:26

Malá prsa mi nevadí, říká po druhé mastektomii Summer z Pobřežní hlídky

Herečka Nicole Eggertová (53), známá rolí plavčice Summer Quinnové v seriálu Pobřežní hlídka, sdílela aktuální informace o svém zdravotním stavu po druhé mastektomii. Nedávno prodělala rekonstrukční...

22. září 2025  10:10

Herečka Monica Bellucci a režisér Tim Burton se po dvouletém vztahu rozešli

Jedna z nejkrásnějších italských hereček Monica Bellucci (60) a slavný americký režisér Tim Burton (67) oznámili, že se po dvouletém vztahu rozcházejí.

22. září 2025  9:35

„Jsou to dravý bestie!“ Kdo se nejvíc bojí hodnocení poroty na StarDance Tour?

Koho bude tentokrát porota nejvíc grilovat? Pokud účastníci, kteří kývli na tančení ve StarDance Tour, doufali, že hodnocení poroty ujdou, mýlili se. Součástí tanečních vystoupení bude totiž opět...

22. září 2025  9:30

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Sochař David Černý o dětství s ADHD: Matikářka mě chtěla dostat do polepšovny

Ze jeho dětství se tomu říkalo „neklidné dítě“. Dnes má tento syndrom název ADHD, čemuž se samotný sochař a výtvarník David Černý směje. V pořadu 13. komnata prozradil, že ho víc než rodiče umělci...

22. září 2025

Infrastruktura kámošů a hospod mi v Brně naprosto vyhovuje, říká Jan Kolařík

Na výsluní popularity se Jan Kolařík dostal především díky satirickému seriálu Dobré ráno, Brno!. Sám v moravské metropoli od dětství žije, ale v Praze často natáčí, takže může objektivně zhodnotit...

22. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.