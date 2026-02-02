Laďka Něrgešová slaví 50. Nechť tady ještě pár měsíců nebo let zůstanu, přeje si

„Tak jo! Je mi padesát! Na Hromnice… svíčky proti nemocem! 50 NAROZENINY! 2. 2. 1976 Praha… Po květnové operaci mozku – vlastně neskutečná věc! Jsem vděčná za každý den. I za všechny lékaře sestry a onkology. Kamarády, rodinu a dobré duše. A moc si přeju tu BÝT ještě pár měsíců…let? Pro MOJE DĚTI! Dva nádory. Jedna velká prosba. Nechť se stane ZÁZRAK, a já tu ještě pár let zůstanu. DĚKUJU!“ napsala Laďka Něrgešová na sociálních sítích ke své fotce v tričku s rokem svého narození.
Moderátorka loni prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. Pak podstoupila další léčbu a rozhodla se také vrátit na televizní obrazovky. Tam se ukázala divákům poprvé bez paruky.
„Zpět do pořadu Showtime na Primě jsem se nevrátila proto, že už jsem zdravá. Ale proto, že i při léčbě se zatím cítím dobře a chyběli mi diváci i kolegové,“ svěřila se Něrgešová loni na podzim.
„O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila.
„Mimochodem, bez vlasů je to skvělé! Super zkušenost. Nic. Jsou to jenom vlasy,“ dodala moderátorka, které při operaci odstranili z hlavy nádor glioblastom.
Přes své obavy návrat k moderování zvládla bez problémů. O své nemoci se ale veřejně vyjadřovat nechce. „Já to hlavně zvládám se svými opravdu nejbližšími, pro všechny ostatní mám úsměv na rtech. A vzhůru do práce. Je to takový stav, kdy to nechci sdílet s nikým jiným, než se svými úplně nejbližšími,“ řekla.
Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.
V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.
Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu. Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy a později ShowTime.
Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.
9. října 2025