Laďka Něrgešová slaví 50. Nechť tady ještě pár měsíců nebo let zůstanu, přeje si

Autor:
  8:24
Laďka Něrgešová, která se od loňského května léčí s rakovinou mozku, slaví padesátiny. Na Instagramu zveřejnila vzkaz, ve kterém děkuje za každý den života a přeje si zůstat na světě co nejdéle pro své děti. Moderátorka také prozradila, že místo jednoho nádoru bojuje v současnosti se dvěma.
Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová | foto: Jan Zátorský pro FTV Prima

Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)
Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová se v pondělí 8. září 2025 vrátila k moderování pořadu Showtime...
38 fotografií

„Tak jo! Je mi padesát! Na Hromnice… svíčky proti nemocem! 50 NAROZENINY! 2. 2. 1976 Praha… Po květnové operaci mozku – vlastně neskutečná věc! Jsem vděčná za každý den. I za všechny lékaře sestry a onkology. Kamarády, rodinu a dobré duše. A moc si přeju tu BÝT ještě pár měsíců…let? Pro MOJE DĚTI! Dva nádory. Jedna velká prosba. Nechť se stane ZÁZRAK, a já tu ještě pár let zůstanu. DĚKUJU!“ napsala Laďka Něrgešová na sociálních sítích ke své fotce v tričku s rokem svého narození.

Moderátorka loni prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. Pak podstoupila další léčbu a rozhodla se také vrátit na televizní obrazovky. Tam se ukázala divákům poprvé bez paruky.

„Zpět do pořadu Showtime na Primě jsem se nevrátila proto, že už jsem zdravá. Ale proto, že i při léčbě se zatím cítím dobře a chyběli mi diváci i kolegové,“ svěřila se Něrgešová loni na podzim.

„O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila.

Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)

„Mimochodem, bez vlasů je to skvělé! Super zkušenost. Nic. Jsou to jenom vlasy,“ dodala moderátorka, které při operaci odstranili z hlavy nádor glioblastom.

Přes své obavy návrat k moderování zvládla bez problémů. O své nemoci se ale veřejně vyjadřovat nechce. „Já to hlavně zvládám se svými opravdu nejbližšími, pro všechny ostatní mám úsměv na rtech. A vzhůru do práce. Je to takový stav, kdy to nechci sdílet s nikým jiným, než se svými úplně nejbližšími,“ řekla.

Laďka Něrgešová předvedla „helmičku“ na léčbu rakoviny elektrickým proudem

Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.

V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.

Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu. Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy a později ShowTime.

Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.

9. října 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Iva Pazderková ukázala odvážné snímky. Skvělá práce, pochválil ji Hynek Čermák

Iva Pazderková překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které...

Iva Pazderková (45) překvapila sérií odvážných snímků z wellness pobytu, které zveřejnila na svém instagramovém profilu. Herečka, moderátorka a stand-up komička vyzvala své sledující, aby si také...

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková

Petra Hřebíčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. ledna 2026)

Herečka Petra Hřebíčková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že původně nechtěla vzít roli ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. S nahotou před kamerou nebo na jevišti má...

Vandalismus? Sydney Sweeney pověsila na slavný nápis Hollywood podprsenky

Sydney Sweeney v kampani na prádlo Syrn

Herečka Sydney Sweeney (28) na svém Instagramu zveřejnila video, jak se tajně v noci vloupala k nápisu Hollywood v Los Angeles a pověsila na něj podprsenky své nové řady Syrn. Někteří fanoušci...

Laďka Něrgešová slaví 50. Nechť tady ještě pár měsíců nebo let zůstanu, přeje si

Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová, která se od loňského května léčí s rakovinou mozku, slaví padesátiny. Na Instagramu zveřejnila vzkaz, ve kterém děkuje za každý den života a přeje si zůstat na světě co nejdéle pro...

2. února 2026  8:24

Konec nahazování přehazovačky, doporučují transplantaci vlasů bratři z O5 a Radeček

Bratři Polákovi ze skupiny O5 a Radeček podstoupili transplantaci vlasů. O...

Bratři Tomáš a Ondřej Polákovi z kapely O5 a Radeček podstoupili transplantaci vlasů. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvili nejen o tom, jak probíhal zákrok. Řeč byla i o mužském sebevědomí a o tom,...

2. února 2026

Ivan Lupták bydlí kousek od brány do pekel. Dějí se tam divné věci, říká

Vůbec už necítím potřebu mimopracovních kontaktů. Samota mi vyhovuje, v ní se...

Před šesti lety se odstěhoval s přítelem do domu za Prahou a stal se z něho vesničan. Do hlavního města se ale Ivan Lupták pravidelně vrací kvůli divadlu. Nově nazkoušel hru Chlapi radši lžou, v níž...

2. února 2026

Jako sanitář jsem odhalil odporné praktiky ve zdravotnictví. Herec Enčev vypráví

Premium
Milan Enčev při natáčení seriálu Agrometal (2022)

Má za sebou roky v divadle i před kamerou. Jako herec se Milan Enčev živil většinu svého života, ale před časem se sám rozhodl na čas herectví vzdát a zkusit jinou profesi. Díky manželce si pohrával...

1. února 2026

Rapper Snoop Dogg přišel o další vnouče. Zemřelo v pouhých deseti měsících

Snoop Dogg s dcerou Cori (2025)

Rapper Snoop Dogg před šesti lety přišel o vnuka kvůli syndromu náhlého úmrtí kojence. Teď oplakává další. Jeho dcera Cori Broadusová (26) oznámila, že její nedonošené dítě v deseti měsících zemřelo.

1. února 2026  13:46

Nová Lara Croft při natáčení zjistila zdravotní problém. Je to fuška, říká

Herečka Sophie Turnerová se pochlubila fotkou v plavkách. (20. května 2025)

Herečka Sophie Turnerová (29), kterou diváci znají hlavně jako Sansu ze seriálu Hra o Trůny, bude novou představitelkou neohrožené fiktivní archeoložky Lary Croft. Během natáčení akčních scén nicméně...

1. února 2026  9:56

Věřím už jen v lepší zítřky, říká o manželově nemoci Andrea Sestini Hlaváčková

Andrea Sestini Hlaváčková (2025)

Bývalá profesionální tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (39) není jen mámou na plný úvazek. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co je její nová profese, a promluvila i o tom, jak je na tom zdravotně...

1. února 2026

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici a promluvila o svém vztahu k politice

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici

Herečka Sydney Sweeney (28) pokračuje s provokativní propagací své kolekce spodního prádla Syrn. Poté, co rozvěsila podprsenky na ikonický nápis Hollywood, prošla se v prádle přímo na ulici....

1. února 2026

Jeho tahali za rukáv, jí dali loktem. Viktor Dyk s manželkou o životě rockové hvězdy

Premium
Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Jako rocker má za sebou Viktor Dyk bouřlivé časy. Před lety se však jeho svět na chvíli zastavil, když utrpěl vážná poranění po pádu. Přehodnotil životní priority a na život se dívá trochu jinak....

31. ledna 2026

Bianca Censori chtěla Westa opustit, než nastoupil dobrovolně do léčebny

Bianca Censori a Kanye West v New Yorku (červen 2025)

Kanye West (48) a Bianca Censori (31) byli na pokraji rozvodu. Podle zdroje časopisu People byla Censori v manželství nešťastná a chtěla Westa opustit. Pak se ale uvolil, že bude řešit své psychické...

31. ledna 2026  13:40

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

31. ledna 2026  9:30

Vanda Hybnerová za terapeuta neutrácí, „léčí“ ji koně. Teď chce pomáhat dětem

„Můj současný partner Žolík je kříženec jezevčíka a Jacka Russella. Z obou...

Roky přibývají a sil ubývá. Vanda Hybnerová, která už léta pendluje mezi Prahou a Vysočinou, kde má ranč s koňmi, to ale nevzdává. „Od zvířat, zvlášť od těch starých, nemůžete ze dne na den odejít,...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.