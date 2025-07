Laďka Něrgešová je po chemoterapii a ozařování. Našli jí nádor na mozku

„Ne všechny zprávy tady říkáme rádi. A dnes je ten den, který mezi ně patří. Téměř na tři měsíce Laďka Něrgešová zmizela z obrazovek Primy a my vám dnes řekneme proč. Laďka Něrgešová, skvělá moderátorka, která se v Showtimu objevuje už 14 let. Vždy usměvavá, zábavná. Ale hlavně bez nadsázky výrazná a nedílná součást naší televizní rodiny. A také pečlivá máma dvou dětí. 5. května bohužel vedla její cesta z pražského studia rovnou do nemocnice, kde slyšela nekompromisní verdikt lékařů,“ stojí v příspěvku televize na sociálních sítích.

Něrgešová musela podstoupit akutní operaci. Tu v Ústřední vojenské nemocnici provedl primář David Netuka, který moderátoce z hlavy vyoperoval nádor glioblastom.

„Přestože je tento nádor obtížně léčitelný, moderní medicína dává pacientům stále více možností a naděje. Tu neztrácí ani Laďka. A my s ní. Minulý týden ukončila sérii chemoterapií a ozařování. My v redakci zpravodajství věříme, že vše dobře dopadne a Laďka se vrátí,“ dodali zástupci Primy.

Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.

Ondřej Brzobohatý, Veronika Zaňková, Aneta Langerová a Laďka Něrgešová (2004)

Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu.

V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.

Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy.

Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.