Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize

  20:20
I když herečka a moderátorka Laďka Něrgešová (49) vyjádřila obavy ze svého návratu na televizní obrazovky, zvládla to skvěle. Po téměř čtyřech měsících opět moderovala primácký pořad ShowTime.
Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)

Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025) | foto: FTV Prima

Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)
Petr Suchoň a Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)
Laďka Něrgešová hlásí návrat na obrazovky! Slibuje si od něho rozptýlení od...
Laďka Něrgešová oznámila v rozhovoru pro Showtime, že se v pondělí 8. září...
Laďka Něrgešová kvůli nemoci a léčbě měla při svém návratu paruku, kterou jí předtím upravili na míru. Moderátorka měla třpytivé šaty a outfit doplnila lodičkami smetanové barvy.

S humorem sobě vlastním uvedla reportáže o pražském koncertě Robbieho Williamse, předávání cen MTV Video Music Awards, příspěvky o podpoře hokejového Litvínova, o Karlosovi Vémolovi na dostizích a Janě Švandové coby modelce na fashion weeku.

Petr Suchoň a Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)

Před rozloučením s diváky chtěla Laďka Něrgešová říct vtip, ale vešel moderátor Petr Suchoň a předal jí květinu, kterou nazval FuckCancerLície. Moderátorku, na kterou prozradil, že se po vysílání chystala na pivko, tím rozesmál. Nezapomněl dodat, že všechny její návrat potěšil.

Prima na konci července oznámila, že důvodem tříměsíční absence Něrgešové v pořadu ShowTime je akutní operace, kterou podstoupila kvůli nádoru na mozku. V Ústřední vojenské nemocnici jí vyoperovali z hlavy nádor glioblastom. Poté, co ukončila sérii chemoterapií a ozařování, oznámila postupní návrat na obrazovky.

„Zkusím se tam na pár dní v měsíci vždycky vrátit, abych přišla na jiné myšlenky. Což asi doufám bude fungovat,“ oznámila Laďka Něrgešová v neděli večer v rozhovoru pro Showtime na CNN Prima News.

O své nemoci se odmítá bavit. „Já to hlavně zvládám se svými opravdu nejbližšími, pro všechny ostatní mám úsměv na rtech. A vzhůru do práce. Je to takový stav, kdy to nechci sdílet s nikým jiným, než se svými úplně nejbližšími,“ řekla.

Z návratu před kamery měla obavy. „Je to asi divný, co teď řeknu, ale já mám strašný strach. Protože když vám vyndají takhle velký kus mozku, tak... Mám pocit, že to nezvládnu. Ale uvidíme. Když to nezvládnu, tak půjdu zase domů, že jo. Ono se asi nic horšího stát nemůže, než že by se opravdu stalo něco hrozného,“ prohlásila před svým pondělním vysíláním.

Laďka Něrgešová své první velké angažmá získala v Horáckém divadle v Jihlavě, působila také jako moderátorka v soukromém Hitrádiu Vysočina. Po návratu do Prahy začala moderovat v soukromých stanicích jako Rádio City, Rádio Kiss, Expres či Frekvence 1.

Ondřej Brzobohatý, Veronika Zaňková, Aneta Langerová a Laďka Něrgešová (2004)

Mezi roky 2000 a 2013 působila v pražském Činoherním klubu. Objevila se v seriálech Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, uváděla show Bar či Farmář hledá ženu nebo VIP zprávy a později ShowTime.

V tandemu s Ondřejem Brzobohatým a Petrem Holíkem uváděla první dva ročníky show Česko hledá SuperStar v letech 2004 a 2005.

Režisér Filip Renč ji obsadil ve svém filmu Román pro ženy do role Ingrid. Je rozvedená, má syna Adama a dceru Medu.

29. července 2025
Laďka Něrgešová se po operaci nádoru na mozku vrátila do televize

I když herečka a moderátorka Laďka Něrgešová (49) vyjádřila obavy ze svého návratu na televizní obrazovky, zvládla to skvěle. Po téměř čtyřech měsících opět moderovala primácký pořad ShowTime.

8. září 2025  20:20

