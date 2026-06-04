„Moje maminka. Srdce moje! Zemřela 3.6. večer. Před 5 lety. Doma! Za neskutečné asistence Cesta domů. Veliká pomoc,“ připomněla moderátorka organizaci, která pomáhá smrtelně nemocným pacientům opustit nemocnici a dává jim možnost strávit závěr života v domácím prostředí s rodinou. Provozuje také domácí hospic a poskytuje rady nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.
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Vzbouřila jsem se, když mi chtěli vzít kus lebky, popsala Laďka Něrgešová
Laďka Něrgešová ve svém příspěvku prozradila, na co její maminka zemřela. „Na glioblastom. Stejný nádor jaký mám i já. Pořád to bolí. A i proto tu chci být pro své děti….co nejdéle. Prosím,“ napsala moderátorka, která se diagnózu dozvěděla v květnu roku 2025.
Od té doby podstoupila operaci, chemoterapii, ozařování a začala nosit speciální zařízení TTF Optune, kterému přezdívá „helmička“ a musí ho nosit připojené k hlavě přibližně 85 % času. Přístroj je neustále napojený na baterie, které je nutné měnit každé čtyři hodiny. Celý systém váží kolem čtyř kilogramů.
Přístroj ničí nádorové buňky elektrickým proudem a měl by pomoci moderátorce prodloužit život.