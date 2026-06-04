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Maminka zemřela na stejný nádor jako mám já, prozradila Laďka Něrgešová

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  9:15
Moderátorka Laďka Něrgešová (50) sdílela na sociálních sítích vzpomínku na svou maminku. Ta zemřela před pěti lety a moderátorka prozradila, že trpěla stejnou nemocí, jakou si teď sama prochází.
Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ!...

Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ! Karafiáty, asparágus a bonboniéra,“ napsala moderátorka k fotce. | foto: Instagram @ladka_nergesova

Laďka Něrgešová a metoda TTF Optune
Obraz Laďky Něrgešové
Laďka Něrgešová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)
Laďka Něrgešová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (premiéra 3. února 2026)
28 fotografií

„Moje maminka. Srdce moje! Zemřela 3.6. večer. Před 5 lety. Doma! Za neskutečné asistence Cesta domů. Veliká pomoc,“ připomněla moderátorka organizaci, která pomáhá smrtelně nemocným pacientům opustit nemocnici a dává jim možnost strávit závěr života v domácím prostředí s rodinou. Provozuje také domácí hospic a poskytuje rady nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám.

Vzbouřila jsem se, když mi chtěli vzít kus lebky, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová ve svém příspěvku prozradila, na co její maminka zemřela. „Na glioblastom. Stejný nádor jaký mám i já. Pořád to bolí. A i proto tu chci být pro své děti….co nejdéle. Prosím,“ napsala moderátorka, která se diagnózu dozvěděla v květnu roku 2025.

Od té doby podstoupila operaci, chemoterapii, ozařování a začala nosit speciální zařízení TTF Optune, kterému přezdívá „helmička“ a musí ho nosit připojené k hlavě přibližně 85 % času. Přístroj je neustále napojený na baterie, které je nutné měnit každé čtyři hodiny. Celý systém váží kolem čtyř kilogramů.

Přístroj ničí nádorové buňky elektrickým proudem a měl by pomoci moderátorce prodloužit život.

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