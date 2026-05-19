Vzbouřila jsem se, když mi chtěli vzít kus lebky, popsala Laďka Něrgešová

Moderátorka a herečka Ladislava Něrgešová (50) promluvila otevřeně o operaci mozku v podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou na rádiu Blaník. Setkala se tam se svým lékařem Davidem Netukou a prozradila, kdy se vzepřela jeho rozhodnutí.
Laďka Něrgešová odhodila paruku.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. | foto: Pro FTV Prima Jan Zátorský

„Davida jsem poprvé viděla až v den D. Předtím jsem to konzultovala s jeho kolegou, ale jela jsem na magnetickou rezonanci. Ten večer jsem měla vysílat a neudělalo se mi dobře,“ popsala Něrgešová.

Bylo 5. května 2025 a moderátorka plánovala z nemocnice odejít, ale doktor Netuka byl proti. „Už nebyl v práci a oni ho zavolali, ať se vrátí. Řekl: ‚Je to špatné, já vás otevřu.‘ Já mu řekla, ať na to zapomene, že dnes vysílám, takže jestli je to takový problém, tak večer odvysílám, zařídím si děti a zítra ráno mohu přijít. On řekl, že to vůbec, a já si říkala: ‚Co to je za blbce?‘ Pak mi řekli, kdo to je, a už si nic nepamatuju, až jak jsem se probudila na jipce,“ vzpomíná Něrgešová.

Spím napojená na přístroj, žíly rozpíchané jak řešeto, popsala Laďka Něrgešová

„V tu chvíli nebyl čas na dlouhé filozofování a diskusi, tam to muselo být trochu direktivnější, protože v přímém přenosu by to nebylo dobře,“ vysvětlil Netuka, který tehdy moderátorce zachránil život a ona s ním nyní diskutuje veškeré procedury, které podstupuje i v jiných nemocnicích.

„Vzbouřila jsem se, pokud vím, jen jednou, když mi chtěl vzít půlku lebky a to jsem se trochu vztekala, brečela vzteky a myslím, že jsem i křičela. V tu chvíli jsem věděla, že přes to nepojede vlak, že lebku mi brát nebude,“ vysvětlila Něrgešová.

Pacient má poslední slovo, takže doktor Netuka přijal její řešení. „Já byl přesvědčený, že se to musí udělat, ona byla přesvědčena, že přes to nejede vlak, ale zároveň ta její cesta nebyla zločinem. Kdyby to byl zločin, tak bych si prosadil svoje. Já jsem nebyl přesvědčený, že to dopadne, ale dopadlo,“ říká Netuka.

Po operaci byla Něrgešová několik týdnů odkázána na pomoc okolí. „Měsíc a půl jsem byla v tak jiném stavu, že jsem nevěděla ani jak se otevírá můj dům a jak se dostanu do mobilu. Musela jsem kolem sebe mít lidi, kteří vodili mě a moje děti, protože já jsem byla úplně vyndaná,“ popsala.

Chtěla taky ihned skončit s prací, což jí lékař rozmluvil. „Hned po operaci jsem zavolala na Primu a do další práce a řekla jsem: ‚Konec. Já chci umřít doma, starat se o děti, vyklidím si skříně.‘ A David řekl: ‚Zpátky do práce nebo budete úplně v ....‘ Takže jsem zavolala do práce, že tomu nerozumím, ale chce to doktor, tak se vracím,“ vysvětlila.

Laďka Něrgešová se v pondělí 8. září 2025 vrátila k moderování pořadu Showtime na Primě.

Psychicky jí to pomohlo a taky přestala vyhledávat nešťastné statistiky a dokázala se uklidnit. „Na té jipce jsem samozřejmě dohledávala a doptávala se na informace, které mi nikdo nechtěl sdělovat, tak jsem se uchýlila k těm grafům. Tam se dozvíte strašné věci. Pak začnete chodit na různá vyšetření a všichni vám řeknou: ‚Na grafy se vykašlete, to je úplný nesmysl. Uvolněte se.‘ Já jsem nastavila mód, který mám na všechno. Když je nějaká krize, tak jdu do úplného dna, a pak jdu na úplný vrchol. Mě nedostanete. Já chápu, že tu nebudu deset let. Ale třeba jo,“ říká Něrgešová.

Lidem, kteří nad sebou nemají takovou hrozbu, vzkazuje, aby neřešili nepodstatné věci. „Za poslední rok mi přijde divné, kolik kravin dokáží lidé řešit. Vždycky řeknu: To si děláš legraci? Já nevím, jestli budu žít další dva měsíce a ty tu řešíš takovou kravinu? Vzpamatuj se! Úsměv,“ dodává Laďka Něrgešová.

19. května 2026  9:34

