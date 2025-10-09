„Helmička. Dvě chemoterapie. A zpátky za dětma,“ napsala Něrgešová k videu, na němž jí aplikují náplasti s elektrodami.
Jde o speciální metodu Tumor Treating Fields (TTF), která pomocí přístroje Optune od firmy Novocure ničí nádorové buňky elektrickým proudem.
Terapie spočívá v tom, že většinu každého dne i noci mají pacienti na oholené kůži hlavy přilepené čtyři velké náplasti s elektrodami. Ty jsou tenkými kabely spojené s malým zdrojem střídavého elektrického proudu, který lidé nosí ve větší ledvince či batůžku. Vznikající elektrická pole na hlavě brání dělení zhoubných buněk a umí růst nádorů mozku zpomalit nebo i zastavit.
Unikátní metoda znamená pro řadu pacientů s nádorem mozku poslední nadějí na výrazné prodloužení života.
Laďka Něrgešová naznačila, že bude tuto metodu podstupovat už v září, když se poprvé na obrazovce ukázala bez paruky. „O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila.
Moderátorka podstoupila v červnu operaci, při níž jí vyoperovali z hlavy nádor glioblastom. Poté podstoupila sérii chemoterapií a ozařování a na začátku září se opět objevila na obrazovce v paruce, kterou jí připravili na míru.