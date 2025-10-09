Laďka Něrgešová předvedla „helmičku“ na léčbu rakoviny elektrickým proudem

Autor:
Moderátorka Laďka Něrgešová (49) nedávno odhodila paruku a sdělila fanouškům, že vlasy musela oholit kvůli zdravotní metodě, která jí prodlouží život. Nyní zveřejnila video, na kterém jí aplikují „helmičku“ s elektrodami, které pomocí elektrického proudu ničí nádorové buňky.
Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová | foto: Jan Zátorský pro FTV Prima

Laďka Něrgešová
Zblízka je vidět čerstvě odhalená jizva, která připomíná těžký zákrok, ale také...
S jemným úsměvem sleduje, jak mizí poslední prameny vlasů – jizva na hlavě se...
Laďka Něrgešová se v pondělí 8. září 2025 vrátila k moderování pořadu Showtime...
38 fotografií

„Helmička. Dvě chemoterapie. A zpátky za dětma,“ napsala Něrgešová k videu, na němž jí aplikují náplasti s elektrodami.

Jde o speciální metodu Tumor Treating Fields (TTF), která pomocí přístroje Optune od firmy Novocure ničí nádorové buňky elektrickým proudem.

ladka_nergesova

Helmička. Dvě chemoterapie. A zpátky za dětma! ❤️ #ttfoptune #ufff

8. října 2025 v 19:58, příspěvek archivován: 8. října 2025 v 21:13
oblíbit odpovědět uložit

Terapie spočívá v tom, že většinu každého dne i noci mají pacienti na oholené kůži hlavy přilepené čtyři velké náplasti s elektrodami. Ty jsou tenkými kabely spojené s malým zdrojem střídavého elektrického proudu, který lidé nosí ve větší ledvince či batůžku. Vznikající elektrická pole na hlavě brání dělení zhoubných buněk a umí růst nádorů mozku zpomalit nebo i zastavit.

Unikátní metoda znamená pro řadu pacientů s nádorem mozku poslední nadějí na výrazné prodloužení života.

Naděje pro pacienty se smrtícím nádorem mozku. Léčbu mohou platit pojišťovny

Laďka Něrgešová naznačila, že bude tuto metodu podstupovat už v září, když se poprvé na obrazovce ukázala bez paruky. „O vlasy jsem při chemoterapii a ozařování částečně přišla, ale kvůli jedné zdravotní metodě, která mi snad pomůže s délkou života, teď potřebuji holou hlavu,“ vysvětlila.

Moderátorka podstoupila v červnu operaci, při níž jí vyoperovali z hlavy nádor glioblastom. Poté podstoupila sérii chemoterapií a ozařování a na začátku září se opět objevila na obrazovce v paruce, kterou jí připravili na míru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První dámy v rouše Evině: před objektivem se svlékly Trumpová i Sarkozyová

Svět je zná především v usedlých kostýmcích nebo honosných róbách, ale dřív než poznaly svého prezidenta, neváhaly některé první dámy předvést své půvaby v celé holé kráse. Trumpová se fotila dokonce...

Proč se nutit, říká Josefína Prachařová o rozchodu se Sofií Höppnerovou

Hrála nevidomou a v podstatě se jí stala. Produkce seriálu Ratolesti jí nechala vyrobit zakalené kontaktní čočky, přes které nebylo takřka nic vidět. Josefína Prachařová se orientovala na place podle...

Vojta Kotek žije s policistkou. Radana chtěla vyšetřovat kriminální případy

Jedno se jí nedá upřít, a to, že na obrazovce působí přirozeně a vypadá stejně jako ve skutečnosti. Radanu Kotkovou má kamera ráda. V dokumentárním seriálu Farma Vojty Kotka je stejně důležitou...

Klumová předvedla vnady v průsvitných šatech, jako šperk zvolila nasazovací zuby

Na pařížský týden módy zamířilo do Francie mnoho slavných tváří. Nejnovější modely luxusních značek přijela předvádět a obdivovat mimo jiné také Heidi Klumová (52), kterou doprovázela dcera Leni...

Eva Perkausová předvedla sexy postavu v bikinách. S rodinou si užívá na Kypru

Česká moderátorka, modelka a příležitostná herečka Eva Perkausová (31) je na dovolené u moře a užívá si sluníčka spolu s manželem a syny. Fanouškům na Instagramu předvedla dvojnásobná maminka svou...

Svobodův vnuk Ferdinand Sonny začal zpívat, vzal by i roli Draculy

Kdyby žil, měl by z nich Karel Svoboda radost. Vnoučata Ferdinand Sonny a Greta Elizabeth se věnují hudbě, syn Petr Klein Svoboda připravuje další film a jeho snacha Lucia napsala román inspirovaný...

9. října 2025

Laďka Něrgešová předvedla „helmičku“ na léčbu rakoviny elektrickým proudem

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) nedávno odhodila paruku a sdělila fanouškům, že vlasy musela oholit kvůli zdravotní metodě, která jí prodlouží život. Nyní zveřejnila video, na kterém jí aplikují...

9. října 2025

Srdce roztříštěné na miliony kousků. Veronika Arichteva přišla o miminko

Herečka Veronika Arichteva (39) se na sociální síti svěřila fanouškům s obrovskou ztrátou, která ji potkala. Přišli s manželem Biserem Arichtevem (48) o vytoužené miminko. Byl to chlapec.

8. října 2025  20:59

Jsem samotář. Nebýt herectví, úplně bych se izoloval, přiznává Ivan Lupták

Premium

Herec známý ze seriálu Ordinace v růžové zahradě a z divadelních prken nyní překvapil i jako spisovatel. Ivan Lupták vydal svou první knihu s názvem Pan Bůh a paní Bohová mají krizi a připustil, že...

8. října 2025

Jsem žena. Tedy kromě dnů, kdy jsem spíš muž, říká o své sexualitě zpěvačka Lorde

Novozélandská popová zpěvačka Lorde (28) promluvila o hledání své pohlavní identity. Autorka hitu Ribs prozradila, co v poslední době ovlivnilo její život i kariéru a jak se změnil její pohled na...

8. října 2025

Kidmanová se ukázala poprvé od oznámení rozvodu, garde jí dělaly dospívající dcery

Nicole Kidmanová (58) se po devatenáctiletém vztahu rozvádí s country hudebníkem Keithem Urbanem (57). Na pařížském Fashion Weeku se australská herečka poprvé od oznámení rozchodu objevila na...

8. října 2025  11:11

Budoucí královny. Catharina-Amalia a Elisabeth zářily na červeném koberci

Na nedávném předání moci v lucemburském velkovévodství byly nepřehlédnutelné. Budoucí královny Belgie a Nizozemska, korunní princezny Elisabeth (23) a Catharina-Amalia (21). Kromě pohádkových rób s...

8. října 2025  10:22

Čaputová, Zelenková, Kvitová i Bílá. Proměny Fantazie jsou kompletní

Portrétní fotografky Lenka Hatašová a Monika Navrátilová i letos vytvořily pro Nadaci Archa Chantal nový kalendář. Osobnosti tentokrát zahalily do barev, které mají často skryté významy a diváka...

8. října 2025  8:08

Vrátila jsem se domů poměrně rozebraná, říká Brzobohatá o účasti ve Zrádcích

Moderátorka Daniela Brzobohatá (46) se zúčastnila reality show Zrádci a v Show Jana Krause promluvila o tom, jak náročné pro ni toto natáčení bylo, i proč před kamerou plakala.

8. října 2025

Po těžké ztrátě už se nebojí ničeho. Mirka zkouší štěstí v nahé seznamce

Mirka (41) z Valašska je historicky první soutěžící česko-slovenské verze reality show Naked Attraction, která startuje 8. října na televizi Óčko. Má za sebou jedno manželství a obrovskou životní...

8. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Může za to herecký životní styl, říká Emma Watsonová o svém zákazu řízení

Britská herečka a modelka Emma Watsonová promluvila o svém nedávném zákazu řízení. V červenci si vykoledovala šestiměsíční zákaz tím, že v Oxfordu jela rychlostí 61 kilometrů za hodinu v zóně s...

7. října 2025  14:47

Lopezová a Affleck po rozvodu opět spolu. Bok po boku zazářili na premiéře filmu

Jennifer Lopezová (56) a Ben Affleck (53) už sice nejsou manželé, přesto však zůstávají pracovně propojeni. Společně se ukázali na premiéře muzikálu Kiss of the Spider Woman, ve kterém zpěvačka...

7. října 2025  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.