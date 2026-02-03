„Nesmějí koukat na nic, kde já jsem v televizi. Já je ani netahám nikde s sebou. Já nechci, aby tohle měly jako vzor. Nejsem příznivcem toho, aby děti herců byly herci,“ řekla Něrgešová, která má s novinářem Jaroslavem Pleslem sedmnáctiletého syna Adama a desetiletou dceru Medu.
„Já chci mít dceru právničku a syna prezidenta,“ prohlásila Něrgešová, která v pořadu oslavila své 50. narozeniny a od Honzy Dědka k nim dostala dort ve stylu Hvězdných válek, protože tuhle filmovou ságu Laďka Něrgešová zbožňuje. „Ať tě provází síla,“ řekl jí Honza Dědek při předání dortu a moderátorka byla očividně dojatá. „Ty jsi boží, takhle už mě dlouho nikdo nedojal. Že ty upečeš takovouhle věc,“ řekla nadšeně.
Moderátorka, která bojuje s nádorovým onemocněním, neváhala před přítomnými diváky odhodit paruku a ukázat svou „helmičku“ s elektrodami, které ničí nádorové buňky.
Laďka Něrgešová slaví 50. Nechť tady ještě pár měsíců nebo let zůstanu, přeje si
„Já se klidně odlíčím, klidně si sundám i ty vlasy tady a teď, ať vidíte, na co je to napojené. Myslím, že tohle se nezměnilo celý život. Jak vypadám a jak se chovám, s tím jsem naprosto smířená,“ řekla Něrgešová.
Moderátorka oslavila padesátiny v pondělí 2. února. Fanouškům na sociální síti řekla, že je nyní vděčná za každý den. „Po květnové operaci mozku – vlastně neskutečná věc! Jsem vděčná za každý den. I za všechny lékaře sestry a onkology. Kamarády, rodinu a dobré duše. A moc si přeju tu BÝT ještě pár měsíců…let? Pro MOJE DĚTI! Dva nádory. Jedna velká prosba. Nechť se stane ZÁZRAK, a já tu ještě pár let zůstanu. DĚKUJU!“ napsala Laďka Něrgešová.