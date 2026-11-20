Laďka Něrgešová má za sebou mimořádně náročné období. Poté, co jí lékaři diagnostikovali agresivní nádor mozku zvaný glioblastom, podstoupila náročnou operaci i následnou léčbu. Zkušenost, která jí zásadně změnila život, ji zároveň přiměla přehodnotit některé věci. Jednou z nich bylo rozhodnutí přestat odkládat sny, na které dosud neměla odvahu. Dnes jí radost přináší mimo jiné malování obrazů.
O svém aktuálním zdravotním stavu promluvila moderátorka v reportáži pořadu Showtime. Zatímco si užívala prodloužený víkend v Krkonoších, přinesla svým příznivcům také povzbudivou zprávu. „Cítím se perfektně, mám sice nějaké mírné indispozice, ale je mi celkově fakt dobře. Tak doufám, že to dlouho vydrží,“ svěřila se.
Ještě před rokem přitom procházela podstatně náročnějším obdobím. V červnu 2025 podstoupila operaci, při níž jí lékaři odstranili zhoubný nádor mozku. Právě během pobytu na jednotce intenzivní péče si uvědomila, že už nechce odkládat věci, po kterých dlouho toužila.
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„Když jsem ležela na jednotce intenzivní péče po operaci mozku, tak jsem věděla, že už není čas ztrácet čas. A jedna z věcí, po nichž jsem vždy toužila, bylo malovat plátna,“ prozradila moderátorka.
Jakmile se vrátila domů, pořídila si plátno a akrylové barvy. Při výběru pomůcek ale nakonec dala přednost špachtlím před klasickými štětci. „Věděla jsem, že štětci to asi nezvládnu, tak jsem si koupila špachtle, nevím proč,“ přiznala s úsměvem.
Z původně nesplněného přání se postupně stal koníček, který jí pomáhá odpočinout si a alespoň na chvíli vypnout. Malování se věnuje především v době, kdy jsou její děti ve škole. „Strašně mě to baví. Nasadím si sluchátka, vypnu mozek a jsem schopná nad tím třeba pět šest hodin sedět, když jsou děti ve škole. A jenom malovat, je to pro mě obrovský odpočinek,“ popsala svůj tvůrčí rituál.
Společnost jí při práci dělá nejrůznější hudba. Někdy poslouchá Nirvanu, jindy symfonický orchestr, ale klidně si pustí také pohádky z Večerníčků. Inspiraci přitom nachází v přírodě i ve vlastních představách. Přestože se na jejích obrazech často objevují andělé, nejsou jejím jediným ani nejoblíbenějším motivem.
„Já miluju malovat přírodu, moře, to, co mě v tu chvíli napadne. Ale všichni chtějí anděly,“ vysvětlila Laďka. Své obrazy nabízí také prostřednictvím sociálních sítí, kde cenu nechává na samotných zájemcích.
Že její tvorba dokáže oslovit i další lidi, ukázala nedávná charitativní aukce. Jeden z obrazů se v Pop Up bazaru pořadu Showtime vydražil za 50 tisíc korun. Moderátorka následně vítězce sama zavolala. Ta jí při této příležitosti poslala také osobní vzkaz plný podpory. „Hodně zdraví. Myslím na vás, opatrujte se. Jsem na vás pyšná, jak to zvládáte,“ zaznělo od štědré dárkyně. Výtěžek z dražby poputuje na Nadaci Terezy Maxové.
Něrgešová o svém onemocnění otevřeně informuje také na sociálních sítích. V minulosti například prozradila, že stejným nádorem trpěla i její maminka, která před pěti lety zemřela. Moderátorka podstoupila operaci, chemoterapii a ozařování. Součástí její léčby je rovněž metoda TTF, při níž používá speciální zařízení Optune, kterému přezdívá helmička.