Moderátorka Laďka Něrgešová vyrazila do Barcelony, splnila si třicetiletý sen....

„Dárek od holek! Třicet let jsem ji chtěla vidět. A měla dvakrát už i letenky. Ale došlo na to! Pár dní tam! Děkuju! Nádhera,“ napsala Laďka Něrgešová k videu na Instagramu.
Cestu jí věnovaly kamarádky. Moderátorka si během několika dní v Barceloně prohlédla mimo jiné jednu z nejznámějších památek města, monumentální baziliku Sagrada Família, kterou navrhl slavný katalánský architekt Antoni Gaudí. Na stavbě začal pracovat v roce 1883 a věnoval jí velkou část svého života.
Stavba udělala na moderátorku velký dojem. „Sagrada Família je vážně neuvěřitelná! Bylo to skvělé! Díky moc!“ komentovala své zážitky.
Pro Něrgešovou má výlet zvláštní význam také vzhledem k tomu, čím si v posledních měsících prochází. V květnu 2025 jí lékaři diagnostikovali glioblastom, agresivní nádor mozku. Podstoupila operaci a následnou onkologickou léčbu. O průběhu svého onemocnění a léčby otevřeně informuje své sledující.
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Součástí její léčby je také metoda TTF, při níž používá zařízení, kterému sama říká „helmička“. O náročnosti každodenního fungování s přístrojem v minulosti podrobně mluvila na sociálních sítích.
Laďka se přesto snaží žít co nejvíce běžným životem a neodkládat své plány. Už v červenci například vyrazila s dětmi a kamarádkou na svou milovanou Krétu. Tehdy přiznala, že ještě tři dny před odletem kvůli zhoršení zdravotního stavu nebylo jisté, zda vůbec odcestuje. Nakonec se cesta uskutečnila a moderátorka ji označila za další splněný sen.
Něrgešová vystudovala herectví, svou kariéru začínala v rádiu a na divadle. Do širšího povědomí se dostala jako moderátorka první řady soutěže Česko hledá SuperStar v roce 2004, kterou uváděla s Ondřejem Brzobohatým. Později působila jako moderátorka na Primě, kde provázela například pořady VIP zprávy a TOP STAR, v současnosti ji diváci znají především z pořadu o celebritách s názvem Showtime. V minulosti se věnovala také herectví, objevila se mimo jiné ve filmu Román pro ženy.
V soukromém životě je Laďka maminkou syna Adama a dcery Medy.