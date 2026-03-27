Spím napojená na přístroj, žíly rozpíchané jak řešeto, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová otevřeně promluvila o svém nejtěžším životním období. Na svém Instagramu popsala každodenní realitu léčby nádoru mozku. I když je moderátorka psychicky a fyzicky vyčerpaná, snaží se udržet si nadhled a humor.

Laďka Něrgešová (50) popsala každodenní realitu léčby glioblastomu, agresivního nádoru mozku, se kterým se již půl roku statečně pere. Součástí její terapie je i speciální zařízení TTF Optune, kterému přezdívá „helmička“ a musí ho nosit připojené k hlavě přibližně 85 % času.

Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ! Karafiáty, asparágus a bonboniéra,“ napsala moderátorka k fotce.
Laďka Něrgešová odhodila paruku.
Laďka Něrgešová v pořadu ShowTime (8. září 2025)
Laďka Něrgešová oznámila v rozhovoru pro Showtime, že se v pondělí 8. září vrací k moderování tohoto pořadu na CNN Prima News. (7. září 2025)
To s sebou přináší nejen fyzickou, ale i psychickou zátěž. Přístroj je neustále napojený na baterie, které je nutné měnit každé čtyři hodiny, a celý systém váží kolem čtyř kilogramů.

Ani noc nepřináší úlevu. Zařízení zůstává připojené i během spánku, pouze napojené na akumulátor. Každodenní rutina zahrnuje také opakované holení hlavy, sprchování a opětovné nasazení přístroje. K tomu navíc Laďka podstupuje pravidelnou léčbu – každé tři týdny chodí na infuze a každý měsíc na několikadenní chemoterapii.

Něrgešová se netají tím, že nemoc výrazně zasahuje do běžného života. I obyčejné oblékání nebo cestování autem se kvůli kabelům a omezením mění ve výzvu. Přesto si zachovává nadhled a humor. „Chápu, že pánská rýmička je asi horší,“ poznamenala s nadsázkou.

Laďka Něrgešová slaví 50. Nechť tady ještě pár měsíců nebo let zůstanu, přeje si

Za lehkostí slov se ale skrývá tvrdá realita. Pravidelně absolvuje náročná vyšetření magnetickou rezonancí a její žíly jsou podle jejích slov „rozpíchané jako řešeto“.

Přesto jasně vzkazuje, co ji žene vpřed: „Já chci žít! Pro moje děti!“ píše dvojnásobná maminka v příspěvku, který zveřejnila u fotografie jednoho ze svých obrazů. Právě rodina je pro ni největší motivací a zdrojem síly. Svůj boj nevzdává a s odhodláním se obrací i přímo k nemoci: „Tak se milý glioblastome laskavě kroť!“

2. února oslavila Laďka Něrgešová padesátiny. Fanouškům na sociálních sítích přiznala, že je nyní vděčná za každý den. „Po loňské květnové operaci mozku je to vlastně neskutečná věc! Jsem vděčná za každý den. I za všechny lékaře sestry a onkology. Kamarády, rodinu a dobré duše. A moc si přeju tu BÝT ještě pár měsíců… let? Pro MOJE DĚTI! Dva nádory. Jedna velká prosba. Nechť se stane ZÁZRAK, a já tu ještě pár let zůstanu. DĚKUJU!“ napsala.

