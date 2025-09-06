Blíží se konec druhé světové války. Centrum Prahy. Všichni toužebně vyhlížejí mír. Přesto musejí zůstat ostražití. Stále totiž hrozí smrtelné nebezpečí. Na město třeba pořád dopadají bomby. Při jednom náletu lidé utíkají do krytu. Mezi nimi je i mladá žena. Bezpečí už má na dosah, ale muži, který se snaží zmatek alespoň trochu organizovat, na poslední chvíli padne zrak na její rýsující se bříško. Vrtí hlavou, ukazuje rukou a nastávající maminku posílá na jiné, bezpečnější místo. Žena ho naštěstí poslechne.
Netuší, že sobě i svému nenarozenému synovi právě zachránila život. První kryt totiž dostal přímý zásah a všichni v něm zahynuli. „Málem jsem se nenarodil,“ říkal Ladislav Potměšil, který přišel na svět 2. září 1945 a vždycky se hrdě hlásil mezi Žižkováky.
Jeho blízcí vzpomínali, že jako magnet přitahoval zdravotní maléry všeho druhu. Neustále byl ofačovaný, kulhal, bolely ho zuby, vozili ho na pohotovost.